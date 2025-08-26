junaid khan debut film maharaja director did not like his film with khushi kapoor loveyapa आमिर के बेटे जुनैद को लॉन्च करने वाले डायरेक्टर को नहीं पसंद आई खुशी कपूर के साथ फिल्म ‘लवयापा’, Bollywood Hindi News - Hindustan
आमिर के बेटे जुनैद को लॉन्च करने वाले डायरेक्टर को नहीं पसंद आई खुशी कपूर के साथ फिल्म ‘लवयापा’

आमिर खान के बेटे जुनैद को फिल्मों में लॉन्च करने वाले डायरेक्टर ने बताया कि उन्हें एक्टर की फिल्म लवयापा पसंद नहीं आई। इस फिल्म में खुशी कपूर, जुनैद की हीरोइन थीं। अब दोनों ‘एक दिन’ में साथ काम कर रहे हैं।

Usha Shrivas
Tue, 26 Aug 2025 08:30 AM
आमिर खान के बेटे जुनैद खान ने नेटफ्लिक्स पर आई फिल्म महाराजा से एक्टिंग करियर की शुरुआत की थी। इस फिल्म को सिद्धार्थ पी मल्होत्रा ने डायरेक्टर किया था। डायरेक्टर के लिए जुनैद उनके बेटे जैसे हैं और वो उन्हें लेकर प्रोटेक्टिव हैं। ऐसे में सिद्धार्थ ने बताया कि उन्हें जुनैद और खुशी कपूर की फिल्म लवयापा बिलकुल पसंद नहीं आई। उन्हें इस फिल्म में दिक्कतें दिखीं। लवयापा जुनैद की दूसरी फिल्म थी जो बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही थी।

नहीं पसंद आई खुशी कपूर के साथ लवयापा

बॉलीवुड हंगामा के साथ बातचीत के दौरान सिद्धार्थ ने जुनैद के बारे में कहा कि वो अक्सर उनसे बातें करते हैं। उन्होंने जुनैद को लॉन्च किया है और वो उनके बच्चे की तरह हैं। आगे सिद्धार्थ ने जुनैद की दूसरी फिल्म के बारे में कहा, "मैं लवयापा देखी थी और मुझे बिलकुल पसंद नहीं आई। मुझे इस फिल्म से दिक्कतें थीं।" उन्होंने कहा कि उन्हें ये फिल्म कुछ कारणों से पसंद नहीं आई।

‘एक दिन’ में आएंगे नजर

महाराजा के बाद डायरेक्टर सिद्धार्थ, जुनैद के साथ फिल्म ‘एक दिन’ भी कर रहे हैं। ये फिल्म इसी साल नवंबर में दस्तक देने वाली है। फिलहाल फिल्म के बारे में अधिक जानकारी सामने नहीं आई है। लेकिन महाराजा में दोनों के काम को पसंद किया गया था। ऐसे में डायरेक्टर-एक्टर की जोड़ी को फिल्म ‘एक दिन’ में देखना मजेदार होगा।

आमिर खान का साथ

बता दें, महाराजा से पहले जुनैद ने कई फिल्मों के लिए सालों तक ऑडियंस दिया था। उन्हें पिता आमिर खान से कोई खास मदद नहीं मिली। लेकिन फिल्म प्रमोशन और स्क्रीनिंग के दौरान आमिर मौजूद रहे और पिता होने की जिम्मेदारी निभाई।

