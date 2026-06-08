रामायण की ‘मंदोदरी’ काजल अग्रवाल ने बताया कैसी है फिल्म, बोलीं- भारत ने ऐसी मूवी पहले नहीं देखी होगी
नितेश तिवारी की रामायण में काजल अग्रवाल मंदोदरी का रोल निभा रही हैं। उन्होंने प्रोडक्शन की तारीफ की और कहा कि एक एक्टर के तौर पर शायद ही उन लोगों ने ऐसी फिल्म में काम किया हो।
नितेश तिवारी की मच अवेटेड फिल्म रामायण को लेकर दर्शकों में उत्सुकता है। फिल्म में रणबीर कपूर राम का रोल निभा रहे हैं। रावण के रोल में यश हैं और काजल अग्रवाल उनकी पत्नी मंदोदरी के रोल में हैं। उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान इस फिल्म की काफी तारीफ की है। काजल अग्रवाल का कहना है कि एक एक्टर के तौर पर बात करें तो पहली बार ऐसे किसी प्रोजेक्ट में काम कर रही हैं।
दिलों के करीब है कहानी
काजल अग्रवाल वरायटी इंडिया से बात कर रही थीं। उन्होंने इस दौरान अपनी अपकमिंग फिल्म रामायण में काम करने का अनुभव बताया। काजल बोलीं, ‘एक्सपीरियंस काफी अलग था क्योंकि यह एक टेक्निकली सुपीरियर प्रोडक्शन है। यह कुछ ऐसा है जिसे भारत ने पहले कभी नहीं देखा होगा। एक बतौर एक्टर अनुभव की बात करूं तो शायद ये पहला मौका है जब हम लोग ऐसा कुछ कर रहे हैं। यह भारत की कहानी है और हमारे दिलों के करीब है।’
कौन किसके रोल में
रामायण मल्टीस्टारर फिल्म है। इसमें सनी देओल हनुमान के रोल में है। लारा दत्ता कैकेयी के रोल में हैं। मंथरा का रोल शीबा चड्ढा निभा रही हैं। साई पल्लवी ने सीता का रोल निभाया है। रवि दुबे लक्ष्मण के रोल में हैं, अरुण गोविल दशरथ बने हैं, इंदिरा कृष्णन कौशल्या, रकुलप्रीत शूर्पणखा। मूवी इस साल दिवाली में रिलीज हो रही है।
टीजर को नेगेटिव कमेंट्स
रामायण मेगा बजट में बन रही है। हालांकि अप्रैल में इसका टीजर आया जो लोगों को कुछ खास पसंद नहीं आया था। इसमें राम की झलक दिखाई गई थी। वहीं रावण का रोल निभा रहे यश पीछे से दिखाई दिए थे। लोग जहां यश का रोल देखने के लिए एक्साइटेड हैं, वहीं कई लोगों ने रणबीर की उम्र पर नेगेटिव कमेंट्स किए थे।
बजट निकाल पाएगी फिल्म?
रामायण दो पार्ट में बन रही है। इसके प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा कुछ इंटरव्यू में दावा कर चुके हैं कि फिल्म का टोटल 4000 करोड़ रुपये के आसपास पहुंचेगा। उन्होंने जबसे ऐसा बोला है, दर्शकों की उम्मीद और भी बढ़ गई हैं। कई लोगों ने सोशल मीडिया पर यह भी लिखा था कि शायद फिल्म को हाइप देने के लिए ऐसा कहा जा रहा था। वहीं कुछ को यह भी लग रहा था कि फिल्म को बजट निकालना मुश्किल पड़ सकता है। लोगों ने लिखा था कि रामायण के दोनों पार्ट मिलाकर 10 हजार करोड़ कमाए तब ब्लॉकबस्टर हो पाएगी। बता दें कि फिल्म के डायरेक्टर नितेश तिवारी हैं। उनकी फिल्म दंगल ने वर्ल्डवाइड 2000 करोड़ रुपये कमाए हैं।
लेखक के बारे मेंKajal Sharma
शॉर्ट बायो : काजल शर्मा पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
परिचय एवं अनुभव
काजल शर्मा भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक प्रतिष्ठित नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 15 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम की लीड हैं। 2020 से इस भूमिका में रहते हुए उन्होंने डिजिटल कंटेंट के बदलते ट्रेंड्स और पाठकों की रुचि पर मजबूत पकड़ बनाई है।
करियर का सफर (प्रिंट से डिजिटल)
काजल ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में दैनिक जागरण और अमर उजाला जैसे प्रमुख अखबारों से की, जहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। 2014 में अमर उजाला डिजिटल के साथ उन्होंने न्यू मीडिया की दुनिया में कदम रखा। 2017 से 2020 तक नवभारत टाइम्स (NBT) में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल कवरेज के बाद वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ से जुड़ीं और वर्तमान में इन दोनों सेक्शंस की टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और मेडिकल रिपोर्टिंग
B.Sc (बायोलॉजी) और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट होने के कारण काजल को विज्ञान और पत्रकारिता का अनूठा संयोजन मिला। इसी वजह से वह मनोरंजन बीट पर कमांड होने के साथ मेडिकल रिसर्च और हेल्थ से जुड़े विषयों पर ‘एक्सपर्ट-वेरिफाइड’ और रिसर्च-ड्रिवेन मेडिकल एक्सप्लेनर स्टोरीज़ लिख रही हैं।
एंटरटेनमेंट और विजन
फिल्म, बॉक्स ऑफिस ऐनालिसिस, ट्रेंड्स, टीवी, ओटीटी और लाइफस्टाइल विषयों पर काजल की गहरी समझ है। उन्होंने कई सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किए हैं। काजल का मानना है कि पत्रकारिता की नींव तथ्यपरकता और विश्वसनीयता है—उनका लक्ष्य पाठकों को सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
बॉलीवुड, साउथ मूवीज़ और टीवी रियलिटी शोज
मूवी और वेब सीरीज रिव्यू
सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू
हेल्थ, फिटनेस, प्रिवेंटिव केयर और डेली लाइफ हैक्स
मेडिकल रिसर्च और एक्सप्लेनर रिपोर्टिंग
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