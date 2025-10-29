Hindustan Hindi News
जूही चावला ने शेयर की भतीजे संग तस्वीर, लुक देख रणबीर कपूर से होने लगी तुलना

संक्षेप: जूही चावला ने इंस्टाग्राम पर अपने भतीजे वीर जय खोसला संग अपनी तस्वीर शेयर की है। वीर जय की तस्वीर देख फैंस उन्हें अगला रणबीर कपूर बता रहे हैं। फैंस पूछ रहे हैं कि वीर जय कब बॉलीवुड डेब्यू करेंगे। 

Wed, 29 Oct 2025 11:41 AMHarshita Pandey लाइव हिन्दुस्तान
बॉलीवुड एक्ट्रेस जूही चावला ने अपने भतीजे को जन्मदिन की बधाई देते हुए इंस्टाग्राम पर उनके साथ तस्वीरें शेयर की। इन तस्वीरों के साथ उन्होंने ऐलान किया कि वो वीर जय के जन्मदिन पर 100 पेड़ लगवाएंगी। जूही ने जैसे ही अपने भतीजे की तस्वीर शेयर की, फैंस उनकी तुलना रणबीर कपूर से कर रहे हैं। लोग पूछ रहे हैं कि वीर जय कब बॉलीवुड डेब्यू करेंगे।

जूही चावला का इंस्टाग्राम पोस्ट

जूही चावला ने बर्थ डे पोस्ट में दो तस्वीरें शेयर कीं। इन तस्वीरों के साथ जूही ने लिखा- हमारे प्यारे जय के लिए 100 पेड़। हैप्पी बर्थ डे। बता दें, साल 2023 में भी जय के जन्मदिन पर जूही चावला 100 पेड़ लगवाने का ऐलान किया था।

क्या बोले सोशल मीडिया यूजर्स

जूही चावला ने जैसे ही वीर जय के साथ तस्वीर शेयर की, उनकी तुलना रणबीर कपूर से होने लगी। एक यूजर ने लिखा- भाई, बिल्कुल रणबीर कपूर जैसा दिखता है। एक दूसरे यूजर ने लिखा- अगला रणबीर कपूर। वहीं, एक यूजर ने लिखा- वीर जय बड़े हो गए हैं। इन्हें आर्यन से मिलवाइए और डायरेक्टर बना दीजिए। एक यूजर ने लिखा- बिल्कुल हीरो लग रहा है जय।

जूही चावला की बात करें तो उन्होंने साल 1986 में फिल्म सल्तनत से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की थी। हालांकि, जूही चावला को स्टारडम आमिर खान की फिल्म कयामत से कयामत के बाद मिला। जूही चावला अपने वक्त की सुपरहिट हिरोइनों में से एक हैं।

