kajol sent best wishes for shahrukh khan son aryan khan directorial series bads of bollywood आर्यन खान की डेब्यू सीरीज के लिए काजोल ने भेजी शुभकामनाएं, बोलीं- मैं एक्साइटेड हूं, Bollywood Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडkajol sent best wishes for shahrukh khan son aryan khan directorial series bads of bollywood

आर्यन खान की डेब्यू सीरीज के लिए काजोल ने भेजी शुभकामनाएं, बोलीं- मैं एक्साइटेड हूं

बॉलीवुड एक्टर आर्यन खान की वेब सीरीज ‘बैड्स ऑफ बॉलीवुड’ के लिए एक्ट्रेस काजोल ने अपनी शुभकामनाएं भेजी हैं। एक्ट्रेस ने इस पोस्ट में शाहरुख और गौरी खान को टैग किया है।

Usha Shrivas लाइव हिन्दुस्तानWed, 17 Sep 2025 07:45 PM
share Share
Follow Us on
आर्यन खान की डेब्यू सीरीज के लिए काजोल ने भेजी शुभकामनाएं, बोलीं- मैं एक्साइटेड हूं

शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान अपने करियर की शुरुआत डायरेक्टोरियल वेब सीरीज ‘बैड्स ऑफ बॉलीवुड’ से करने जा रहे हैं। 18 सितंबर को नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होने वाली यह सीरीज पहले से ही सुर्खियों में है। दमदार कहानी, अनोखा ट्रीटमेंट और दिलजीत दोसांझ के म्यूजिक ने इसे और भी खास बना दिया है। रिलीज से पहले ही इस शो की झलक देखकर कई सेलेब्रिटीज़ इसकी तारीफ कर रहे हैं और अब काजोल ने भी आर्यन खान के लिए अपना प्यार भेजा है

काजोल ने आर्यन को भेजी शुभकामनाएं

काजोल ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर इस शो का वीडियो शेयर करते हुए लिखा, ‘बैड्स ऑफ बॉलीवुड’ कल रिलीज हो रही है। इसके लिए एक्साइटेड हूं।” उन्होंने अपने इस पोस्ट में आर्यन खान, शाहरुख और गौरी खान को भी टैग किया है। इसके अलावा बॉलीवुड के कई सेलेब्स ने आर्यन खान के इस डेब्यू प्रोजेक्ट को अपना प्यार भेजा है।

kajol's wishes

सीरीज की कहानी

हाल में बैड्स ऑफ बॉलीवुड का ट्रेलर रिलीज हुआ था जिसमें आमिर खान, शाहरुख खान, नोरा फतेही, अर्जुन कपूर की भी झलक नजर आई थी। आर्यन खान की डायरेक्टेड इस सीरीज की कहानी आसमान नाम के एक्टर के बारे में हैं। आसमान की जिंदगी का स्ट्रगल हीरो बनना है। वो एक बड़ा स्टार बनता है और फिर एक झूठे केस में झेल जाता है। इस सीरीज में एक्शन है, ड्रामा है और रोमांस है।

कास्ट

बता दें, आर्यन खान के डायरेक्शन में बनी इस सीरीज में बॉबी देओल, लक्ष्य, सहर बंबा, मनीष चौधरी, मोना सिंह, मनोज पाहवा, राघव जुयाल जैसे एक्टर्स नजर आने वाले हैं। हाल में सीरीज का ट्रेलर सामने आया था जो शानदार था। अब इस सीरीज को देखने का इंतजार हो रहा है। बैड्स ऑफ बॉलीवुड 19 सितंबर नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगी।

aryan khan Shah Rukh Khan Kajol अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।