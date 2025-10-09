Jolly LLB 3 Box Office Collection Day 20 Akshay Kumar Arshad Warsi Starrer Movie Wednesday Collection Kantara Chapter 1 Jolly LLB 3 Box Office Day 20: अक्षय कुमार ने तोड़ा अपनी ही हिट फिल्म का रिकॉर्ड, जानें अब तक का टोटल, Bollywood Hindi News - Hindustan
Box Office: 'जॉली एलएलबी 3' में सौरभ शुक्ला भी अपनी एक्टिंग के चलते छा गए हैं। सौरभ शुक्ला ने भी प्यारे जज त्रिपाठी के रूप में शानदार वापसी की है। वहीं, अब 'जॉली एलएलबी 3' के सामने 'कांतारा' और 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' टक्कर देने के लिए खड़ी हैं।

Priti Kushwaha लाइव हिन्दुस्तानThu, 9 Oct 2025 08:06 AM
Jolly LLB 3 Box Office Collection Day 20: बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार और अरशद वारसी की फिल्म 'जॉली एलएलबी 3' की कहानी ही नहीं, इसकी हल्की-फुल्की कॉमेडी ने भी दर्शकों का दिल जीता। इस फिल्म में अक्षय और अरशद की कॉमेडी जमकर तड़का लगा रही है। इस कोर्ट ड्रामा फिल्म को डायरेक्टर सुभाष कपूर ने डायरेक्ट किया है। 'जॉली एलएलबी 3' 19 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। इस फिल्म को रिलीज हुए आज 20 दिन हो गए हैं। इसी बीच अब 'जॉली एलएलबी 3' के बुधवार के शुरुआती कलेक्शन सामने आ चुके हैं। चलिए देखते हैं वीकेंड पर 'जॉली एलएलबी 3' का क्या हाल रहा।

लाखों में सिमटी 'जॉली एलएलबी 3' की कमाई

'जॉली एलएलबी 3' में सौरभ शुक्ला भी अपनी एक्टिंग के चलते छा गए हैं। सौरभ शुक्ला ने भी प्यारे जज त्रिपाठी के रूप में शानदार वापसी की है। वहीं, अब 'जॉली एलएलबी 3' के सामने एक नहीं बल्कि दो बड़ी फिल्में 'कांतारा' और 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' टक्कर देने के लिए खड़ी हैं। 80 करोड़ रुपये के बजट में बनी 'जॉली एलएलबी 3' ने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर 12.50 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था। वहीं, अब इसके 20वें दिन के शुरुआती आंकड़े सामने आ चुके हैं। Sacnilk की अर्ली रिपोर्ट के अनुसार, 'जॉली एलएलबी 3' ने बुधवार को खबर लिखने तक 0.45 लाख रुपये का कलेक्शन कर लिया है। उम्मीद है कि फाइनल रिपोर्ट आने तक इसका कलेक्शन और भी बेहतर होगा। इस तरह इंडियन बॉक्स ऑफिस पर फिल्म का अभी तक का टोटल कलेक्शन 109.85 करोड़ रुपये हो गया है।

डे वाइज देखें 'जॉली एलएलबी 3' का कलेक्शन

डे 1- 12.5 करोड़ रुपये

डे 2- 20 करोड़ रुपये

डे 3- 21 करोड़ रुपये

डे 4- 5.5 करोड़ रुपये

डे 5- 6.5 करोड़ रुपये

डे 6- 4.5 करोड़ रुपये

डे 7- 4 करोड़ रुपये

डे 8- 3.75 करोड़ रुपये

डे 9- 6.5 करोड़ रुपये

डे 10- 6.25 करोड़ रुपये

डे 11- 2.75 करोड़ रुपये

डे 12- 3.75 करोड़ रुपये

डे 13- 4 करोड़ रुपये

डे 14- 2 करोड़ रुपये

डे 15- 1.15 करोड़ रुपये

डे 16- 1.75 करोड़ रुपये

डे 17- 2.15 करोड़ रुपये

डे 18- 0.6 लाख रुपये

डे 19- 0.75 लाख रुपये

डे 20- 0.45 लाख रुपये (अर्ली रिपोर्ट)

टोटल कलेक्शन- 109.85 करोड़ रुपये (अर्ली रिपोर्ट)

अपनी ही फिल्म का तोड़ा रिकॉर्ड

बता दें कि अक्षय कुमार की 'जॉली एलएलबी 3' अपनी ही फिल्म 'गोल्ड' का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। साल 2018 में रिलीज हुई ये फिल्म एक स्पोर्ट्स-ड्रामा थी, जो कि बॉक्स ऑफिस पर हिट रही थी। सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक 'गोल्ड' ने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 109.58 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था। वहीं, 'जॉली एलएलबी 3' ने 20 दिनों में 109.85 करोड़ कमाकर 'गोल्ड' को पीछे कर दिया है।

Jolly LLB 3 Akshay Kumar Arshad Warsi अन्य..

