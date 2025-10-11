Jolly LLB 3 Box Office Collection Day 22 Akshay Kumar Arshad Warsi Starrer Movie Friday Collection Kantara Chapter 1 Jolly LLB 3 Box Office: दो करोड़ कमाते ही अक्षय तोड़ देंगे रणबीर कपूर की इस मूवी का रिकॉर्ड, जानें कौन सी है वो फिल्म, Bollywood Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडJolly LLB 3 Box Office Collection Day 22 Akshay Kumar Arshad Warsi Starrer Movie Friday Collection Kantara Chapter 1

Jolly LLB 3 Box Office: दो करोड़ कमाते ही अक्षय तोड़ देंगे रणबीर कपूर की इस मूवी का रिकॉर्ड, जानें कौन सी है वो फिल्म

अक्षय कुमार की 'जॉली एलएलबी 3' ने बॉक्स ऑफिस पर अपनी ही फिल्म 'गोल्ड' का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इसके अलावा इसने सिकंदर   और हाउसफुल 3 का रिकॉर्ड भी चकनाचूर कर दिया है। अब इसके निशाने पर रणबीर कपूर की ये हिट फिल्म है।

Priti Kushwaha लाइव हिन्दुस्तानSat, 11 Oct 2025 07:58 AM
share Share
Follow Us on
Jolly LLB 3 Box Office: दो करोड़ कमाते ही अक्षय तोड़ देंगे रणबीर कपूर की इस मूवी का रिकॉर्ड, जानें कौन सी है वो फिल्म

Jolly LLB 3 Box Office Collection Day 22: बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार और अरशद वारसी की कोर्ट ड्रामा 'जॉली एलएलबी 3' की कॉमेडी ने दर्शकों का खूब दिल जीता। इस फिल्म में अक्षय और अरशद की कॉमेडी जमकर तड़का लगा रही है। इस कोर्ट ड्रामा मूवी को डायरेक्टर सुभाष कपूर ने डायरेक्ट किया है। 'जॉली एलएलबी 3' 19 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। इस फिल्म को रिलीज हुए आज 22 दिन हो गए हैं। इसी बीच अब 'जॉली एलएलबी 3' के शुक्रवार के शुरुआती कलेक्शन सामने आ चुके हैं। चलिए देखते हैं वीकेंड पर 'जॉली एलएलबी 3' का क्या हाल रहा।

बॉक्स ऑफिस पर रेंग रही है 'जॉली एलएलबी 3'

'जॉली एलएलबी 3' में सौरभ शुक्ला भी अपनी एक्टिंग के चलते छा गए हैं। सौरभ शुक्ला ने भी प्यारे जज त्रिपाठी के रूप में शानदार वापसी की है। वहीं, अब 'जॉली एलएलबी 3' के सामने एक नहीं बल्कि दो बड़ी फिल्में 'कांतारा' और 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' टक्कर देने के लिए खड़ी हैं। 80 करोड़ रुपये के बजट में बनी 'जॉली एलएलबी 3' ने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर 12.50 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था। वहीं, अब इसके 22वें दिन के शुरुआती आंकड़े सामने आ चुके हैं। Sacnilk की अर्ली रिपोर्ट के अनुसार, 'जॉली एलएलबी 3' ने शुक्रवार को खबर लिखने तक 0.50 लाख रुपये का कलेक्शन कर लिया है। उम्मीद है कि फाइनल रिपोर्ट आने तक इसका कलेक्शन और भी बेहतर होगा। इस तरह इंडियन बॉक्स ऑफिस पर फिल्म का अभी तक का टोटल कलेक्शन 110.80 करोड़ रुपये हो गया है।

डे वाइज देखें 'जॉली एलएलबी 3' का कलेक्शन

डे 1- 12.5 करोड़ रुपये

डे 2- 20 करोड़ रुपये

डे 3- 21 करोड़ रुपये

डे 4- 5.5 करोड़ रुपये

डे 5- 6.5 करोड़ रुपये

डे 6- 4.5 करोड़ रुपये

डे 7- 4 करोड़ रुपये

डे 8- 3.75 करोड़ रुपये

डे 9- 6.5 करोड़ रुपये

डे 10- 6.25 करोड़ रुपये

डे 11- 2.75 करोड़ रुपये

डे 12- 3.75 करोड़ रुपये

डे 13- 4 करोड़ रुपये

डे 14- 2 करोड़ रुपये

डे 15- 1.15 करोड़ रुपये

डे 16- 1.75 करोड़ रुपये

डे 17- 2.15 करोड़ रुपये

डे 18- 0.6 लाख रुपये

डे 19- 0.75 लाख रुपये

डे 20- 0.45 लाख रुपये

डे 21- 0.45 लाख रुपये

डे 22- 0.50 लाख रुपये(अर्ली रिपोर्ट)

टोटल कलेक्शन- 110.80 करोड़ रुपये (अर्ली रिपोर्ट)

'जॉली एलएलबी 3' के निशाने पर हैं ये फिल्में

बता दें कि अक्षय कुमार की 'जॉली एलएलबी 3' अपनी ही फिल्म 'गोल्ड' का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इसके अलावा इसने सिकंदर (110.36 करोड़) और हाउसफुल 3 (110.2 करोड़) का रिकॉर्ड भी चकनाचूर कर दिया है। अब इसके निशाने पर बर्फी, हॉलिडे, गजनी, रा-वन और बाहुबली जैसी फिल्में हैं। रणबीर कपूर की फिल्म बर्फी ने 112.1 करोड़ का कलेक्शन किया। इसका रिकॉर्ड तोड़ने में 'जॉली एलएलबी 3' को दो करोड़ और कमाने होंगे।

Jolly LLB 3 Akshay Kumar Arshad Warsi अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।