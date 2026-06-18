मेहमूद के निधन के बाद इस गायक ने छोड़ दी थी फिल्म इंडस्ट्री, कहा था- न कोई दोस्त था, न कोई अपनापन

मेहमूद के निधन के बाद इस गायक ने छोड़ दी थी फिल्म इंडस्ट्री, कहा था- न कोई दोस्त था, न कोई अपनापन
‘पड़ोसन’ फिल्म में नजर आए एक्टर मेहमूद याद हैं? जब उनका निधन हुआ था तब एक गायक ने ये कहकर फिल्म इंडस्ट्री से दूरी बना ली थी कि अब न वहां काेई दोस्त था और न अपनापन।
'कहो ना... प्यार है' का 'एक पल का जीना' और 'तमाशा' का 'सफरनामा' तो आपने सुना होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं इन गानों को गाने वाले गायक ने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री से दूरी बना ली है। क्यों? बताते हैं। उससे पहले आपके लिए ये जानना जरूरी है कि इस गायक ने 1996 के स्क्रीन अवॉर्ड्स में बेस्ट पॉप मेल वोकलिस्ट का अवॉर्ड, 1997 में चैनल V व्यूअर्स चॉइस अवॉर्ड और 2001 में 'बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर' का फिल्मफेयर अवॉर्ड जीता था।
कौन है ये सिंगर?
इस सिंगर का नाम लकी अली है। लकी अली, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के दिवंगत एक्टर महमूद के बेटे हैं। जब महमूद का निधन हुआ तब लकी अमेरिका के पेनसिल्वेनिया में थे। वह अमेरिका में अपने इलाज के लिए गए थे। पिता के निधन के बाद लकी ने मुंबई और फिल्म इंडस्ट्री, दोनों से दूरी बना ली थी। उन्होंने नवभारत टाइम्स को दिए इंटरव्यू में कहा था, 'हिंदी फिल्म इंडस्ट्री से दूरी बनाने का फैसला इसकी टॉक्सिसिटी की वजह से नहीं, बल्कि लिया किया क्योंकि मैं तंग आ चुके था। पिता की मौत के बाद मुझे लगा कि अब वहां कुछ भी नहीं बचा है।'
क्या बोले लकी अली?
लकी अली ने कहा था, 'मैंने फिल्में कीं और गाने गाए, लेकिन एक समय ऐसा आया जब मुझे समझ नहीं आया कि आगे क्या करना है। मैं अपने तरीके से गाना चाहता था। मेरा जो गाना है 'ओ सनम' वो तब निकला जब मुझे अपने तरीके से गाना गाने की आजादी मिली। साल 2015 में, मैंने खुद को इंडस्ट्री से दूर कर लिया। हां, मेरे साथ बदतमीजी हुई थी लेकिन मैं इंडस्ट्री की टॉक्सिसिटी से भागा नहीं था, बस ऊब गया था।'
पिता महमूद की मौत के बाद क्या हुआ?
फिर लकी अली ने अपने पिता के बारे में बात की और कहा, 'बाबा के गुजर जाने के बाद लगा, वहां अब कुछ बचा नहीं है। न कोई दोस्त था, न कोई अपनापन। हां, मैंने श्याम बेनेगल के साथ 'त्रिकाल' और 'भारत एक खोज' की। मैंने नसीरुद्दीन शाह, शबाना आजमी और ओम पुरी जैसे कलाकारों से बहुत कुछ सीखा। कुछ समय बाद, मैं अपने लेबल और अपने स्टाइल के साथ म्यूजिक में वापस आ गया। मेरे लिए कोई कॉम्पिटिशन नहीं था। मैं समझ गया कि अगर आप सच्चा और अच्छा काम करते हैं, तो लोग सुनेंगे, और अगर आप बकवास करते हैं, तो वे आपको रिजेक्ट कर देंगे।'
कौन थी लकी अली की मां?
लकी अली की मां का नाम मधु अली (महिलीका) था। मधु, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की दिग्गज अभिनेत्री मीना कुमारी की छोटी बहन थीं।
लकी अली ने की तीन शादियां
लकी अली ने तीन शादियां की हैं। सबसे पहले उन्होंने न्यूजीलैंड की मेघन जेन मैकक्लेरी से शादी की और दो बच्चों- ताअव्वुज और तस्मिया के पिता बने। फिर उन्होंने मेघन को तलाक दिया और एक फारसी महिला इनाया से शादी की। इनाया और लकी अली के दो बच्चे हुए- सारा और रायन। फिर साल 2010 में, लकी अली ने ब्रिटिश मॉडल और एक्स ब्यूटी क्वीन केट एलिजाबेथ हैलम से शादी की। केट और लकी का एक बेटा हुआ- डैनी मकसूद अली। इसके बाद, साल 2017 में दोनों का तलाक हो गया।
एक्टिंग भी कर चुके हैं लकी अली
लकी अली ने बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट अपने पिता की फिल्म 'छोटे नवाब' (1962) में काम किया था। बाद में उन्होंने 'कांटे' (2002), 'सुर' (2002), और 'तमाशा' (2015) जैसी फिल्मों में अपनी बेहतरीन एक्टिंग का भी लोहा मनवाया। कहा जाता है कि लकी अली को गाना गाने के अलावा, घुड़सवारी और ऑर्गेनिक फार्मिंग का भी शौक है।
लेखक के बारे मेंVartika Tolani
वर्तिका तोलानी डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें एंटरटेनमेंट और न्यूज रिपोर्टिंग में 6 साल से ज्यादा समय का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (HT Media Group) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (Digital) के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। वर्तिका न केवल बॉलीवुड और ओटीटी की दुनिया पर पैनी नजर रखती हैं, बल्कि डेटा और रिसर्च के साथ अपनी बात कहती हैं।
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