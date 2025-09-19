Jolly LLB 3 Movie Review Akshay Kumar And Arshad Warsi Courtdrama Wins Audience Heart Jolly LLB 3 Review : अक्षय कुमार और अरशद वारसी की बेस्ट परफॉर्मेंस, सौरभ शुक्ला ने जीता दिल, Bollywood Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडJolly LLB 3 Movie Review Akshay Kumar And Arshad Warsi Courtdrama Wins Audience Heart

Jolly LLB 3 Review : अक्षय कुमार और अरशद वारसी की बेस्ट परफॉर्मेंस, सौरभ शुक्ला ने जीता दिल

जॉनी एलएलबी और जॉली एलएलबी 2 के बाद अब फिल्म का तीसरा पार्ट जॉली एलएलबी 3 रिलीज हो गया है। इस बार फिल्म में पहले और दूसरे पार्ट के हीरो अक्षय कुमार और अरशद वारसी लीड रोल में हैं।

Rishabh Suri लाइव हिन्दुस्तानFri, 19 Sep 2025 11:03 AM
share Share
Follow Us on
Jolly LLB 3 Review : अक्षय कुमार और अरशद वारसी की बेस्ट परफॉर्मेंस, सौरभ शुक्ला ने जीता दिल

फिल्म : जॉलीएलएलबी 3

डायरेक्टर : सुभाष कपूर

कास्ट : अक्षय कुमार, अरशद वारसी, सौरभ शुक्ला, हुमा कुरैशी, सीमा बिस्वास, अमृता राव, गजराज राव

अक्षय कुमार, अरशद वारसी, सौरभ शुक्ला, हुमा कुरैशी और अमृता सिंह की फिल्म जॉली एलएलबी 3 रिलीज हो गई है। काफी समय से फिल्म को लेकर बज था और जब मूवी रिलीज हो गई है तो आपको इसका रिव्यू देते हैं। आप भी अगर फिल्म देखने का प्लान बना रहे हैं तो पहले पढ़ें ये रिव्यू और जानें कैसी है जॉली एलएलबी 3 फिल्म।

फिल्म की कहानी

सुभाष कपूर बतौर राइटर-डारेक्टर ने वापसी की है। इस बार केस हिट एंड रन या फेक एनकाउंटर का नहीं है। इस बार कहानी शुरू होती है राजस्थान के एक किसान की जो अपनी जमीन खोने की वजह से आत्महत्या कर देता है। हरिभाई खेतान(गजराज राव) जो एक अमीर बिजनेसमैन है वो एक बिल्डिंग बनाने के लिए कई जमीन हड़प लेता है। अब दोनों जॉली, अरशद और अक्षय इस केस को लड़ते हैं।

रिव्यू

दोनों किरदार अपने-अपने पुराने अंदाज में दिखते हैं। जो प्लॉट है वो स्ट्रेटफॉर्वर्ड है। पहला पार्ट आराम से चलता है, हालांकि इंटरवल से ठीक पहले का सीन, जिस जबरदस्त इम्पैक्ट के साथ दिखाना था वो असफल हो जाता है। इसके बाद दूसरे हाफ में चीजें उठती हैं। ग्राउंडवर्क के बाद हमें फाइनली जस्टिस मिलते हुए दिखता है।

राइटिंग काफी शार्प थी जिसमें ह्यूमर भी अच्छे से प्रेजेंट किया। साथ ही एक ऐसे बिजनेसमैन वीएम को दिखाया जो लंदन में लोन ना चुकाने के लिए वहां से भागकर आ जाता है। ये सब टच सटायर को जिंदा रखता है।

परफॉर्मेंस

अच्छी बात यह है कि अक्षय कुमार अपने चुलबुले जॉली अंदाज में छा गए। उनके वन लाइनर्स आपको पसंद आएंगे। अरशद वारसी का ह्यूमर भी जबरदस्त दिखा। अक्षय और अरशद की ट्यूनिंग भी स्क्रीन पर जम गई। गजराज राव जो एक शानदार एक्टर हैं, वो बतौर विलेन खिलकर नहीं आ पाए।

सौरभ शुक्ला ने एक बार फिर बतौर जज धमाल मचा दिया। उनकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी है कि तभी वह तीनों पार्ट में दिखे हैं। राम कपूर ने भी बतौर वकील अपना बेस्ट किया। फीमेल लीड हुमा कुरैशी और अमृता राव ज्यादा कुछ करती नहीं दिखी हैं। दोनों बैकग्राउंड रोल की तरह दिखीं।

ओवरऑल जॉली एलएलबी 3 ने कोर्टरूम ड्रामा को जिंदा रखा और ना सिर्फ हंसाया बल्कि सॉलिड परफॉर्मेंस भी दी।

Jolly LLB 3 Akshay Kumar Arshad Warsi

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।