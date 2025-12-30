मोहब्बतें के लिए आखिरी थी इस एक्टर की कास्टिंग, मेकर्स ने पहले लिए थे कई और के स्क्रीन टेस्ट

संक्षेप: फिल्म मोहब्बतें का हर किरदार इतना असरदार था कि हमें आज तक याद है, लेकिन क्या आपको पता है कि इस एक्टर की कास्टिंग फिल्म में सबसे आखिर में हुई थी। क्योंकि मेकर्स को कोई और जम नहीं रहा था।

फिल्म मोहब्बतें साल 2000 में आई वो ब्लॉकबस्टर हिट मूवी थी जिसने कई रिकॉर्ड तोड़े। काफी वक्त तक सिनेमाघरों में टिकी रही इस फिल्म में अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान और ऐश्वर्या राय ने अहम भूमिका निभाई थी। जहां शाहरुख खान एक टीचर के रोल में थे, वहीं जुगल हंसराज, उदय चोपड़ा और जिम्मी शेरगिल ने स्टूडेंट्स का रोल प्ले किया था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि फिल्म के लिए जिम्मी शेरगिल की कास्टिंग सबसे आखिर में हुई थी। डायरेक्टर आदित्य चोपड़ा को इस किरदार के लिए कोई ढंग का हीरो मिल नहीं रहा था।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

फिल्म के लिए पहली थी इनकी कास्टिंग जुगल से जब इस बारे में पूछा गया कि क्या शुरू से आप सभी ही इस फिल्म के लिए फर्स्ट चॉइज थे? जवाब में जुगल उन्होंने बताया, “समीर के लिए तो मैं ही फर्स्ट चॉइस था, विक्की के रोल के लिए उदय फर्स्ट चॉइस था। तीसरी कास्टिंग करण के लिए थी, जिसमें उन्होंने थोड़ा वक्त लिया था। क्योंकि उन्होंने कुछ लोगों का स्क्रीन टेस्ट लिया था, लेकिन उनको कुछ जम नहीं रहा था। उसी दौरान जिम्मी का एक वीडियो आया था। वही कैमरामैन जो मनमोहन जी थे, उन्हीं ने एक शूट किया था।”