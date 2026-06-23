आप जानते है भोजपुरी सोहर 'जुग जुग जिया तू ललनवा' का मतलब? सोहर गाने वाली सिंगर को मरणोपरांत मिला 'पद्म विभूषण'
इन दिनों बॉलीवुड ही नहीं बल्कि साउथ की फिल्मों में भी भोजपुरी सॉन्ग अपनी जगह बना रहे हैं। वहीं, एक ऐसा भोजपुरी सोहर है, जिसके बिना बच्चें के जन्म का कोई भी कार्यक्रम अधूरा लगता है। ये भोजपुरी सोहर है 'जुग जुग जिया तू ललनवा'।
Jug Jug Jiya Tu Lalanva Bhojpuri Folk Song: भोजपुरी सिनेमा आज काफी तेजी से आगे बढ़ रही है। आज हिंदी और साउथ सिनेमा की तरह ही भोजपुरी फिल्मों और उनके गानों का काफी क्रेज देखने को मिल रहा है। ये कहना गलत नहीं होगा कि हिंदी गानों से कहीं ज्यादा भोपजुरी सॉन्ग पसंद किए जा रहे हैं। इसके बिना मानों शादी-पार्टी अधूरी लगती है। इन दिनों बॉलीवुड ही नहीं बल्कि साउथ की फिल्मों में भी भोजपुरी सॉन्ग अपनी जगह बना रहे हैं। वहीं, एक ऐसा भोजपुरी सोहर है, जिसके बिना बच्चें के जन्म का कोई भी कार्यक्रम अधूरा लगता है। ये भोजपुरी सोहर है 'जुग जुग जिया तू ललनवा'। तो चलिए हम आपको बताते हैं इस गाने का क्या मतलब है।
पहले जान लेते हैं इस भोजपुरी सोहर की खूबसूरत लाइनें
जुग जुग जियसु ललनवा,
भवनवा के भाग जागल हो,
ललना लाल होइहे,
कुलवा के दीपक मनवा में,
आस लागल हो ॥
आज के दिनवा सुहावन,
रतिया लुभावन हो,
ललना दिदिया के होरिला जनमले,
होरिलवा बडा सुन्दर हो ॥
नकिया तहवे जैसे बाबुजी के,
अंखिया ह माई के हो
ललन मुहवा ह चनवा सुरुजवा त सगरो,
अन्जोर भइले हो ॥
सासु सुहागिन बड भागिन,
अन धन लुटावेली हो
ललना दुअरा पे बाजेला बधइया,
अन्गनवा उठे सोहर हो ॥
नाची नाची गावेली बहिनिया,
ललन के खेलावेली हो
ललना हंसी हंसी टिहुकी चलावेली,
रस बरसावेली हो ॥
जुग जुग जियसु ललनवा,
भवनवा के भाग जागल हो
ललना लाल होइहे,
कुलवा के दीपक मनवा में,
आस लागल हो ॥
अब जानते हैं इस भोजपुरी सोहर गीत का मतलब
'जुग जुग जियसु ललनवा' एक बेहद प्रसिद्ध और पारंपरिक भोजपुरी सोहर गीत है। बता दें कि कई सालों से यह गीत घर में बेटे के जन्म के समय महिलाओं द्वारा गाया जाता है। इस दौरान घर की सभी औरतें एक साथ मिलकर इस सोहर को गाती और इस नाचती हैं।
लंबे जीवन की कामना
'जुग जुग जियसु ललनवा' का मतलब है कि हे नन्हे बालक, तुम युगों-युगों तक जियो। वहीं, 'भवनवा के भाग जागल हो' का मतलब कि तुम्हारे जन्म लेने से इस घर का सौभाग्य जग गया है। 'ललनवा कुलवा के दीपक' का मतलब है कि यह बालक अपने परिवार और कुल को रोशन करने वाला दीपक है, जिससे माता-पिता के मन की हर आस पूरी हो गई है। साथ ही गानें में बच्चे की तुमलना चांद-सूरज से की गई। जैसे चांद-सूरज पूरी दुनिया को रोशन करते हैं वैसे ही तुम अपने मां-बाप अपने कुल का नाम रोशन करना।
इन सिंगर्स ने दी अपनी आवाज
'जुग जुग जियसु ललनवा' एक पारंपरिक भोजपुरी लोकगीत (सोहर) है। ये सोहर कई पीढ़ियों से लोक परंपरा का हिस्सा रहा है। इसे मैथिली ठाकुर, सुरभि कश्यप, और अंजलि राज जैसे कई लोक गायकों ने अपनी आवाज दी है।
इस फिल्म से हुआ और भी फेमस
बता दें कि 'जुग जुग जियसु ललनवा' पारंपरिक भोजपुरी लोकगीत सोहर को मुख्य रूप से 2012 में आई बॉलीवुड फिल्म 'गैंग्स ऑफ वासेपुर - 2' (Gangs of Wasseypur - Part 2) में लिया गया था। इस फिल्म के बाद से ही ये गाना देश भर में और भी ज्यादा फेमस हो गया है। इस फिल्म में इस गीत को प्रसिद्ध लोकगायिका शारदा सिन्हा ने अपनी आवाज दी थी।
लेखक के बारे मेंPriti Kushwaha
प्रीति कुशवाहा को डिजिटल मीडिया में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वह फिलहाल 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के मनोरंजन सेक्शन में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। प्रीति को मनोरंजन जगत के हर इवेंट, मूवी रिलीज और लाइव इवेंट्स को कवर करना पसंद है।
करियर
प्रीति ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया कानपुर हिन्दुस्तान प्रिंट से की थी। इसके बाद मेरठ जनवाणी में फीचर डेस्क पर एक साल काम किया। इसके बाद दैनिक भास्कर (रोहतक) में सब-एडिटर के तौर पर एक साल में काम। साल 2019 में डिजिटल मीडिया में काम शुरू किया और राजस्थान पत्रिका (जयपुर) में डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट पर काम किया। गृहलक्ष्मी मैगजीन में उनके डिजिटल और मैगजीन के लिए काम किया। दैनिक जागरण डिजिटल में साढ़े तीन साल एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा रहीं।
एजुकेशन: प्रीति ने कानपुर यूनिवर्सिटी से बीकॉम की डिग्री और फिर भारतीय विद्या भवन से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। साथ ही राजश्री टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया।
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