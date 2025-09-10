Jolly LLB 3 Trailer : अक्षय कुमार और अरशद वारसी के बीच क्लैश नहीं दिखेगा कलेश, देखें कैसा है ट्रेलर

अक्षय कुमार और अरशद वारसी की फिल्म जॉली एलएलबी 3 का ट्रेलर रिलीज होते ही छा गया है। फिल्म में दोनों जॉली बनकर केस लड़ने वाले हैं और इस दौरान क्या कलेश होंगे यही आपको फिल्म में देखने को मिलेगा।

अक्षय कुमार और अरशद वारसी की फिल्म जॉली एलएलबी 3 का ट्रेलर रिलीज हो गया है। काफी समय से फिल्म को लेकर बज था और अब जब ट्रेलर रिलीज हो गया है तो यह सोशल मीडिया पर छा गया है। इस बार फिल्म में जहां कॉमेडी का तड़का है वहीं इमोशनल झटका भी है। फिल्म में दोनों जॉली एक-दूसरे के सामने खड़े होंगे।

क्या है ट्रेलर में ट्रेलर की बात करें तो इस बार कहानी किसानों के इर्द-गिर्द घूम रही है। एक बड़ा बिजनेसमैन जिसका किरदार गजराज राव निभा रहे हैं, वह किसानों की जमीन हड़पना चाहता है, लेकिन उनके सामने खड़ी होती है एक किसान सीमा बिस्वास। बस इस केस को लेकर ही दोनों आमने-सामने आते हैं। अक्षय और अरशद की कॉमेडी टाइमिंग को सौरभ शुक्ला का पूरा सपोर्ट मिलता है। इसके अलावा हुमा कुरैशी, अमृता राव की भी झलक देखने को मिलती है। फिल्म के डायलॉग काफी जबरदस्त हैं।

लोगों के रिएक्शन ट्रेलर देखने के बाद सबके सोशल मीडिया पर रिएक्शन आ रहे हैं। एक ने लिखा, ये हुई ना बात, इसको बोलते हैं ट्रेलर। ब्लॉकबस्टर वाइब दे रहा है। फर्स्ट डे फर्स्ट शो के लिए एक्साइटेड हूं। वहीं एक ने लिखा कि अब होगा जॉली वर्सेस जॉली। वहीं एक ने लिखा कि अब होगा कमबैक। वहीं एक ने लिखा कि अक्षय कुमार का बड़ा कमबैक।