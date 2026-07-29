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'उसने शर्ट उतारी और मेरे सामने...', एक्ट्रेस के सामने असिस्टेंट डायरेक्टर ने की शर्मनाक हरकत

By Priti Kushwaha
लाइव हिन्दुस्तान
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ये कोई और नहीं बल्कि साउथ इंडस्ट्री की जानी मानी एक्ट्रेस हैं। अपने करियर में उन्होंने कई शानदार फिल्में दी हैं। यही नहीं, उनकी फैन फॉलोइंग भी काफी जबरदस्त है।

kajal aggarwal
एक्ट्रेस की वैनिटी में घुस गया था असिस्टेंट डायरेक्टर

बॉलीवुड में अक्सर हम देखते हैं कि एक्ट्रेसेस ही नहीं एक्टर भी अपने साथ हुए हैरेसमेंट को लेकर शॉकिंग बातें शेयर करते हैं। कई स्टार्स ने बचपन में खुद के साथ हुए हैरेसमेंट को लेकर भी खुलासे किए। ऐसे में अब एक जानी मानी एक्ट्रेस ने अपने साथ हुई एक शॉकिंग घटना के बारे में बताया है। एक्ट्रेस का कहना है कि फिल्म सेट पर एक फैन से हुई मुलाकात ने उन्हें काफी परेशान कर दिया था।

काजल अग्रवाल

ये कोई और नहीं बल्कि साउथ इंडस्ट्री की जानी मानी एक्ट्रेस काजल अग्रवाल हैं। काजल ने अपने करियर में कई शानदार फिल्में दी हैं। यही नहीं, उनकी फैन फॉलोइंग भी काफी जबरदस्त है। हाल ही में काजल ने ABP न्यूज को अपना इंटरव्यू दिया है। इस दौरान काजल ने खुद के साथ हुई एक शॉकिंग घटना का जिक्र किया।

बिना परमीशन के उनके कारवां में घुसा

काजल ने बताया कि एक असिस्टेंट डायरेक्टर बिना उनकी परमीशन के उनके कारवां में घुस आया, जब वह अकेली थीं। इसके बाद वो अपने अपने शरीर पर काजल के नाम का टैटू दिखाने लगा, जिसने एक्ट्रेस को चौंका दिया। हालांकि, उन्होंने इस जेस्चर की तारीफ की, लेकिन उन्होंने कहा कि जिस तरह से यह सब हुआ, वह हद पार करने जैसा था।

अपनी शर्ट उतारी और मुझे...

इंटरव्यू के दौरान काजल ने उस घटना को याद करते हुए कहा, 'कुछ दिन पहले, एक फिल्म की शूटिंग पूरी करने के बाद मैं अपने कारवां में आराम कर रही थी। तभी, फिल्म में असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर काम करने वाला एक व्यक्ति बिना इजाजत लिए अचानक मेरे कारवां में घुस आया। उसने तुरंत अपनी शर्ट उतारी और मुझे अपनी छाती पर बना मेरे नाम का टैटू दिखाया। मैं इस घटना से इतनी हैरान रह गई कि मेरे हाथ-पैर कांपने लगे।'

उनका व्यवहार बिल्कुल भी ठीक नहीं था

हालांकि, काजल ने इस बात की तारीफ तो की कि असिस्टेंट डायरेक्टर उन्हें इतना पसंद करते थे कि उन्होंने उनका नाम टैटू करवा लिया, लेकिन उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि उनका व्यवहार बिल्कुल भी ठीक नहीं था। उसे इस तरह से बिना परमिशन के अंदर नहीं आना चाहिए था और शर्ट नहीं उतारना चाहिए था।

मेरा नाम टैटू करवाया था

एक्ट्रेस ने आगे कहा, 'मुझे खुशी थी कि उन्होंने अपने शरीर पर मेरा नाम टैटू करवाया था। लेकिन, बिना इजाजत के उस कमरे में आना, जहां एक महिला अकेली हो, बिल्कुल भी सही नहीं था। कोई कितना भी बड़ा फैन क्यों न हो, ऐसा व्यवहार मंजूर नहीं किया जा सकता। मैंने उन्हें चेतावनी दी कि ऐसा करने पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है और फिर उन्हें वहां से भेज दिया।'

इस फिल्म से की एक्टिंग की शुरुआत

बता दें कि काजल अग्रवाल ने 2004 की हिंदी फिल्म 'क्यों! हो गया ना' में एक सपोर्टिंग रोल के साथ अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की। उन्हें बड़ी सफलता SS राजामौली की 2009 की फिल्म 'मगधीरा' से मिली, जिसने उन्हें रातों-रात स्टार बना दिया।

काजल को इन फिल्मों ने बनाया स्टार

काजल ने 'डार्लिंग', 'वृंदावनम', 'मिस्टर परफेक्ट', 'बिजनेसमैन', 'नायक', 'बादशाह', 'येवडु' और 'टेम्पर' जैसी कई कमर्शियल हिट फिल्मों में मुख्य भूमिका निभाई। बॉलीवुड में, काजल मुख्य रूप से एक्शन ब्लॉकबस्टर फिल्म 'सिंघम' में अजय देवगन के साथ और हीस्ट थ्रिलर फिल्म 'स्पेशल 26' में अपनी भूमिकाओं के लिए जानी जाती हैं।

Priti Kushwaha

लेखक के बारे में

Priti Kushwaha

प्रीति कुशवाहा को डिजिटल मीडिया में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वह फिलहाल 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के मनोरंजन सेक्शन में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। प्रीति को मनोरंजन जगत के हर इवेंट, मूवी रिलीज और लाइव इवेंट्स को कवर करना पसंद है।

करियर
प्रीति ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया कानपुर हिन्दुस्तान प्रिंट से की थी। इसके बाद मेरठ जनवाणी में फीचर डेस्क पर एक साल काम किया। इसके बाद दैनिक भास्कर (रोहतक) में सब-एडिटर के तौर पर एक साल में काम। साल 2019 में डिजिटल मीडिया में काम शुरू किया और राजस्थान पत्रिका (जयपुर) में डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट पर काम किया। गृहलक्ष्मी मैगजीन में उनके डिजिटल और मैगजीन के लिए काम किया। दैनिक जागरण डिजिटल में साढ़े तीन साल एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा रहीं।

एजुकेशन: प्रीति ने कानपुर यूनिवर्सिटी से बीकॉम की डिग्री और फिर भारतीय विद्या भवन से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। साथ ही राजश्री टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया।

एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: प्रीति का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में खबरों को रोचक बनाने के साथ ही उसमें फैक्ट का पूरा ध्यान रखना जरूरी है। साथ ही सोशल मीडिया के ट्रेंड को फॉलो करना बेहद जरूरी है। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।

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Kajal Agrawal

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