जुरासिक पार्क के सैम नील का हुआ निधन, परिवार वालों ने दिया अपडेट
न्यूज़ीलैंड के एक्टर सैम नील, जो 'द पियानो' और 'जुरासिक पार्क' जैसी फिल्मों में नजर आए थे, उनका 78 साल की उम्र में निधन हो गया है।
‘ज्यूरासिक पार्क’ में डॉ. एलन ग्रांट का किरदार निभाने वाले एक्टर सैम नील का निधन हो गया है। उन्होंने 78 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह दिया है। इस बात की पुष्टि उनके परिवार ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर की है। उन्होंने ये भी बताया कि सैम कैंसर से जंग जीत गए थे।
परिवार ने क्या कहा?
परिवार ने पोस्ट में लिखा, ‘बहुत दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि सोमवार, 13 जुलाई को सिडनी, ऑस्ट्रेलिया में सैम लील का निधन हो गया है। सैम अपने आखिरी वक्त में अपने परिवार के बीच थे। ये नुकसान अचानक और अप्रत्याशित था, लेकिन इस बात का सुकून है कि सैम कैंसर मुक्त थे। फिलहाल परिवार की ओर से हम अनुरोध करते हैं कि इस बड़े नुकसान के समय हमारी निजता का सम्मान किया जाए।'
कैंसर से सैम नील की जंग
सैम नील पिछले पांच सालों से भी अधिक समय से नॉन-हॉजकिन लिंफोमा (एक प्रकार का ब्लड कैंसर) जैसी जानलेवा बीमारी से जूझ रहे थे। उन्होंने एक इंटरव्यू में खुलासा किया था कि उनपर कीमोथेरेपी का असर होना बंद हो गया था और उसके बावजूद उन्होंने कैंसर को मात दी थी। एक्टर ने कहा था, ‘मेरी कीमोथेरेपी ने काम करना बंद कर दिया था। मैं बिल्कुल लाचार था और ऐसा लग रहा था कि मेरा अंत करीब है, जो जाहिर तौर पर सुखद नहीं था। लेकिन मेरा कैंसर खत्म हो गया।’
नेटवर्थ
सेलिब्रिटी नेटवर्थ की रिपोर्ट के मुताबिक, सैम नील की कुल संपत्ति 18 मिलियन डॉलर (लगभग 1.5 अरब रुपये) है। उन्हें 'जुरासिक पार्क' फिल्म और उसके कई सीक्वल्स में लीड रोल प्ले करने के लिए जाना जाता है।
सैम नील का करियर
डॉ. एलन ग्रांट का किरदार निभाने के अलावा सैम नील ने आंद्रे जुलावस्की की जबरदस्त हॉरर फिल्म 'पजेशन' में इसाबेल अद्जानी के साथ भी काम किया था। सैम नील ने टॉम क्लैंसी की जैक रायन थ्रिलर सीरीज पर बनी पहली फिल्म 'द हंट फॉर रेड अक्टूबर' में भी एक्टिंग की थी। वे इसमें शॉन कॉनरी और एलेक बाल्डविन के साथ नजर आए थे। इसके अलावा, उन्होंने 'द हंट फॉर रेड ऑक्टूबर', 'द पियानो' और 'पोसेशन' जैसी बेहतरीन फिल्मों में लीड रोल प्ले किया था।
लेखक के बारे मेंVartika Tolani
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पढ़ाई-लिखाई (Education)
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