मोहब्बतें के लिए आखिरी थी इस एक्टर की कास्टिंग, मेकर्स ने पहले लिए थे कई और के स्क्रीन टेस्ट
फिल्म मोहब्बतें का हर किरदार इतना असरदार था कि हमें आज तक याद है, लेकिन क्या आपको पता है कि इस एक्टर की कास्टिंग फिल्म में सबसे आखिर में हुई थी। क्योंकि मेकर्स को कोई और जम नहीं रहा था।
फिल्म मोहब्बतें साल 2000 में आई वो ब्लॉकबस्टर हिट मूवी थी जिसने कई रिकॉर्ड तोड़े। काफी वक्त तक सिनेमाघरों में टिकी रही इस फिल्म में अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान और ऐश्वर्या राय ने अहम भूमिका निभाई थी। जहां शाहरुख खान एक टीचर के रोल में थे, वहीं जुगल हंसराज, उदय चोपड़ा और जिम्मी शेरगिल ने स्टूडेंट्स का रोल प्ले किया था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि फिल्म के लिए जिम्मी शेरगिल की कास्टिंग सबसे आखिर में हुई थी। डायरेक्टर आदित्य चोपड़ा को इस किरदार के लिए कोई ढंग का हीरो मिल नहीं रहा था।
फिल्म के लिए पहली थी इनकी कास्टिंग
जुगल से जब इस बारे में पूछा गया कि क्या शुरू से आप सभी ही इस फिल्म के लिए फर्स्ट चॉइज थे? जवाब में जुगल उन्होंने बताया, “समीर के लिए तो मैं ही फर्स्ट चॉइस था, विक्की के रोल के लिए उदय फर्स्ट चॉइस था। तीसरी कास्टिंग करण के लिए थी, जिसमें उन्होंने थोड़ा वक्त लिया था। क्योंकि उन्होंने कुछ लोगों का स्क्रीन टेस्ट लिया था, लेकिन उनको कुछ जम नहीं रहा था। उसी दौरान जिम्मी का एक वीडियो आया था। वही कैमरामैन जो मनमोहन जी थे, उन्हीं ने एक शूट किया था।”
लास्ट में हुई थी इस एक्टर की कास्टिंग
जुगल हंसराज ने पिंकविला के साथ बातचीत में कहा, "तो उन्होंने यह सुझाव दिया था कि आप इस लड़के को देखिए। उस वक्त तक माचिस भी आ चुकी थी और उसने उसमें अच्छा काम किया था। तो उसकी एक्टिंग भी अच्छी थी।" जुगल हंसराज ने फिल्म के प्रोड्यूसर यश चोपड़ा को याद करते हुए कहा कि वो अपने एक्टर्स को बहुत प्यार से ट्रीट किया करते थे और वो हमेशा याद आएंगे। बात फिल्म की करें तो महज 13 करोड़ रुपये की लागत में बनी इस फिल्म का कुल वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 41 करोड़ 88 लाख रुपये रहा था।
लेखक के बारे मेंPuneet Parashar
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।