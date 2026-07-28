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Jr NTR Health Update: जूनियर एनटीआर को डॉक्टर ने दी बेड रेस्ट की सलाह, जानें एक्टर का हेल्थ अपडेट

By Vartika Tolani
लाइव हिन्दुस्तान
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Jr NTR Health Update: साउथ एक्टर जूनियर एनटीआर की तबीयत ठीक नहीं है। डॉक्टर ने उन्हें छह से आठ हफ्तों तक आराम करने की सलाह दी है।

Junior NTR Surgery
जूनियर एनटीआर की हुई सर्जरी

तेलुगू एक्टर जूनियर एनटीआर (Jr NTR) की हालात ठीक नहीं हैं। दरअसल, उनके कंधे में चोट लग गई है और डॉक्टर ने उन्हें 6 से 8 हफ्तों तक सिर्फ और सिर्फ आराम करने की सलाह दी है। बता दें, इस बात की जानकारी खुद उनकी ही टीम ने दी है। आइए आपको बताते हैं कि जूनियर एनटीआर की टीम ने अपने ऑफिशियल बयान में क्या कहा है।

जूनियर एनटीआर की टीम ने क्या कहा?

जूनियर एनटीआर की टीम ने कहा, 'हमें ये बताते हुए अत्यंत दुख हो रहा है कि आज शाम श्री एन.टी.आर. (NTR) के कंधे में चोट लग गई है। डॉ. जे. मधुसूदन राव और डॉ. आर. ए. पुरमचंद्र तेजस्वी के लीडरशिप में डॉक्टरों की टीम उनकी चोट की जांच कर रही है और उन्होंने एक्टर को पूरी तरह से ठीक होने के लिए 6 से 8 हफ्तों तक रेस्ट करने की सलाह दी है। हम आप सभी को आश्वस्त करना चाहते हैं कि चिंता या घबराने की कोई बात नहीं है। उनकी सेहत और सुधार से जुड़ी सभी आधिकारिक जानकारियां समय-समय पर साझा की जाती रहेंगी।'

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जूनियर एनटीआर को शूटिंग के दौरान कैसे लगी चोट?

हालांकि टीम ने ये स्पष्ट नहीं किया कि चोट कैसे लगी, लेकिन जूनियर एनटीआर वर्तमान में प्रशांत नील की अपकमिंग फिल्म 'ड्रैगन' (Dragon)** की शूटिंग कर रहे हैं। अभी ये साफ नहीं हो पाया है कि उन्हें ये चोट फिल्म के सेट पर लगी या कहीं और।

फिल्म 'ड्रैगन' के बारे में

कहानी: 'ड्रैगन' को 1967 में सेट किया गया। इसकी कहानी अफीम के व्यापार और अफगान ट्रेडिंग कंपनी नाम के एक संगठन के इर्द-गिर्द घूमती है।

एनटीआर का किरदार: इस फिल्म में जूनियर एनटीआर 'लूगर' का किरदार निभा रहे हैं, जो अफगान ट्रेडिंग कंपनी का मुख्य हत्यारा है।

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स्टार कास्ट: फिल्म में रुक्मिणी वसंत, अनिल कपूर, बीजू मेनन, गुरु सोमसुंदरम, आशुतोष राणा, खुशबू सुंदर, राजीव कनकाला और सिद्धांत गुप्ता जैसे कई कलाकार लीड रोल प्ले करते नजर आएंगे।

निर्माता: इस फिल्म का 'मैत्री मूवी मेकर्स' और 'एनटीआर आर्ट्स' प्रोड्यूस कर रहे हैं।

कब रिलीज होगी जूनियर एनटीआर की 'ड्रैगन'?

फिल्म 'ड्रैगन' पहले 25 जून 2026 को रिलीज होने वाली थी, लेकिन फिर इसे पोस्टपोन कर दिया गया। अब ये फिल्म 11 जून 2027 को दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

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Vartika Tolani

लेखक के बारे में

Vartika Tolani

वर्तिका तोलानी डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें एंटरटेनमेंट और न्यूज रिपोर्टिंग में 6 साल से ज्यादा समय का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (HT Media Group) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (Digital) के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। वर्तिका न केवल बॉलीवुड और ओटीटी की दुनिया पर पैनी नजर रखती हैं, बल्कि डेटा और रिसर्च के साथ अपनी बात कहती हैं।



करियर का सफर

वर्तिका के प्रोफेशनल सफर की शुरुआत दैनिक भास्कर (इंदौर) से हुई, जहां उन्होंने सिटी रिपोर्टर के रूप में शहर की हलचलों और सेलिब्रिटी इंटरव्यूज से अपनी पहचान बनाई । इसके बाद उन्होंने दैनिक भास्कर (भोपाल) में सब-एडिटर रहते हुए CBSE और UGC जैसी बड़ी संस्थाओं के प्रमुखों का इंटरव्यू किया ।
अमर उजाला (नोएडा) में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने नोएडा की एंटरटेनमेंट टीम को लीड किया और बतौर एंकर व प्रोड्यूसर वीडियो कंटेंट के जरिए अपनी प्रतिभा दिखाई ।
आज लाइव हिन्दुस्तान में वह फिल्मों और वेब सीरीज के ईमानदार रिव्यूज और एक्सक्लूसिव सेलिब्रिटी इंटरव्यूज के जरिए पाठकों तक बेहतरीन जानकारी पहुंचा रही हैं ।



पढ़ाई-लिखाई (Education)

वर्तिका ने मीडिया की बारीकियों को किताबी और प्रैक्टिकल, दोनों स्तरों पर समझा है:
B.Sc (इलेक्ट्रॉनिक मीडिया): डी.ए.वी.वी. (इंद्राैर) के एजुकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेंटर से 2016-19 में ग्रेजुएशन पूरी की ।
PG डिप्लोमा (मास कम्युनिकेशन): इग्नू (IGNOU) से 2019-21 में पत्रकारिता की डिग्री ली ।



खासियत और हुनर (Expertise)

एंटरटेनमेंट जर्नलिज्म: बॉलीवुड, साउथ, ओटीटी और टीवी स्टार्स के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू और गहराई से रिसर्च करना ।
मूवी रिव्यूज: फिल्मों और वेब सीरीज का बारीकी से विश्लेषण और सटीक रिव्यू ।
फिल्म रिकमेंडेशन: वह पहले खुद फिल्में और सीरीज देखती हैं और उसके बाद ही पाठकों को उन्हें देखने की सलाह देती हैं।
लाइव कवरेज: ब्रेकिंग न्यूज और लाइव ब्लॉग्स के जरिए सबसे तेज और भरोसेमंद खबरें पहुंचाना ।



विजन

वर्तिका मानती हैं कि आज के दौर में पत्रकार का काम सिर्फ खबर देना नहीं, बल्कि सही और सच्ची जानकारी देना है। वह अपनी राइटिंग और प्लानिंग के जरिए कंटेंट को एक अलग और बेहतर नजरिए से पेश करने की कोशिश करती रहती हैं।

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