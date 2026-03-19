आमिर खान के साथ रोमांटिक गाना शूट कर से पहले काजोल ने किया था वॉर्न- मुझे मेरे ससुराल वालों के साथ...
काजोल और आमिर खान की फिल्म फना सुपरहिट थी। इस फिल्म में आमिर और काजोल कपल थे। हालांकि फिल्म का सब्जेक्ट काफी बोल्ड और अलग था।
आमिर खान और काजोल की फिल्म फना सुपरहिट थी। इस फिल्म की ना सिर्फ स्टोरी बल्कि इसके गाने भी सुपरहिट थे। फिल्म का गाना फना भी काफी हिट था जिसमें काजोल और आमिर के बीच रोमांटिक सीन थे। अब कुणाल ने बताया कि कैसे शूट के दौरान काजोल ने उन्हें स्पेशयली उनके परिवार को माइंड में रखने को कहा था।
काजोल को पहले नहीं लेना चाहते थे डायरेक्टर
कुणाल कोहली ने स्क्रीन से बात करते हुए कहा कि पहले वह काजोल को फिल्म में पहले लेना नहीं चाहते थे क्योंकि उसी दौरान उन्होंने न्यासा देवगन को जन्म दिया था।
हालांकि बाद में चीजें बदली और उन्होंने स्क्रिप्ट काजोल को सुनाई। काजोल ने भी फिल्म को साइन करके कुणाल को सरप्राइज कर दिया। इसके बाद तो यह काजोल की बेस्ट परफॉर्मेंसेस से एक बन गई थी।
फिल्म के गाने को लेकर क्या कहा था काजोल ने
फिल्म के गाने देखो ना के बारे में बात करते हुए कोहली ने बताया कि काजोल सीन को लेकर ओपन थीं, लेकिन उनके कुछ प्रैक्टिकल कन्सर्न थे। काजोल ने मुझे पहले कहा कि वह इस गाने को अपने ससुराल वालों के साथ देखेंगी तो आपको इसे सेंसुअनेस करना है करो, लेकिन इस बात का ध्यान रखना।
काजोल के किरदार को काला चश्मा इसलिए नहीं पहनाया
कोहली ने कहा कि वह सिर्फ काजोल के किरदार को रियल दिखाना चाहते थे। वह बोले, ‘हमने कभी उन्हें डार्क सनग्लासेस नहीं दिए। मैं उनकी आंखों के साथ खेलना चाहता था। मैं चाहता था ऑडियंस और दर्शक उनकी आंखें देखें। मैं उन्हें ब्लॉक नहीं करना चाहता था।’
कुणाल को आदित्य ने कहा था आमिर फिल्म के लिए मना करेगा
बता दें कि इसी इंटरव्यू के दौरान कुणाल ने यह भी बताया कि वह आमिर खान के साथ ही फिल्म बनाना चाहते थे, लेकिन आदित्य चोपड़ा ने कहा था कि आमिर तुझे 6 महीने गोद में बिठाएगा और फिर मना कर देगा।
इतना ही नहीं कुणाल ने यह भी बताया कि कई एक्टर्स और प्रोड्यूसर्स इस फिल्म में काम करने से झिझक रहे थे क्योंकि उन्हें टॉपिक काफी बोल्ड और डिफ्रेंट लगा था और कोई इस फिल्म को करके रिस्क नहीं लेना चाहता था।
फना के बारे में बता दें कि इस फिल्म में काजोल, आमिर के अलावा ऋषि कपूर लीड रोल में थे। फिल्म सुपरहिट थी। बता दें कि आमिर और काजोल की साथ में यह दूसरी मूवी थी। इससे पहले दोनों इश्क मूवी में काम कर चुके थे। हालांकि इश्क में दोनों एक-दूसरे के अपोजिट नहीं थे।
लेखक के बारे मेंSushmeeta Semwal
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