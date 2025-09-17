आर्यन खान की डेब्यू सीरीज के लिए काजोल ने भेजी शुभकामनाएं, बोलीं- मैं एक्साइटेड हूं

बॉलीवुड एक्टर आर्यन खान की वेब सीरीज ‘बैड्स ऑफ बॉलीवुड’ के लिए एक्ट्रेस काजोल ने अपनी शुभकामनाएं भेजी हैं। एक्ट्रेस ने इस पोस्ट में शाहरुख और गौरी खान को टैग किया है।

शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान अपने करियर की शुरुआत डायरेक्टोरियल वेब सीरीज ‘बैड्स ऑफ बॉलीवुड’ से करने जा रहे हैं। 18 सितंबर को नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होने वाली यह सीरीज पहले से ही सुर्खियों में है। दमदार कहानी, अनोखा ट्रीटमेंट और दिलजीत दोसांझ के म्यूजिक ने इसे और भी खास बना दिया है। रिलीज से पहले ही इस शो की झलक देखकर कई सेलेब्रिटीज़ इसकी तारीफ कर रहे हैं और अब काजोल ने भी आर्यन खान के लिए अपना प्यार भेजा है

काजोल ने आर्यन को भेजी शुभकामनाएं काजोल ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर इस शो का वीडियो शेयर करते हुए लिखा, ‘बैड्स ऑफ बॉलीवुड’ कल रिलीज हो रही है। इसके लिए एक्साइटेड हूं।” उन्होंने अपने इस पोस्ट में आर्यन खान, शाहरुख और गौरी खान को भी टैग किया है। इसके अलावा बॉलीवुड के कई सेलेब्स ने आर्यन खान के इस डेब्यू प्रोजेक्ट को अपना प्यार भेजा है।

सीरीज की कहानी हाल में बैड्स ऑफ बॉलीवुड का ट्रेलर रिलीज हुआ था जिसमें आमिर खान, शाहरुख खान, नोरा फतेही, अर्जुन कपूर की भी झलक नजर आई थी। आर्यन खान की डायरेक्टेड इस सीरीज की कहानी आसमान नाम के एक्टर के बारे में हैं। आसमान की जिंदगी का स्ट्रगल हीरो बनना है। वो एक बड़ा स्टार बनता है और फिर एक झूठे केस में झेल जाता है। इस सीरीज में एक्शन है, ड्रामा है और रोमांस है।