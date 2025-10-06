Jolly LLB 3 Box Office Collection Day 17 Akshay Kumar Arshad Warsi Starrer Movie Sunday Collection Kantara Chapter 1 Jolly LLB 3 Box Office Day 17: 'जॉली एलएलबी 3' ने फिर लगाया दम, संडे को कर डाली इतने करोड़ की कमाई, Bollywood Hindi News - Hindustan
Jolly LLB 3 Box Office Day 17: 'जॉली एलएलबी 3' ने फिर लगाया दम, संडे को कर डाली इतने करोड़ की कमाई

'जॉली एलएलबी 3' 19 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। इस फिल्म को रिलीज हुए आज 17 दिन हो गए हैं। इसी बीच अब 'जॉली एलएलबी 3' के रविवार के शुरुआती कलेक्शन सामने आ चुके हैं, जो पहले से बेहतर हैं।

Priti Kushwaha लाइव हिन्दुस्तानMon, 6 Oct 2025 07:51 AM
Jolly LLB 3 Box Office Collection Day 17: बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार और अरशद वारसी की फिल्म 'जॉली एलएलबी 3' को दर्शकों का काफी प्यार मिला है। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर भी शानदार कमाई कर रही है। ऊपर से मूवी में अक्षय और अरशद की कॉमेडी जमकर तड़का लगा रही है। इस कोर्ट ड्रामा फिल्म को डायरेक्टर सुभाष कपूर ने डायरेक्ट किया है। 'जॉली एलएलबी 3' 19 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। इस फिल्म को रिलीज हुए आज 17 दिन हो गए हैं। इसी बीच अब 'जॉली एलएलबी 3' के रविवार के शुरुआती कलेक्शन सामने आ चुके हैं, जो पहले से बेहतर हैं। चलिए देखते हैं वीकेंड पर 'जॉली एलएलबी 3' का क्या हाल रहा।

संडे को बढ़ाई रफ्तार

'जॉली एलएलबी 3' में सौरभ शुक्ला भी अपनी एक्टिंग के चलते छा गए हैं। सौरभ शुक्ला ने भी प्यारे जज त्रिपाठी के रूप में शानदार वापसी की है। वहीं, अब 'जॉली एलएलबी 3' के सामने एक नहीं बल्कि दो बड़ी फिल्में 'कांतारा' और 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' टक्कर देने के लिए खड़ी हैं। 80 करोड़ रुपये के बजट में बनी 'जॉली एलएलबी 3' ने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर 12.50 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था। वहीं, अब इसके 17वें दिन के शुरुआती आंकड़े सामने आ चुके हैं। Sacnilk की अर्ली रिपोर्ट के अनुसार, 'जॉली एलएलबी 3' ने रविवार को खबर लिखने तक 2.20 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया है। उम्मीद है कि फाइनल रिपोर्ट आने तक इसका कलेक्शन और भी बेहतर होगा। इस तरह इंडियन बॉक्स ऑफिस पर फिल्म का अभी तक का टोटल कलेक्शन 108.10 करोड़ रुपये हो गया है।

डे वाइज देखें 'जॉली एलएलबी 3' का कलेक्शन

डे 1- 12.5 करोड़ रुपये

डे 2- 20 करोड़ रुपये

डे 3- 21 करोड़ रुपये

डे 4- 5.5 करोड़ रुपये

डे 5- 6.5 करोड़ रुपये

डे 6- 4.5 करोड़ रुपये

डे 7- 4 करोड़ रुपये

डे 8- 3.75 करोड़ रुपये

डे 9- 6.5 करोड़ रुपये

डे 10- 6.25 करोड़ रुपये

डे 11- 2.75 करोड़ रुपये

डे 12- 3.75 करोड़ रुपये

डे 13- 4 करोड़ रुपये

डे 14- 2 करोड़ रुपये

डे 15- 1.15 करोड़ रुपये

डे 16- 1.75 करोड़ रुपये

डे 17- 2.20 करोड़ रुपये (अर्ली रिपोर्ट)

टोटल कलेक्शन- 108.10 करोड़ रुपये (अर्ली रिपोर्ट)

