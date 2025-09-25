Jolly LLB 3 Box Office Day 7: 'जॉली एलएलबी 3' की एक हफ्ते की कमाई, अक्षय-अरशद की जोड़ी ने मचाया धमाल
Jolly LLB 3 Box Office Collection Day 7: बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार और अरशद वारसी स्टारर मोस्ट अवेटेड कोर्टरूम ड्रामा 'जॉली एलएलबी 3' 19 सितंबर को थिएटर्स में रिलीज हुई है। इस फिल्म में अक्षय कुमार ने एक बार फिर से अपनी दमदार एक्टिंग और कॉमेडी से हर किसी के इंप्रेस किया। ये फिल्म दर्शकों को खूब पसंद आ रही है। वहीं, 'जॉली एलएलबी 3' को क्रिटिक्स के भी शानदार रिव्यू मिले हैं। 'जॉली एलएलबी 3' को रिलीज हुए आज एक हफ्ता हो गया है। ऐसे में अब इसके गुरुवार के शुरुआती कलेक्शन सामने आ चुके हैं। चलिए देखते हैं कैसा रहा 'जॉली एलएलबी 3' ने अब तक कितना कलेक्शन कर लिया है।
सात दिनों में कहां पहुंची 'जॉली एलएलबी 3'
'जॉली एलएलबी 3' में दोनों हिट 'जॉली' यानी अक्षय कुमार और अरशद कुमार की जोड़ी के अलावा, सौरभ शुक्ला भी एक बार फिर से प्यारे जज त्रिपाठी के रूप में वापसी की है। कोर्टरूम ड्रामा में सौरभ एक बार फिर से छा गए हैं। 80 करोड़ रुपये के बजट में बनी 'जॉली एलएलबी 3' ने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर 12.50 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था। वहीं, अब इसके 7वें दिन के शुरुआती आंकड़े सामने आ चुके हैं। Sacnilk की अर्ली रिपोर्ट के अनुसार, 'जॉली एलएलबी 3' ने गुरुवार को खबर लिखने तक 2.9 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया है। उम्मीद है कि फाइनल रिपोर्ट आने तक इसका कलेक्शन और भी बेहतर होगा। इस तरह इंडियन बॉक्स ऑफिस पर फिल्म का अभी तक का टोटल कलेक्शन 72.9 करोड़ रुपये हो गया है।
डे वाइज देखें 'जॉली एलएलबी 3' का कलेक्शन
डे 1- 12.5 करोड़ रुपये
डे 2- 20 करोड़ रुपये
डे 3- 21 करोड़ रुपये
डे 4- 5.5 करोड़ रुपये
डे 5- 6.5 करोड़ रुपये
डे 6- 4.5 करोड़ रुपये
डे 7- 2.9 करोड़ रुपये (अर्ली रिपोर्ट)
टोटल कलेक्शन- 72.9 करोड़ रुपये (अर्ली रिपोर्ट)
