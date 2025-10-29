जूही चावला ने शेयर की भतीजे संग तस्वीर, लुक देख रणबीर कपूर से होने लगी तुलना

संक्षेप: जूही चावला ने इंस्टाग्राम पर अपने भतीजे वीर जय खोसला संग अपनी तस्वीर शेयर की है। वीर जय की तस्वीर देख फैंस उन्हें अगला रणबीर कपूर बता रहे हैं। फैंस पूछ रहे हैं कि वीर जय कब बॉलीवुड डेब्यू करेंगे।

बॉलीवुड एक्ट्रेस जूही चावला ने अपने भतीजे को जन्मदिन की बधाई देते हुए इंस्टाग्राम पर उनके साथ तस्वीरें शेयर की। इन तस्वीरों के साथ उन्होंने ऐलान किया कि वो वीर जय के जन्मदिन पर 100 पेड़ लगवाएंगी। जूही ने जैसे ही अपने भतीजे की तस्वीर शेयर की, फैंस उनकी तुलना रणबीर कपूर से कर रहे हैं। लोग पूछ रहे हैं कि वीर जय कब बॉलीवुड डेब्यू करेंगे।

जूही चावला का इंस्टाग्राम पोस्ट जूही चावला ने बर्थ डे पोस्ट में दो तस्वीरें शेयर कीं। इन तस्वीरों के साथ जूही ने लिखा- हमारे प्यारे जय के लिए 100 पेड़। हैप्पी बर्थ डे। बता दें, साल 2023 में भी जय के जन्मदिन पर जूही चावला 100 पेड़ लगवाने का ऐलान किया था।

क्या बोले सोशल मीडिया यूजर्स जूही चावला ने जैसे ही वीर जय के साथ तस्वीर शेयर की, उनकी तुलना रणबीर कपूर से होने लगी। एक यूजर ने लिखा- भाई, बिल्कुल रणबीर कपूर जैसा दिखता है। एक दूसरे यूजर ने लिखा- अगला रणबीर कपूर। वहीं, एक यूजर ने लिखा- वीर जय बड़े हो गए हैं। इन्हें आर्यन से मिलवाइए और डायरेक्टर बना दीजिए। एक यूजर ने लिखा- बिल्कुल हीरो लग रहा है जय।