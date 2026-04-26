कैलाश खेर से गाने की रिक्वेस्ट करना होस्ट को पड़ा भारी, भड़के सिंगर; ‘क्या सचिन तेंदुलकर से कहेंगी...’
सोशल मीडिया पर कैलाश खेर का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वायरल वीडियो में कैलाश खेर एक होस्ट पर भड़कते नजर आ रहे हैं। एक इवेंट में होस्ट ने कैलाश खेर से गाने का अनुरोध किया। इस पर कैलाश खेर ने पूछा कि क्या वह सचिन तेंदुलकर से कहेंगी कि छक्का लगाकर दिखाएं।
सिंगर कैलाश खेर ने हाल ही में दिल्ली के ताज पैलेस में आयोजित सिक्स सिग्मा लीडरशिप समिट इन हेल्थकेयर के सातवें संस्करण में हिस्सा लिया। इस इवेंट से कैलाश खेर का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में फीमेल होस्ट कैलाश खेर से गाना गाने का अनुरोध करती हैं। इस बात पर कैलाश खेर भड़क जाते हैं। कैलाश खेर उनसे कहते हैं कि क्या वो सचिन तेंदुलकर से कहेंगी कि एक छक्का लगाकर दिखाइए। कैलाश ने कहा कि ये अनुरोध आपको करना ही नहीं चाहिए। कैलाश खेर के इस वीडियो पर सोशल मीडिया यूजर्स का भी रिएक्शन आया है।
इवेंट में होस्ट पर भड़के कैलाश खेर
वायरल वीडियो में होस्ट कैलाश खेर से गाना गाने का अनुरोध करती हैं। इसी बात पर कैलाश खेर भड़क जाते हैं। कैलाश खेर गाना गाने से मना कर देते हैं। इसके बाद वो कहते हैं, “यही मैं बदलना चाहता हूं, यही मेरे मन में ललक लगी हुई, यही बदलना है कि गायक को, संगीत को ऐसा न माना जाए कि सर दो लाइन गा दीजिए, मूड बना दीजिए। ये बहुत गलत है। ये अनुरोध ही मत कीजिए।”
सचिन तेंदुलकर का किया जिक्र
अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कैलाश खेर ने कहा, “आप क्या सचिन तेंदुलकर को बोलेंगी कि एक जरा छक्का लगाकर दिखा दीजिए? इस पृथ्वी पर कोई नहीं ऐसा करता। या किसी आर्मी के जवान को नहीं बोलेंगे कि अपनी पोजीशन लेकर एक जरा शॉट लगा दीजिए। एक कलाकार को जोकर मत बनने दीजिए। साधक को मनोरंजक मत बनने दीजिए।”
वायरल वीडियो पर क्या बोले सोशल मीडिया यूजर्स
कैलाश खेर के इस वीडियो पर सोशल मीडिया यूजर्स के रिएक्शन भी आए हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि कैलाश खेर ने सही किया। वहीं, कुछ लोगों का मानना है कि दो लाइन गाने से कोई कलाकार जोकर नहीं बन जाता है। सिंगर आदित्य कलवे ने वीडियो पर कमेंट करते हुए लिखा- अगर दो लाइन गाने से किसी के चेहरे पर हंसी आ जाती है, तो मुझे लगता है कि उसमें कोई समस्या नहीं है। एक दूसरे यूजर ने लिखा- एक दिन ऐसा आएगा जब कोई नहीं कहेगा गाने को। लोग प्यार करते हैं आपकी कला को, इतना बुरा मानने की कोई जरूरत नहीं है। एक ने लिखा- मुझे कोई बोले कि दो लाइन सुना दो, मैं पूरा गाना सुना देता हूं। मुझे गाना पसंद है और भगवान ने मुझे जो टैलेंट दिया है, वो मैं लोगों के साथ शेयर करना पसंद करता हूं। एक यूजर ने लिखा- कैलाश खेर ने बिल्कुल सही किया। एक ने लिखा- ये बोला जाना बहुत जरूरी था। कैलाश खेर ने कह दिया।
लेखक के बारे मेंHarshita Pandey
हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।
विस्तृत बायो
मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और करियर की शुरुआत
2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।
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बॉलीवुड फिल्मों के रिव्यूज
साउथ की फिल्में और टीवी रियलिटी शोज से जुड़े अपडेट्स
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