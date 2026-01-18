Hindustan Hindi News
कैलाश खेर ने लाइव कॉन्सर्ट में ही बना डाला था 'तेरी दीवानी' गाना, ये थे ओरिजनल बोल

संक्षेप:

अगर आप हिंदी गाने सुनना पसंद करते हैं तो आपने कैलाश खेर का गाना ‘तेरी दीवानी’ जरूर सुना होगा। ये एक ऐसा गाना है जो शायद ही किसी को न पसंद हो। आज हम आपको इस गाने को कंपोज करने की कहानी सुना रहे हैं। 

Jan 18, 2026 07:23 pm ISTHarshita Pandey लाइव हिन्दुस्तान
कैलाश खेर एक ऐसे सिंगर हैं जिनकी भारत में नहीं दुनियाभर में अच्छी-खासी फैन फॉलोइंग हैं। उन्होंने बॉलीवुड में कई फिल्मों में गाने गाए। कैलाश खेर का नाम जब भी सुनाई पड़ता है सबसे पहले उनका गाना ‘तेरी दीवानी’ जहन में आता है। ये गाना कैलाश खेर के सबसे पॉपुलर और बेहतरीन गानों में से एक है। आज हम आपको बता रहे हैं तेरी दीवानी के कंपोज होने की कहानी।

किसी भी गाने को लिखने कर कंपोज करने में अच्छा खासा वक्त लगता है। पर क्या आपको पता है ‘तेरी दीवानी’ गाना कैलाश खेर ने दिल्ली में एक लाइव कॉन्सर्ट में तैयार किया और उसी वक्त कॉन्सर्ट में आए लोगों को गाकर सुनाया।

लाइव कॉन्सर्ट में तैयार हुआ कैलाश खेर का ये गाना

अपनी किताब 'तेरी दीवानी: शब्दों के पार' में कैलाश खेर ने इस गाने के बारे में बात की है। उन्होंने अपनी किताब में लिखा कि ये गाना किसी लव एंथम से कम नहीं है। उन्होंने बताया कि दिल्ली के प्रगति मैदान में उनका पहला लाइव कॉन्सर्ट था। उन्होंने लिखा कि वो बॉलीवुड में रिलीज हो चुके गाने गा रहे थे। दिल्ली की जनता उन्हें एंजॉय भी कर रही थी।

दिल्ली में हो रहा था लाइव कॉन्सर्ट

कॉन्सर्ट दिल्ली में हो रहा था, कैलाश खेर दिल्ली के ही रहने वाले हैं। अपनी किताब में कैलाश खेर ने कहा कि जब उस दिन वो कॉन्सर्ट में गा रहे थे तो उन्हें लग रहा था कि उनके अंदर कोई परम शक्ति प्रवेश कर गई हो। वो पूरे मन और जोश से गाने गा रहे थे। तभी अचानक से उन्होंने एक ऐसा गाना गाना शुरू किया जिसको न उन्होंने पहले कभी सुना था और न ही उनके साथियों ने।

क्या थे गाने के ओरिजनल बोल?

लाइव कॉन्सर्ट में ही गाने 'तेरी दीवानी' के शब्द और धुन कैलाश खेर के मुंह से बाहर आने लगे। इस किताब में कैलाश खेर ने ‘तेरी दीवानी’ के ओरिजन बोल भी बताए हैं। गाने के ओरिजनल बोल कुछ इस तरह थे-

"प्रीत की लत मोहे ऐसी लागी, हो गई मैं मतवारी,

बल बल जाऊं अपने पिया को, हे मैं जाऊं वारी वारी

अरी ऐरी सखी मैं का से कहूं, मेरे हृदय उठे उड़ारी

प्रेम पियाला भर भर पीयूं, हारी मैं दिल हारी"

गाने की जब ये पक्तिंयां आती हैं-'तूने क्या कर डाला मर गई मैं, मिट गई मैं…' उस वक्त कैलाश खेर थोड़ी देर हारमोनियम बजाते रहे और वो भगवान से प्रार्थना करते रहे कि अब गाने में उन्हें रुकने न दें। उन्हें जब ‘मर गई मैं, मिट गई मैं’ के बाद शब्द नहीं सूझे तो उन्होंने ‘हो हो जी हां हां जी’ गाया।

Kailash Kher

