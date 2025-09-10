'मुझे निकाल दिया' अरशद वारसी ने बताया क्यों जॉली एलएलबी 2 से कर दिए थे बाहर

जॉली एलएलबी 3 के ट्रेलर लॉन्च पर अरशद वारसी ने बताया कि उन्हें फिल्म के दूसरे पार्ट से बाहर कर दिया गया था। अरशद वारसी ने ये भी बताया कि ऐसा क्यों किया गया था। अरशद वारसी जॉली एलएलबी के पहेल पार्ट में नजर आए थे।

जॉली एलएलबी 3 का ट्रेलर लॉन्च कर दिया गया है। इस बार कोर्टरूम में जज के सामने दो जॉली आपस में भिड़ेंगे। जॉली एलएलबी के अरशद वारसी और जॉली एलएलबी 2 के अक्षय कुमार इस फिल्म में आमने सामने होंगे। जॉली एलएलबी 3 के ट्रेलर लॉन्च पर अरशद वारसी ने बताया कि क्यों वो पार्ट 2 का हिस्सा नहीं थे। अरशद वारसी ने कहा कि उन्हें निकाल दिया था। अरशद ने ऐसा करने की वजह भी बताई।

अक्षय बोले स्क्रिप्ट को लेकर सख्त हैं डायरेक्टर कानपुर में ट्रेलर लॉन्च के दौरान अक्षय कुमार और अरशद वारसी से सवाल जवाब हुए। अरशद और अक्षय से जब पूछा गया कि क्या उन्हें फिल्म में कोई क्रिएटिव इनपुट दिए? इसपर अक्षय ने कहा कि डायरेक्टर स्क्रिप्ट को लेकर काफी सख्त थे और किसी को उससे अलग हटने नहीं देते।

अक्षय ने कहा, “ये आदमी लिखे हुए शब्दों को लेकर काफी सख्त है। वो ये सुनिश्चित करते हैं कि जो लिखा है हम वही बोलें, अगर आप उससे आगे कुछ करते हैं तो आपको निकाला भी जा सकता है।”