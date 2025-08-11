Jolly LLB 3 First Look Poster Akshay Kumar and Arshad Warsi Clash Reaction Jolly LLB 3 का फर्स्ट लुक पोस्टर रिलीज, बताई टीजर की रिलीज डेट, अक्षय कुमार ने किया यह कमेंट, Bollywood Hindi News - Hindustan
Jolly LLB 3 First Look Poster: अक्षय कुमार और अरशद वारसी इस बार एक साथ आने वाले हैं। दोनों ही जॉली के किरदार में होंगे, लेकिन सवाल यह है कि असली जॉली कौन है? फिल्म का फर्स्ट लुक मोशन पोस्टर रिलीज कर दिया गया है।

Puneet Parashar लाइव हिन्दुस्तानMon, 11 Aug 2025 06:26 PM
बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार और अरशद वारसी की अपकमिंग फिल्म 'जॉली एलएलबी 3' का फर्स्ट लुक पोस्टर सोमवार को रिलीज कर दिया गया है। इस मोशन पोस्टर में अक्षय कुमार और अरशद वारसी कोर्टरूम में पहले घुसने की होड़ करते दिख रहे हैं। कैप्शन में फिल्म के टीजर की रिलीज डेट बताते हुए मेकर्स ने लिखा, "केस नंबर 1722 की याचिका हुई मंजूर। एडवोकेट जॉली और एडवोकेट जॉली हाजिर हों। जॉली एलएलबी 3 का टीजर कल रिलीज होगा।" बता दें कि फिल्म के पहले पार्ट में अरशद वारसी ने जॉली का किरदार निभाया था और पार्ट-2 में अक्षय कुमार जॉली के रोल में दिखे थे। अब पार्ट-3 में दोनों साथ नजर आने जा रहे हैं।

रिलीज डेट और अक्षय कुमार का कमेंट

मेकर्स ने इस मोशन पोस्टर के साथ ही फिल्म की रिलीज डेट भी बता दी है। 'जॉली एलएलबी 3' सिनेमाघरों में 19 सितंबर को रिलीज होने जा रही है। फिल्म में इस बार भी सौरभ शुक्ला जज के किरदार में नजर आएंगे। फिल्म के निर्देशन की जिम्मेदारी सुभाष कपूर के हाथों में है। लेकिन सवाल यह है कि जॉली 1 और जॉली 2 में आखिर किस बात की लड़ाई चल रही है कि दोनों कोर्ट पहुंच गए हैं? फिल्म के टीजर और ट्रेलर से दर्शकों को कहानी के बारे में काफी अंदाजा मिल जाएगा। फिलहाल मोशन पोस्टर देख फैंस सुपर एक्साइटेड हैं।

मोशन पोस्टर पर लोगों का रिएक्शन

मोशन पोस्टर वाली पोस्ट को और दिलचस्प बनाते हुए अक्षय कुमार ने इस पर कमेंट किया है और खुद को असली जॉली बताया है। वहीं दर्शक भी इसे लेकर काफी उत्साहित हैं। एक फॉलोअर ने कमेंट किया, "दो जॉली का मतलब है डबल फन। टीजर का बेसब्री से इंतजार है।" दूसरे ने इसी पोस्ट पर कमेंट किया- इस बार जॉली एलएलबी 3 धमाका करेगी। एक शख्स ने लिखा- हम इस बार हुमा कुरेशी और अमृता राव को साथ देखना चाहते हैं। एक शख्स ने लिखा- इस बार केस कोई भी जीते, लेकिन दिल तो जॉली ही जीतेगा।

Jolly LLB 3

