काजोल और मोहनीश बहल के बीच है पारिवारिक रिश्ता, दोनों ने इस फिल्म में किया काम, रानी मुखर्जी है दूर की बहन
बॉलीवुड एक्ट्रेस काजोल और मोहनीश बहल के बीच खास पारिवारिक रिश्ता है। एक्ट्रेस रानी मुखर्जी की दूर की बहन लगती हैं। उस हिसाब से इन तीनों में पारिवारिक रिश्ता है जिसे कम ही लोग जानते हैं। काजोल और मोहनीश ने सिर्फ एक फिल्म में साथ काम किया।
बॉलीवुड एक्ट्रेस काजोल एक बड़े फिल्मी परिवार से ताल्लुक रखती आई हैं। एक्ट्रेस ने अपनी मां तनुजा, मौसी नूतन और नानी शोभना समर्थ की तरह फिल्मों को करियर बनाया। लीजेंडरी परिवार से आने वाली काजोल की एक्टिंग स्किल में उनके परिवार की विरासत नजर आती है। उनकी छोटी बहन तनिषा फिल्मों में कोई खास कमाल नहीं कर पाई। लेकिन उनके चचेरे, मौसेरे भाई बहन हैं जो फिल्मों में नाम बना चुके हैं। क्या आप जानते हैं काजोल के ये फिल्मी भाई-बहन किस रिश्ते से जुड़े हुए हैं। आइए जानते हैं-
काजोल का परिवार
पहले बात काजोल के पिता के परिवार की करते हैं। शशधर मुखर्जी अपने जमाने के बड़े प्रोड्यूसर थे। इन्होंने सती देवी से शादी की जिनसे इन्हें 5 बेटे हुए। (बेटियों का ज़िक्र नहीं मिला)। इन बेटों के नाम हैं जॉय मुखर्जी जो फिल्म एक्टर रहे, शोमू मुखर्जी, सुबीर मुखर्जी, रानो मुखर्जी और देब मुखर्जी। शोमू मुखर्जी ने एक्ट्रेस तनुजा से शादी की जिससे उन्हें बेटी काजोल और तनिषा मुखर्जी हुईं। वहीं रानो मुखर्जी से एक्ट्रेस शिबानी मुखर्जी हुईं जिन्हें फिल्म बॉर्डर में सुनील शेट्टी की पत्नी के किरदार में देखा गया था। देब मुखर्जी के बेटे अयान मुखर्जी हैं जो अब एक फिल्म डायरेक्टर हैं। अयान ने ही रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की फिल्म ब्रह्मास्त्र डायरेक्ट की थी।
रानी मुखर्जी का रिश्ता
काजोल के दादा शशधर मुखर्जी के एक भाई भी थे जिनका नाम था रवीन्द्र मोहन मुखर्जी। इनके बेटे हुए राम मुखर्जी और इन्होंने कृष्णा मुखर्जी से शादी की। इस शादी से इन्हें दो बच्चे हुए राजा मुखर्जी और रानी मुखर्जी। तो रानी और काजोल के दादा जी सगे भाई थे। तो रिश्ते से ये दोनों एक्ट्रेस भी बहनें लगती हैं। रानी ने आदित्य चोपड़ा से शादी की और उनकी एक बेटी है आदिरा चोपड़ा।
मोहनीश बहल के साथ की एक ही फिल्म
अब काजोल के ननिहाल की तरफ की बात करते हैं। गुजरे जमाने की पॉपुलर एक्ट्रेस शोभना समर्थ की दो बेटियां हुईं। बड़ी बेटी नूतन और छोटी बेटी तनुजा। नुतन ने अपने करियर के पीक पर लेफ्टिनेंट कमांडर रजनीश बहल से शादी कर ली थी। इस शादी से उन्हें बेटे मोहनीश बहल हुए इन्हें हम आपके हैं कौन में राजेश यानी सलमान खान के बड़े भाई के किरदार में देखा गया था। वहीं तनुजा की दो बेटियां हुईं काजोल और तनिषा। उस हिसाब से नूतन काजोल की सगी मौसी लगी और उनके बेटे एक्टर मोहनीश बहल उनके मौसेरे भाई। दोनों ने साल 1995 में आई फिल्म गुंडाराज में साथ काम किया था। दोनों की ये इकलौती फिल्म बनी। बड़ा इत्तेफाक ये भी है कि इसमें अजय देवगन लीड रोल में थे।
लेखक के बारे मेंUsha Shrivas
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