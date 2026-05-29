जून में थिएटर में रिलीज हो रहीं ये 9 हिंदी फिल्में, 12 जून को 4 फिल्मों का होगा क्लैश

Theatre Release June 2026: जून में ओटीटी पर तो बेहतरीन कंटेंट रिलीज हो ही रहा है, लेकिन इसी के साथ सिनेमाघरों में भी कुछ बेहतरीन हिंदी फिल्में रिलीज हो रही हैं। इस लिस्ट में हॉरर से लेकर लव स्टोरी तक शामिल है।

जून का महीना सिनेमा लवर्स के लिए खास रहने वाला है। ओटीटी पर शानदार फिल्में और सीरीज रिलीज हो रही हैं। इसके अलावा, सिनेमाघरों में भी कुछ बेहतरीन फिल्में रिलीज हो रही हैं। जून के महीने में हिंदी, इंग्लिश और भारत की क्षेत्रीय भाषाओं को मिलाकर 20 से ज्यादा फिल्में सिनेमाघरों में जून में रिलीज होंगी। हम आपको उन फिल्मों के नाम बता रहे हैं जो हिंदी भाषा में रिलीज होगीं। 10 हिंदी फिल्में जून के महीने में सिनेमाघरों में रिलीज हो रही हैं। आइए जानते हैं कब रिलीज हो रही कौन सी फिल्म?

पेड्डी जॉनर: स्पोर्ट्स एक्शन ड्रामा

रिलीज डेट: 4 जून

फिल्म के बारे में: ये एक तेलुगु भाषा की फिल्म है जिसे हिंदी भाषा में भी रिलीज किया जाएगा। फिल्म में राम चरण, जाह्नवी कपूर, विजय सेतुपति, दिव्येन्दु और शिव राजकुमार जैसे कलाकार नजर आनेवाले हैं। फिल्म को बुची बाबू सना ने डायरेक्ट किया है।

2. है जवानी तो इश्क होना है

जॉनर: रोमांटिक कॉमेडी

रिलीज डेट: 5 जून

फिल्म के बारे में: वरुण धवन, मृणाल ठाकुर और पूजा हेगड़े की इस फिल्म को डेविड धवन ने डायरेक्ट किया है। वरुण धवन ने फिल्म में जस का किरदार निभाया है। इस फिल्म में सलमान खान के चुनरी-चुनरी गाने का रीमेक भी फैंस को सुनने को मिलेगा।

3. बंदर

जॉनर: डार्क क्राइम थ्रिलर

रिलीज डेट: 5 जून

फिल्म के बारे में: इस डार्क क्राइम थ्रिलर को अनुराग कश्यप ने डायरेक्ट किया है। बॉबी देओल इस फिल्म में लीड रोल में नजर आएंगे। बॉबी देओल के साथ फिल्म में सान्या मल्होत्रा और सबा आजाद जैसे कलाकार नजर आएंगे।

4. हॉंटेड थ्रीडी: ईकोज ऑफ द पास्ट

जॉनर: हॉरर

रिलीज डेट: 12 जून

फिल्म के बारे में: विक्रम भट्ट ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया है। ये फिल्म साल 2011 में आई फिल्म हॉंटेड थ्रीडी का सीक्वल है। इस फिल्म में महाक्षय चक्रवर्ती, चेतना पांडे, श्रुति प्रकाश और हेमंत पांडे जैसे कलाकार नजर आएंगे।

5. गवर्नर

जॉनर: पीरियोडिक थ्रिलर

रिलीज डेट: 12 जून

फिल्म के बारे में: इस फिल्म में मनोज बाजपेयी, अदा शर्मा और मधु शाह जैसे कलाकार नजर आएंगे। फिल्म को चिनमय मंडलेकर ने डायरेक्ट किया है।

6. मैं वापस आउंगा

जॉनर: रोमांटिक ड्रामा

रिलीज डेट: 12 जून

फिल्म के बारे में: फिल्म को इम्तियाज अली ने डायरेक्ट किया है। इस फिल्म में दिलजीत दोसांझ, शारवरी वाघ, नसीरुद्दीन शाह और वेदांग रैना जैसे कलाकार नजर आएंगे।

7. भारत भाग्य विधाता

जॉनर: ड्रामा थ्रिलर

रिलीज डेट: 12 जून

फिल्म के बारे में: कंगना रनौत और गिरिजा ओक जैसे कलाकार इस फिल्म में नजर आएंगे। फिल्म को मनोज तापड़िया ने डायरेक्ट किया है। ये फिल्म सच्ची कहानी पर आधारित फिल्म होगी।

8. कॉकटेल 2

जॉनर: कॉमेडी रोमांटिक ड्रामा

रिलीज डेट: 19 जून

फिल्म के बारे में: शाहिद कपूर, रश्मिका मंदाना और कृति सेनन की ये फिल्म साल 2012 में आई फिल्म कॉकटेल का सीक्वल है। फिल्म को होमी अदजानिया ने डायरेक्ट किया है।

9. वेलकम टू द जंगल

जॉनर: एक्शन कॉमेडी

रिलीज डेट: 26 जून