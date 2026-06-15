‘मुझे सलमान खान के खिलाफ मीडिया में बोलना था’, काला हिरण के एक्टर ने बताया क्या था कॉन्ट्रैक्ट
काला हिरण फिल्म कॉन्ट्रोवर्सी में आने के बाद इसके एक्टर्स मूवी छोड़ते जा रहे हैं। अब लीड रोल करने वाले सोनू का कहना है कि उनके कॉन्ट्रैक्ट में था कि मीडिया में सलमान के खिलाफ बोलना है।
फिल्म काला हिरण चर्चा में है। बताया जा रहा है कि इसकी कहानी 1998 के ब्लैकबक केस पर है। सलमान खान की तरफ से प्रोड्यूसर्स को लीगल नोटिस भेजा जा चुका है। अब इस मूवी के एक्टर्स ने फिल्म छोड़नी शुरू कर दी है। पहले गोविंद नामदेव फिल्म से हटे अब लीड एक्टर यानी सलमान खान का रोल प्ले करने वाले सोनू मिश्रा ने बताया कि वह भी फिल्म छोड़ चुके हैं।
सलमान को दिखाना चाहते हैं नेगेटिव
सोनू यूट्यूब चैनल बॉलीवुड क्रेजी से बातचीत में बोले, 'मैं काला हिरण के लिए काफी एक्साइटेड था। मुझे सुपरस्टार सलमान खान का रोल करने का मौका मिला। मैंने शूटिंग भी शुरू कर दी थी। जब नैरेटिव बनने लगा, तब समझ आया कि फिल्म बनाने के पीछे मंशा क्या है। 15-16 साल से मैं एक्टिंग में हूं। मैं ऐसी फिल्म का हिस्सा नहीं बनना चाहता। इसमें कोई दोराय नहीं कि उनका एक नजरिया है लेकिन अगर आप सुपरस्टार सलमान खान को नेगेटिव दिखाना चाहते हैं तो मैं दूसरे प्रोजेक्ट्स करूंगा।'
मीडिया में सलमान को बदनाम करना था
सोनू आगे बताते हैं, ‘दो दिन शूट के बाद, मैंने स्क्रिप्ट मांगी। लीड एक्टर होने के नाते मैंने स्क्रिप्ट और एग्रीमेंट के क्लाज मांगे। मेकर्स को अहसास हो गया कि वे मुझे कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। बहुत देर करने के बाद उन लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट दिखाया। इसमें लिखा था कि मीडिया में भी मुझे सलमान खान के खिलाफ बोलना है। इसलिए ये चीजें मेरे एथिक्स के खिलाफ थीं।’
मेकर्स होना चाहते हैं फेमस
सोनू ने बताया कि मेकर्स ने भी कहा कि फिल्म सलमान खान के खिलाफ है। लीगल नोटिस भी उन तक डायरेक्टली नहीं पहुंचा है। ये सब हाइप क्रिएट करने के लिए है। इससे मेकर्स फेमस हो गए हैं। उन्होंने बताया कि लीगल नोटिस अप्रैल में भेजा गया था जून में इसको प्रचारित किया गया।
चर्चा में है फर्स्ट लुक
फिल्म काला हिरण का फर्स्ट लुक 11 जून 2026 को आया था। इसमें गोविंद नामदेव और सोनू दिख रहे हैं। मूवी में लॉयन बिश्नोई का जिक्र है। मूवी के डायरेक्टर भारत एस श्रीनेत हैं। प्रोड्यूसर और राइटर अमित जानी हैं। गोविंद नामदेव पहले ही फिल्म से हट चुके हैं। उनका कहना है कि मेकर्स ने उनको धोखे में रखा। उन्हें नहीं पता था कि फिल्म में सलमान की इमेज खराब की जा रही है।
लेखक के बारे मेंKajal Sharma
शॉर्ट बायो : काजल शर्मा पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
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काजल शर्मा भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक प्रतिष्ठित नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 15 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम की लीड हैं। 2020 से इस भूमिका में रहते हुए उन्होंने डिजिटल कंटेंट के बदलते ट्रेंड्स और पाठकों की रुचि पर मजबूत पकड़ बनाई है।
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काजल ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में दैनिक जागरण और अमर उजाला जैसे प्रमुख अखबारों से की, जहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। 2014 में अमर उजाला डिजिटल के साथ उन्होंने न्यू मीडिया की दुनिया में कदम रखा। 2017 से 2020 तक नवभारत टाइम्स (NBT) में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल कवरेज के बाद वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ से जुड़ीं और वर्तमान में इन दोनों सेक्शंस की टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
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