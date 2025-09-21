Jolly LLB 3 Box Office Collection Day 3 Akshay Kumar Arshad Warsi Starrer Movie Sunday Collection Jolly LLB 3 Box Office Day 3: संडे को 'जॉली एलएलबी 3' ने बॉक्स ऑफिस पर उड़ाया गर्दा, तीन दिनों में लगाई हाफ सेंचुरी, Bollywood Hindi News - Hindustan
Jolly LLB 3 Box Office Day 3: संडे को 'जॉली एलएलबी 3' ने बॉक्स ऑफिस पर उड़ाया गर्दा, तीन दिनों में लगाई हाफ सेंचुरी

'जॉली एलएलबी 3' के रिलीज का दर्शकों को बेसब्री से इंतजार था और उनका ये इंतजार बेकार नहीं गया। फिल्म दर्शकों को खूब पसंद आ रही है। वहीं, 'जॉली एलएलबी 3' को क्रिटिक्स के भी शानदार रिव्यू मिले हैं। 'जॉली एलएलबी 3' को रिलीज हुए आज तीन दिन हो गए हैं।  

Priti Kushwaha लाइव हिन्दुस्तानSun, 21 Sep 2025 09:41 PM
Jolly LLB 3 Box Office Collection Day 3: बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार और अरशद वारसी स्टारर मोस्ट अवेटेड कोर्टरूम ड्रामा 'जॉली एलएलबी 3' ने 19 सितंबर को थिएटर्स में दस्तक दी है। इस फिल्म में एक बार फिर से अक्षय कुमार ने अपनी दमदार एक्टिंग का कमाल दिखाया है। फिल्म के रिलीज का दर्शकों को बेसब्री से इंतजार था। हालांकि, फैंस का ये इंतजार बेकार नहीं गया। फिल्म दर्शकों को खूब पसंद आ रही है। वहीं, 'जॉली एलएलबी 3' को क्रिटिक्स के भी शानदार रिव्यू मिले हैं। 'जॉली एलएलबी 3' को रिलीज हुए आज तीन दिन हो गए हैं। ऐसे में अब इसके रविवार के शुरुआती कलेक्शन सामने आ चुके हैं। चलिए देखते हैं कैसा रहा जॉली एलएलबी 3 ने अब तक कितना कलेक्शन कर लिया है।

तीन दिनों में ही गाड़े झंडे

'जॉली एलएलबी 3' में दोनों हिट 'जॉली' यानी अक्षय कुमार और अरशद कुमार की जोड़ी के अलावा, सौरभ शुक्ला भी एक बार फिर से प्यारे जज त्रिपाठी के रूप में वापसी की है। कोर्टरूम ड्रामा में सौरभ एक बार फिर से छा गए हैं। 80 करोड़ रुपये के बजट में बनी 'जॉली एलएलबी 3' ने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर 12.50 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया। फिल्म ने दूसरे दिन इसने 20 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया। वहीं, अब इसके तीसरे दिन के शुरुआती आंकड़े सामने आ चुके हैं। Sacnilk की अर्ली रिपोर्ट के अनुसार, 'जॉली एलएलबी 3' ने रविवार को खबर लिखने तक 19.74 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया है। उम्मीद है कि फाइनल रिपोर्ट आने तक इसका कलेक्शन और भी बेहतर होगा। इस तरह इंडियन बॉक्स ऑफिस पर फिल्म का अभी तक का टोटल कलेक्शन 52.24 करोड़ रुपये हो गया है।

पहले दोनों पार्ट ने की थी जमकर कमाई

अरशद वारसी और बोमन ईरानी स्टारर पहली फिल्म 'जॉली एलएलबी' ने दुनिया भर में 46 करोड़ रुपये कमाए थे। जबकि अक्षय कुमार और अन्नू कपूर की दूसरी फिल्म 'जॉली एलएलबी 2' ने दुनिया भर में 190 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई की थी। वहीं, इसके तीसने पार्ट यानी 'जॉली एलएलबी 3' भी बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है। तीन दिनों में ही इसने हाफ सेंचुरी पार कर ली है।

