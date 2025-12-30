Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडJugal Hansraj Reveals this actor had final casting for Mohabbatein Makers tried other too
मोहब्बतें के लिए आखिरी थी इस एक्टर की कास्टिंग, मेकर्स ने पहले लिए थे कई और के स्क्रीन टेस्ट

मोहब्बतें के लिए आखिरी थी इस एक्टर की कास्टिंग, मेकर्स ने पहले लिए थे कई और के स्क्रीन टेस्ट

संक्षेप:

फिल्म मोहब्बतें का हर किरदार इतना असरदार था कि हमें आज तक याद है, लेकिन क्या आपको पता है कि इस एक्टर की कास्टिंग फिल्म में सबसे आखिर में हुई थी। क्योंकि मेकर्स को कोई और जम नहीं रहा था।

Dec 30, 2025 11:11 am ISTPuneet Parashar लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

फिल्म मोहब्बतें साल 2000 में आई वो ब्लॉकबस्टर हिट मूवी थी जिसने कई रिकॉर्ड तोड़े। काफी वक्त तक सिनेमाघरों में टिकी रही इस फिल्म में अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान और ऐश्वर्या राय ने अहम भूमिका निभाई थी। जहां शाहरुख खान एक टीचर के रोल में थे, वहीं जुगल हंसराज, उदय चोपड़ा और जिम्मी शेरगिल ने स्टूडेंट्स का रोल प्ले किया था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि फिल्म के लिए जिम्मी शेरगिल की कास्टिंग सबसे आखिर में हुई थी। डायरेक्टर आदित्य चोपड़ा को इस किरदार के लिए कोई ढंग का हीरो मिल नहीं रहा था।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

फिल्म के लिए पहली थी इनकी कास्टिंग

जुगल से जब इस बारे में पूछा गया कि क्या शुरू से आप सभी ही इस फिल्म के लिए फर्स्ट चॉइज थे? जवाब में जुगल उन्होंने बताया, “समीर के लिए तो मैं ही फर्स्ट चॉइस था, विक्की के रोल के लिए उदय फर्स्ट चॉइस था। तीसरी कास्टिंग करण के लिए थी, जिसमें उन्होंने थोड़ा वक्त लिया था। क्योंकि उन्होंने कुछ लोगों का स्क्रीन टेस्ट लिया था, लेकिन उनको कुछ जम नहीं रहा था। उसी दौरान जिम्मी का एक वीडियो आया था। वही कैमरामैन जो मनमोहन जी थे, उन्हीं ने एक शूट किया था।”

लास्ट में हुई थी इस एक्टर की कास्टिंग

जुगल हंसराज ने पिंकविला के साथ बातचीत में कहा, "तो उन्होंने यह सुझाव दिया था कि आप इस लड़के को देखिए। उस वक्त तक माचिस भी आ चुकी थी और उसने उसमें अच्छा काम किया था। तो उसकी एक्टिंग भी अच्छी थी।" जुगल हंसराज ने फिल्म के प्रोड्यूसर यश चोपड़ा को याद करते हुए कहा कि वो अपने एक्टर्स को बहुत प्यार से ट्रीट किया करते थे और वो हमेशा याद आएंगे। बात फिल्म की करें तो महज 13 करोड़ रुपये की लागत में बनी इस फिल्म का कुल वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 41 करोड़ 88 लाख रुपये रहा था।

ये भी पढ़ें:यामी गौतम ने क्यों कहा खुद को गोविंदा? अपनी फिल्मों को लेकर बताया यह सीक्रेट
Puneet Parashar

लेखक के बारे में

Puneet Parashar
डिजिटल जर्नलिज्म में तकरीबन 8 साल से पुनीत एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रहे हैं। जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन्स से ग्रेजुएशन करने के बाद एक साल राजस्थान पत्रिका में काम किया। इसके बाद जनसत्ता, आज तक और जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में काम करते हुए अपनी स्किल्स को बेहतर किया। पिछले ढाई साल से पुनीत लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े हुए हैं और आगे भी पाठकों को मनोरंजन जगत से जुड़ी दिलचस्प और चटपटी खबरें देते रहने का प्रयास जारी है। और पढ़ें
Amitabh Bachchan

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।