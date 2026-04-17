कैलाश खेर का वो गाना जिसमें दुल्हन शादी में लेती हैं एंट्री, असल में इसमें है मौत का जश्न; स्टोरी जान आ जाएंगे आंसू
कैलाश खेर ने अपने करियर में कई सुपरहिट गाने दिए हैं। लेकिन उनका एक गाना ऐसा है जिसमें कई बार आपने दुल्हन को शादी में एंट्री लेता देखा होगा, लेकिन उनका आज मेरे पिया घर आवेंगे गाने के पीछे की स्टोरी आपको हैरान कर देगी।
कैलाश खेर एक टैलेंटेड सिंगर हैं जिनके गानों ने हमेशा लोगों का दिल जीता है। क्लासिकल से लेकर सूफी तक कैलाश हर तरह के गाने गाते हैं और सभी को काफी पसंद किया जाता है। कैलाश के गानों की खास बात यह है कि उनके गानें और उनके बोल सीधा फैंस के दिल को छूते हैं। हालांकि आज हम उनके एक ऐसे गाने के बारे में बात करने वाले हैं जो कई शादी में ब्राइड की एंट्री पर बजता है या जब दूल्हा-दुल्हन मिलते हैं तब। लेकिन इस गाने के पीछे कैलाश की जो सोच थी वो काफी उल्टी थी।
कौनसा है वो गाना
हम जिस गाने की बात कर रहे हैं वो है 'आज मेरे पिया घर आवेंगे'। इस गाने को लेकर लोग यही सोचते हैं कि दुल्हन अपने पिया के लिए सज रही है और उनके स्वागत की तैयारी में लगी है।
पिता की मौक के बाद लिखा था ये गाना
हालांकि कैलाश ने बताया था कि उन्होंने ये गाना अपने पिता की मौत के बाद लिखा था। कैलाश ने बताया था कि उनके पिता जिंदगी से काफी संतुष्ट थे इसलिए उनकी मौत के बाद कैलाश ने दुखी होने के बजाय इस गाने को लिख दिया।
आखिरी वक्त पिता थे संतुष्ट
जब पिता को आखिरी वक्त में देखा तो उनका चेहरा लाल था, जैसा आनंदित हैं। तब मेरे दिल में ये गाना आया कि माटी रंगाओ, आज मेरे पिया घर आवेंगे। ऐ री सखी मंगल गाओ री धरती अंबर सजाओ री, उतरेगी आज मेरे पी की सवारी।
कैलाश का कहना था कि इस दुनिया को छोड़ने के बाद आसमान में उनके पिता का स्वागत हो रहा होगा। यही उन्होंने गाने में अपने लिरिक्स में कहा है।
13 साल की उम्र में घर से भाग गए थे
कैलाश ने 13 साल की उम्र में एक बड़ा फैसला लिया था। वह परिवार वालों से लड़कर दिल्ली आ गए थे और म्यूजिक सीखना शुरू कर दिया। भले ही उनके पास रिसोर्स कम थे, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और अपने लक्ष्य को पूरा करने में लग गए थे।
कैलाश ने फिर म्यूजिक पढ़ाना शुरू कर दिया। कई साल के स्ट्रगल के बाद कैलाश को अक्षय कुमार और प्रियंका चोपड़ा की फिल्म अंदाज में गाने का मौका मिला। उनका गाना रब्बा इश्क ना होवे काफी हिट था।
इसके बाद कैलाश ने आगे ही बढ़ना देखा और अल्लाह के बंदे, मंगल हो और तेरी दीवानी जैसे हिट गाने दिए। कैलाश की खास बात यह है कि वह 20 भाषा में गाना गा चुके हैं।
लेखक के बारे मेंSushmeeta Semwal
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