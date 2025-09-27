Jolly LLB 3 Box Office Day 9: थमने का नाम नहीं ले रहा 'जॉली एलएलबी 3', शनिवार को फिर बढ़ाई रफ्तार

‘जॉली एलएलबी 3’ में अक्षय कुमार ने एक बार फिर से अपनी दमदार एक्टिंग और कॉमेडी से हर किसी के इंप्रेस किया। फिल्म को रिलीज हुए आज 9 दिन हो गए हैं। इसी बीच अब 'जॉली एलएलबी 3' के शनिवार के शुरुआती कलेक्शन सामने आ चुके हैं।

Jolly LLB 3 Box Office Collection Day 9: बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार और अरशद वारसी की मोस्ट अवेटेड कोर्टरूम ड्रामा 'जॉली एलएलबी 3' 19 सितंबर को थिएटर्स में रिलीज हुई है। अक्षय की इस फिल्म को दर्शकों को खूब प्यार मिल रहा है। इस फिल्म में अक्षय कुमार ने एक बार फिर से अपनी दमदार एक्टिंग और कॉमेडी से हर किसी के इंप्रेस किया। फिल्म को रिलीज हुए आज 9 दिन हो गए हैं। इसी बीच अब 'जॉली एलएलबी 3' के शनिवार के शुरुआती कलेक्शन सामने आ चुके हैं। चलिए देखते हैं वीकेंड पर 'जॉली एलएलबी 3' का क्या हाल रहा।

शनिवार को 'जॉली एलएलबी 3' ने दिखाया जलवा 'जॉली एलएलबी 3' को क्रिटिक्स के भी शानदार रिव्यू मिले हैं। 'जॉली एलएलबी 3' में अक्षय कुमार और अरशद कुमार की जोड़ी ने कमाल कर दिया है। वहीं, सौरभ शुक्ला ने भी प्यारे जज त्रिपाठी के रूप में शानदार वापसी की है। कोर्टरूम ड्रामा में सौरभ एक बार फिर से छा गए हैं। 80 करोड़ रुपये के बजट में बनी 'जॉली एलएलबी 3' ने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर 12.50 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था। वहीं, अब इसके 9वें दिन के शुरुआती आंकड़े सामने आ चुके हैं। Sacnilk की अर्ली रिपोर्ट के अनुसार, 'जॉली एलएलबी 3' ने शुक्रवार को खबर लिखने तक 4.69 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया है। उम्मीद है कि फाइनल रिपोर्ट आने तक इसका कलेक्शन और भी बेहतर होगा। इस तरह इंडियन बॉक्स ऑफिस पर फिल्म का अभी तक का टोटल कलेक्शन 76.62 करोड़ रुपये हो गया है।

डे वाइज देखें 'जॉली एलएलबी 3' का कलेक्शन डे 1- 12.5 करोड़ रुपये

डे 2- 20 करोड़ रुपये

डे 3- 21 करोड़ रुपये

डे 4- 5.5 करोड़ रुपये

डे 5- 6.5 करोड़ रुपये

डे 6- 4.5 करोड़ रुपये

डे 7- 4 करोड़ रुपये

डे 8- 3.75 करोड़ रुपये

डे 9- 4.69 करोड़ रुपये (अर्ली रिपोर्ट)