Kajol Calls Kuch Kuch Hota Hai Shah Rukh Khan Red Flag for today s generation calls salman khan green flag कुछ कुछ होता है के शाहरुख को काजोल ने बताया रेड फ्लैग? बोलीं- साड़ी पहने लड़की.., Bollywood Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडKajol Calls Kuch Kuch Hota Hai Shah Rukh Khan Red Flag for today s generation calls salman khan green flag

कुछ कुछ होता है के शाहरुख को काजोल ने बताया रेड फ्लैग? बोलीं- साड़ी पहने लड़की..

साल 1998 में आई फिल्म कुछ कुछ होता है के शाहरुख खान को सोशल मीडिया पर आज की जनरेशन ग्रीन फ्लैग बताती है। अब काजोल ने भी कहा आज की जनरेशन के लिए शाहरुख खान रेड फ्लैग हैं। उन्होंने सलमान खान को ग्रीन फ्लैग बताया है। 

Harshita Pandey लाइव हिन्दुस्तानThu, 18 Sep 2025 12:33 PM
share Share
Follow Us on
कुछ कुछ होता है के शाहरुख को काजोल ने बताया रेड फ्लैग? बोलीं- साड़ी पहने लड़की..

साल 1998 में आई शाहरुख खान, सलमान खान और काजोल की फिल्म कुछ कुछ होता है उस वक्त की सबसे शानदार फिल्मों में से एक मानी जाती है। फिल्म में शाहरुख और काजोल की दोस्ती और फिर प्यार लोगों को खूब पसंद आया था। हालांकि, आज के वक्त में सोशल मीडिया पर कई लोग उस फिल्म से शाहरुख खान के किरदार को रेड फ्लैग मानते हैं। सोशल मीडिया पर फैंस उस फिल्म की कई गलतियों पर ध्यान दिलाते हैं। अब काजोल ने भी शाहरुख खान के रेड फ्लैग होने पर बात की।

काजोल ने शाहरुख को बताया रेड फ्लैग?

शुभांकर मिश्रा से खास बातचीत के दौरान काजोल ने शाहरुख खान के रेड फ्लैग होने पर बात की। काजोल से पूछा गया कि अगर वो ये फिल्म लिखती तो क्यों वो अंत में शाहरुख खान से शादी करतीं? जिस तरह से वो उन्हें छोड़कर गए थे। काजोल ने कहा कि उस वक्त के लिए कुछ कुछ होता है बिल्कुल परफेक्ट थी। आज के जमाने में जैसे लोग कहते हैं, वो रेड फ्लैग आदमी थे।

काजोल फिल्म में करतीं ये बदलाव

काजोल ने कहा कि अगर उन्हें आज के जमाने में वो फिल्म बनानी होती तो वो ऐसे बनाती कि शाहरुख उस साड़ी पहने लड़की से प्यार नहीं करते और उसी लड़की को प्यार करते जो उन्हें चाहती थी, जो उनके साथ वर्कआउट कपड़ों में रहती है और उनके साथ बास्केटबॉल खेलती है। काजोल ने कहा कि तो शायद वो फिल्म में ये बदलाव करतीं।

सलमान खान को बताया ग्रीन फ्लैग

काजोल ने कहा कि कुछ कुछ होता है में बहुत सारी प्यारी चीजें थीं। उन्होंने कहा कि शाहरुख खान के साथ उन्हें यू आर ए चीटर वाली लड़ाई बहुत अच्छी लगती थी। शुभाकंर ने कहा कि उन्हें वो सीन बहुत अच्छा लगता है जब सलमान खान फिल्म में उनकी मां के साथ डांस करते हैं। इसपर काजोल ने सलमान खान को ग्रीन फ्लैग बताया।

Shah Rukh Khan Kajol

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।