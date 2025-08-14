वॉर 2 की रिलीज पर फैन ने जूनियर एनटीआर के पोस्टर पर खून से लगाया तिलक, देखें वीडियो

जूनियर एनटीआर की फैन फॉलोइंग काफी जबरदस्त है। उनकी एक झलक देखने के लिए फैंस हमेशा बेताब रहते हैं। लेकिन अब तो एक फैन ने हद ही कर दी जब उसने एक्टर के पोस्टर पर खून से तिलक लगाया।

जूनियर एनटीआर ने फिल्म वॉर 2 से बॉलीवुड डेब्यू किया है। फिल्म में एनटीआर के साथ ऋतिक रोशन और कियारा आडवाणी लीड रोल में हैं। जूनियर एनटीआर की फैन फॉलोइंग काफी जबरदस्त है साउथ इंडस्ट्री में यह तो सब जानते ही हैं, लेकिन कई बार फैंस कुछ ऐसा कर जाते हैं अपने स्टार के लिए जो कोई सोच भी नहीं सकता। अब जैसे हाल ही में एक फैन जूनियर एनटीआर के पोस्टर पर अपने खून से तिलक लगाया।

खून से लगाया तिलक एक शॉकिंग वीडियो जो सामने आया है उसमें एक फैन अपने अंगूठे को काट देता है और फिर अपने खून से जूनियर एनटीआर के पोस्टर पर तिलक लगाता है। इतना ही नहीं कई फैंस तो थिएटर्स में पटाखे फोड़ते नजर आए।

वॉर 2, साल 2019 में आई वॉर का सीक्वल है। यह फिल्म ब्लॉकबस्टर थी। फिल्म को अयान मुखर्जी डायेक्ट कर रहे हैं। इस फिल्म में पहले पार्ट से ऋतिक रोशन हैं। पहले पार्ट में ऋतिक के साथ टाइगर श्रॉफ और वाणी कपूर थे। लेकिन इस पार्ट में जूनियर एनटीआर और कियारा आडवाणी की एंट्री हुई है। फिल्म में खूब एक्शन देखने को मिलने वाला है।