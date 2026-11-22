कोबरा सांप रजाई में हमारे साथ सोता था, हम चूहा मारकर उसे खिलाते थे- कैलाश खेर
लेखक, गायक और म्यूजिक कम्पोजर कैलाश खेर ने हाल ही में दिए पॉडकास्ट में अपने शुरुआती दिनों को याद किया। उन्होंने बताया कि उन्होंने तीन महीने के लिए कोबरा सांप पाला था।
पद्मश्री कैलाश खेर ने करीब तीन महीने तक कोबरा को पाला था। आपको पता है, कोबरा भारत में पाए जाने वाले सबसे खतरनाक विषैले सांपों में से एक है। ऐसे खतरनाक सांप को कैलाश खेर ने न सिर्फ पाला, बल्कि उसे अपने साथ बैकपैक में लेकर घूमते थे और रजाई में सुलाते भी थे। उन्होंने खुद ये बात हाल ही में दिए पॉडकास्ट में बताई है। उन्होंने ये भी बताया कि आखिर तीन महीने बाद उन्होंने उस कोबरा को जंगल में क्यों छोड़ दिया।
‘हम मृत्यु से भी नहीं डरते’ - कैलाश खेर
कैलाश खेर ने रणवीर इलाहाबादिया के पॉडकास्ट में बताया, 'करीब 12-13 साल हम ऋषिकेश में रहे थे। हम बहुत पैदल चलते थे। वहां नीलकंठ भी है। उस वक्त हमारी वेदपाठियों की मंडली हुआ करती थी, जिसके साथ हम पहाड़ों पर खूब चढ़ते थे। जंगलों में एक ग्रेपफ्रूट जैसा फल होता है, जिसे हम गुदड़िया नींबू कहते हैं। वह बहुत मिलता था। आज भी मिलता है, लेकिन पहले के मुकाबले थोड़ा कम है। वह अक्सर पेड़ों से गिरा हुआ मिलता था। जब भूख लगती थी, तो हम उसे खूब खाते थे। हमने वानरों जैसा जीवन बहुत जिया है। इसलिए भगवान शिव और भगवान हनुमान की हम पर बहुत अनुकंपा है। हमें किसी चीज से, किसी खतरे से डर नहीं लगता। हम मृत्यु से भी नहीं डरते। हमें जन्म और मृत्यु दोनों समान लगते हैं।'
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जब हमने कोबरा पाला था तब हम 20 साल के थे - कैलाश खेर
कैलाश खेर ने आगे बताया, 'तो हमने कोबरा पाला था। उस वक्त हमारी उम्र करीब 20 साल रही होगी। तब इतनी समझ नहीं थी। वह करीब तीन महीने हमारे साथ रहा और हमारी रजाई में, हमारे साथ ही सोता था। सर्दियों के दिन थे, हमें याद है। जब भी हम कहीं जाते थे, उसे अपने बैकपैक में साथ लेकर जाता था। लेकिन हमने उसे वापस छोड़ दिया। एक दिन हमारे मन में बहुत कुंठा हुई कि हमें उसे चूहा मारकर खिलाना पड़ता है। हमने सोचा, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हम इतने राक्षसी नहीं बनना चाहते कि एक जीव को पालने के लिए दूसरे जीव की जान लेनी पड़े।'
हम उसे पकड़कर कहते थे, बहुत बिगड़ रहा है - कैलाश खेर
कैलाश खेर ने बताया, 'कोबरा के दांत निकाल दिए जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद उसकी फुंकार में जहर की फुहार होती है। इसलिए हर कोई उसे नहीं पाल सकता। लेकिन उस वक्त हमारी बुद्धि ऐसी थी। हम संतों के बीच रहे थे, जंगलों और पहाड़ों में रहे थे। बहुत पैदल चलते थे, पहाड़ चढ़ते थे और कीड़े-कांटे जैसी चीजें खूब देखते थे। इस वजह से हमारी झिझक खत्म हो गई थी। वह कभी-कभी फुंकार मारता था, खासकर जब भूखा होता था और हम काफी देर तक उसकी तरफ ध्यान नहीं देते थे। तब वह फुंकार मारकर याद दिलाता था कि भाई, मेरा भी ध्यान रखो। उस वक्त हमारी एनर्जी भी अलग थी। हम उसे पकड़कर कहते थे, ‘बहुत बिगड़ रहा है।’ जैसे उससे बातचीत कर रहे हों। फिर उसे पकड़कर थैले में डाल दिया करते थे। वो भी एक अलग ही समय था।'
लेखक के बारे मेंVartika Tolani
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