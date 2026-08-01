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Jumanji Open World: इस बार कहानी में क्या होगा अलग? जानिए ट्रेलर में दिए गए हैं कौन से हिंट

By Puneet Parashar
लाइव हिन्दुस्तान
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Jumanji Open World: फिल्म 'जुमान्जी ओपन वर्ल्ड' का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है। चलिए जानते हैं कि कहानी में इस बार आपको क्या कुछ अलग मिलने वाला है?

Jumanji
जुमान्जी का यह पार्ट आखिरी होने वाला है। यानि कहानी यहां पर खत्म हो जाएगी।

Jumanji: Open World: जो कहानी बचपन से हम सभी की फेवरिट रही है, आखिरकार उसका अगला अध्याय शुरू हो रहा है। फिल्म 'जुमान्जी - ओपन वर्ल्ड' का ट्रेलर रिलीज किया जा चुका है। हालांकि फिल्म की रिलीज के लिए दर्शकों को थोड़ा इंतजार करना होगा। सिनेमाघरों में 25 दिसंबर को रिलीज होने जा रही इस मूवी में आखिर हमें इस फ्रेंचाइजी की पिछली फिल्मों से क्या अलग मिलने वाला है? चलिए जानते हैं इस सवाल का जवाब।

कितनी रही पिछले पार्ट्स की कमाई?

जैक कैस्डन के निर्देशन में बनी 'जुमान्जी - ओपन न्यू वर्ल्ड' इस फ्रेंचाइजी की आखिरी कड़ी होगी। तीन मिनट के ट्रेलर को देखकर लगता है कि इस फिल्म में भी कॉमेडी, एक्शन और मिस्ट्री का कॉम्बिनेशन बरकरार रहेगा। 'जुमान्जी - वेलकम टू द जंगल' (2017) और 'जुमान्जी - द नेक्स्ट लेवल' (2019) ने वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर 16 हजार 218 करोड़ रुपये की कमाई की थी। लेकिन यह फिल्म ऐसा लगता है कि कमाई के पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ने वाली है।

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पिछले सभी पार्ट से क्या अलग होगा?

इस बार कहानी सिर्फ जुमान्जी के गेम कंसोल तक ही सीमित नहीं है। ट्रेलर में गेम की जानी-पहचानी कहानी को ही उलट दिया गया है। क्योंकि इस बार गेम के किरदार असल दुनिया में आ जाते हैं और आपस में ही भसड़ मचा देते हैं। फिल्म के लीड एक्टर ड्वेन जॉनसन, जैक ब्लैक, केविन हार्ट और करेन गिलन वीडियो गेम के अवतारों के रूप में पहली बार असलियत में कदम रखते हैं। जबकि एलेक्स वोल्फ का किरदार प्रॉब्लम को समझाता है। ये सभी वीडियो गेम के किरदार हैं जो कि डेमो में फंस गए हैं।

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पहले से कहीं ज्यादा प्रॉमिसिंग है ट्रेलर

बात ट्रेलर की करें तो डेमो मोड में आई गड़बड़ी के चलते कई मजेदार सिचुएशन्स देखने मिलती हैं। जैसे जॉनसन का अचानक स्पेनिश बोलना और अन्य अजीबोगरीब गड़बड़ियां टीम के मिशन में बाधा डालती हैं। ट्रेलर आगे बढ़ता है और ऑडियंस को काफी ग्रैंड और पहले से ज्यादा बड़े एक्शन सीन्स देखने को मिलते हैं। जिसमें असली दुनिया में भागते हुए शुतुरमुर्ग, गैंडे और विशाल छिपकलियां दिखाई देती हैं। सिचुएशन तब क्लीयर होती है जब वोल्फ ग्रुप से कहता है, “इसे रोकने का एकमात्र तरीका आप लोगों को वापस खेल में लाना है।”

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Puneet Parashar

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परिचय और अनुभव

पुनीत पाराशर को मनोरंजन जगत में पत्रकारिता का 10 साल से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में डेप्युटी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। साल 2021 से वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के साथ जुड़े हुए हैं और बीते एक दशक में कंटेंट की दुनिया को बहुत करीब से बदलते हुए देखा है। इस दौरान उन्होंने मनोरंजन जगत पर पैनी नजर रखते हुए यूनिक फीचर खबरों, रियल टाइम कंटेंट और ब्रेकिंग स्टोरीज का सराहनीय कवरेज किया है।


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पुनीत पाराशर ने अपने एक दशक लंबे करियर में देश के सबसे बड़े मीडिया घरानों के साथ काम किया है। 'लाइव हिन्दुस्तान' से जुड़ने से पहले वह आज तक (Aaj Tak), जी न्यूज (Zee News), जनसत्ता (Jansatta) और राजस्थान पत्रिका जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। डिजिटल मीडिया में लंबे अनुभव की वजह से उन्हें खबरों की बारीकियों और पाठकों की नब्ज की बेहतरीन समझ है।


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