वॉर 2 प्रमोट कर रहे जूनियर एनटीआर को इवेंट के बीच आया गुस्सा, बोले- 1 सेकेंड नहीं लगेगा…

जूनियर एनटीआर का एक वीडियो वायरल हो रहा है इसमें वह फैन्स पर भड़क गए हैं। दरअसल वॉर2 के प्रमोशन इवेंट में वह कुछ बोलना चाह रहे थे और फैन्स एक्साइटमेंट में उन्हें बोलने नहीं दे रहे थे।

जूनियर एनटीआर अपकमिंग फिल्म वॉर 2 के प्रमोशन में बिजी हैं। इस बीच उनका एक इवेंट का वीडियो सामने आया है जिसमें वह गुस्से में नजर आ रहे हैं। यह इवेंट हैदराबाद का है। फैन्स जूनियर एनटीआर को बोलने नहीं दे रहे तो वह गुस्से में इवेंट छोड़कर जाने की धमकी देते हैं।

मैं बोलूं तो शांत रहें रविवार को एक इवेंट में जूनियर एनटीआर को अपने फैन्स पर गुस्सा आ गया। वह गुस्से में जो बोल रहे हैं उसका वीडियो वायरल है। क्लिप में जूनियर एनटीआर स्टेज पर हैं। वह कुछ बोल रहे होते हैं इस बीच फैन्स एक्साइटेड में उनका नाम लेकर चिल्लाने लगते हैं। इस पर जूनियर एनटीआर गुस्से में उनसे पूछते हैं, 'भाई क्या मैं चला जाऊं? मैं जाऊं? मैंने आपसे क्या कहा? जब मैं बोलूं तो शांति रखें। मुझे माइक नीचे रखने और स्टेज छोड़ने में एक सेकंड नहीं लगेगा। मैं बोलूं? शांति रखिए।'





वाईआरएफ को दिया धन्यवाद जूनियर एनटीआर की झिड़की सुनकर फैन्स चुप होते हैं। इसके बाद वह बोलते हैं, 'मैं वाईआरएफ स्टूडियोज की पूरी टीम को शुक्रिया बोलना चाहता हूं उन्होंने मेरा ध्यान रखा और ऐसा महसूस करवाया कि मैं घर पर हूं।'