jr ntr threatens shouting fans to leave the stage during an event says it will take one second to leave the mic वॉर 2 प्रमोट कर रहे जूनियर एनटीआर को इवेंट के बीच आया गुस्सा, बोले- 1 सेकेंड नहीं लगेगा…, Bollywood Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडjr ntr threatens shouting fans to leave the stage during an event says it will take one second to leave the mic

वॉर 2 प्रमोट कर रहे जूनियर एनटीआर को इवेंट के बीच आया गुस्सा, बोले- 1 सेकेंड नहीं लगेगा…

जूनियर एनटीआर का एक वीडियो वायरल हो रहा है इसमें वह फैन्स पर भड़क गए हैं। दरअसल वॉर2 के प्रमोशन इवेंट में वह कुछ बोलना चाह रहे थे और फैन्स एक्साइटमेंट में उन्हें बोलने नहीं दे रहे थे।

Kajal Sharma लाइव हिन्दुस्तानTue, 12 Aug 2025 10:47 AM
share Share
Follow Us on
वॉर 2 प्रमोट कर रहे जूनियर एनटीआर को इवेंट के बीच आया गुस्सा, बोले- 1 सेकेंड नहीं लगेगा…

जूनियर एनटीआर अपकमिंग फिल्म वॉर 2 के प्रमोशन में बिजी हैं। इस बीच उनका एक इवेंट का वीडियो सामने आया है जिसमें वह गुस्से में नजर आ रहे हैं। यह इवेंट हैदराबाद का है। फैन्स जूनियर एनटीआर को बोलने नहीं दे रहे तो वह गुस्से में इवेंट छोड़कर जाने की धमकी देते हैं।

मैं बोलूं तो शांत रहें

रविवार को एक इवेंट में जूनियर एनटीआर को अपने फैन्स पर गुस्सा आ गया। वह गुस्से में जो बोल रहे हैं उसका वीडियो वायरल है। क्लिप में जूनियर एनटीआर स्टेज पर हैं। वह कुछ बोल रहे होते हैं इस बीच फैन्स एक्साइटेड में उनका नाम लेकर चिल्लाने लगते हैं। इस पर जूनियर एनटीआर गुस्से में उनसे पूछते हैं, 'भाई क्या मैं चला जाऊं? मैं जाऊं? मैंने आपसे क्या कहा? जब मैं बोलूं तो शांति रखें। मुझे माइक नीचे रखने और स्टेज छोड़ने में एक सेकंड नहीं लगेगा। मैं बोलूं? शांति रखिए।'

वाईआरएफ को दिया धन्यवाद

जूनियर एनटीआर की झिड़की सुनकर फैन्स चुप होते हैं। इसके बाद वह बोलते हैं, 'मैं वाईआरएफ स्टूडियोज की पूरी टीम को शुक्रिया बोलना चाहता हूं उन्होंने मेरा ध्यान रखा और ऐसा महसूस करवाया कि मैं घर पर हूं।'

14 अगस्त को रिलीज हो रही है वॉर 2

वॉर 2 मूवी से जूनियर एनटीआर बॉलीवुड में एंट्री कर रहे हैं। मूवी में रितिक रोशन और कियारा आडवाणी भी हैं। वॉर 2, 14 अगस्त को रिलीज हो रही है। उम्मीद की जा रही है कि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर तगड़ी कमाई करेगी।

ये भी पढ़ें:अल्लू अर्जुन से राम चरण तक साउथ के एक्टर्स की पुरानी तस्वीरें हैं शॉकिंग
War 2

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।