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July 2026 Film Release: जुलाई में ये 5 फिल्में लाएंगी थिएटर में तूफान, आलिया भट्ट से अजय देवगन तक की फिल्में होंगी रिलीज

Priti Kushwaha लाइव हिन्दुस्तान
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जुलाई का महीने का बेहद खास होने वाला है। जुलाई महीने में एक दो नहीं बल्कि कई बिग बजट फिल्में रिलीज होने के लिए तैयार है। तो चलिए बताते हैं जुलाई में रिलीज होने वाली फिल्मों के बारे में।

July 2026 Film Release: जुलाई में ये 5 फिल्में लाएंगी थिएटर में तूफान, आलिया भट्ट से अजय देवगन तक की फिल्में होंगी रिलीज

July 2026 Film Release: सिनेमा प्रेमियों को हमेशा ही नई फिल्मों का बेसब्री से इंतजार रहता है। ऐसे में महीना शुरू होने से पहले से दर्शकों को ये जानने की उत्सुकता रहती है कि इस महीने कौन सी फिल्में रिलीज होंगी। ऐसे में जुलाई का महीने का बेहद खास होने वाला है। जुलाई महीने में एक दो नहीं बल्कि कई बिग बजट फिल्में रिलीज होने के लिए तैयार है। तो चलिए बताते हैं जुलाई में रिलीज होने वाली फिल्मों के बारे में। यहां देखें अपकमिंग फिल्मों की लिस्ट...

फिल्म: अल्फा

रिलीज डेट: 3 जुलाई 2026

आलिया भट्ट और शरवरी वाघ की बिग बजट फिल्म 'अल्फा' के रिलीज का फैंस लंबे वक्त से इंतजार कर रहे थे। फिल्म के ट्रेलर रिलीज के बाद से ही फैंस के फिल्म को लेकर एक्साइटमेंट काफी बढ़ गई थी। ऐसे में अब उनका ये इंतजार जल्द ही खत्म होने वाला है। आलिया की 'अल्फा' इस साल की मच अवेटेड बॉलीवुड फिल्मों में से एक बनी हुई है। वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स की इस मूवी में अनिल कपूर और बॉबी देओल अहम रोल में नजर आएंगे। 'अल्फा' 3 जुलाई, 2026 सिनेमाघरों में दस्तक देगी।

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फिल्म: नागबंधम

रिलीज डेट: 3 जुलाई 2026

'नागबंधम' पौराणिक कथा, फैंटेसी और एडवेंचर का शानदार मेल पेश करती है। 'नागबंधम' अभिषेक नामा के निर्देशन में बनी है। वहीं, इस फिल्म को निशिता नागिरेड्डी और किशोर अन्नापुरेड्डी ने निक स्टूडियो और अभिषेक पिक्चर्स के बैनर तले प्रोड्यूस किया है. फिल्म में विराट कर्ण मुख्य भूमिका में नजर आएंगे। ये मूवी भी 3 जुलाई, 2026 सिनेमाघरों में दस्तक देगी। इसका मतलब 'अल्फा' और 'नागबंधम' के बीच टक्कर होगी।

फिल्म: धमाल 4

रिलीज डेट: 10 जुलाई 2026

अजय देवगन की मच अवेटेड फिल्म 'धमाल 4' भी जुलाई में बवाल मचाने के लिए तैयार है। इस फिल्म को लेकर बीते लंबे वक्त से दर्शकों के बीच काफी बज बना हुआ है। खुद अजय ने 'धमाल 4' की रिलीज डेट कन्फर्म की है। उन्होंने पोस्ट में बताया है कि यह कॉमेडी-एडवेंचर फिल्म 10 जुलाई, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। अजय देवगन के साथ-साथ 'धमाल' फ्रैंचाइजी के चौथे पार्ट में अरशद वारसी, रितेश देशमुख, जावेद जाफरी और संजय मिश्रा कमबैक कर रहे हैं। वहीं, मूवी में संजीदा शेख,अंजलि आनंद, ईशा गुप्ता, उपेंद्र लिमये, विजय पाटकर और रवि किशन भी नजर आएंगे।

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फिल्म: द इंडिया स्टोरी

रिलीज डेट: 24 जुलाई 2026

अगर आपको पॉलिटिकल ड्रामा पसंद है तो आपके लिए जुलाई में एक शानदार फिल्म है। जी हां, श्रेयस तलपड़े और काजल अग्रवाल की सोशल-पॉलिटिकल ड्रामा 'द इंडिया स्टोरी' भी जुलाई में दस्तक देने वाली है। चेतन डीके द्वारा निर्देशित और प्रोड्यूसर सागर बी. शिंदे द्वारा बैक्ड यह फिल्म भारत में खाद्य पदार्थ मे होने वाली मिलावट की समस्या को दिखाएगी। ये फिल्म 24 जुलाई, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है।

फिल्म: स्पाइडर-मैन: ब्रैंड न्यू डे

रिलीज डेट: 31 जुलाई 2026

मार्वल का लोकप्रिय सुपरहीरो 'स्पाइडर-मैन' एक नए रोमांचक सफर के साथ बड़े पर्दे पर वापसी कर रहा है। 'स्पाइडर-मैन' दुनियाभर में सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाले कैरेक्टर में से एक है। ऐसे में 'स्पाइडर-मैन: ब्रैंड न्यू डे' के रिलीज का सभी को बेसब्री से इंतजार है। फिल्म का बजट 200 मिलियन डॉलर यानी लगभग 1900 करोड़ रुपये है।

Priti Kushwaha

लेखक के बारे में

Priti Kushwaha

प्रीति कुशवाहा को डिजिटल मीडिया में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वह फिलहाल 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के मनोरंजन सेक्शन में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। प्रीति को मनोरंजन जगत के हर इवेंट, मूवी रिलीज और लाइव इवेंट्स को कवर करना पसंद है।

करियर
प्रीति ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया कानपुर हिन्दुस्तान प्रिंट से की थी। इसके बाद मेरठ जनवाणी में फीचर डेस्क पर एक साल काम किया। इसके बाद दैनिक भास्कर (रोहतक) में सब-एडिटर के तौर पर एक साल में काम। साल 2019 में डिजिटल मीडिया में काम शुरू किया और राजस्थान पत्रिका (जयपुर) में डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट पर काम किया। गृहलक्ष्मी मैगजीन में उनके डिजिटल और मैगजीन के लिए काम किया। दैनिक जागरण डिजिटल में साढ़े तीन साल एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा रहीं।

एजुकेशन: प्रीति ने कानपुर यूनिवर्सिटी से बीकॉम की डिग्री और फिर भारतीय विद्या भवन से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। साथ ही राजश्री टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया।

एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: प्रीति का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में खबरों को रोचक बनाने के साथ ही उसमें फैक्ट का पूरा ध्यान रखना जरूरी है। साथ ही सोशल मीडिया के ट्रेंड को फॉलो करना बेहद जरूरी है। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।

खासियत
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