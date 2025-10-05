Jolly LLB 3 Box Office Collection Day 16 Akshay Kumar Arshad Warsi Starrer Movie Saturday Collection Kantara Chapter 1 Jolly LLB 3 Box Office Day 16: शनिवार को भी सुस्त रही 'जॉली एलएलबी 3', कमाई सुन पकड़ लेंगे सिर, Bollywood Hindi News - Hindustan
Jolly LLB 3 Box Office Day 16: शनिवार को भी सुस्त रही 'जॉली एलएलबी 3', कमाई सुन पकड़ लेंगे सिर

'जॉली एलएलबी 3' के सामने बॉक्स ऑफिस पर अब एक नहीं बल्कि दो बड़ी फिल्में 'कांतारा' और 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' टक्कर देने के लिए खड़े हैं। 80 करोड़ रुपये के बजट में बनी 'जॉली एलएलबी 3' ने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर 12.50 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था।

Priti Kushwaha लाइव हिन्दुस्तानSun, 5 Oct 2025 08:33 AM
Jolly LLB 3 Box Office Collection Day 16: बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार और अरशद वारसी की फिल्म 'जॉली एलएलबी 3' को दर्शकों का काफी प्यार मिला है। इस मूवी में दोनों ही जॉली ने अपनी एक्टिंग और कॉमेडी से हर किसी का दिल जीता। इस कोर्ट ड्रामा फिल्म को डायरेक्टर सुभाष कपूर ने डायरेक्ट किया है। 'जॉली एलएलबी 3' 19 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। इस फिल्म को रिलीज हुए आज 16 दिन हो गए हैं। इसी बीच अब 'जॉली एलएलबी 3' के शनिवार के शुरुआती कलेक्शन सामने आ चुके हैं। चलिए देखते हैं वीकेंड पर 'जॉली एलएलबी 3' का क्या हाल रहा।

वीकेंड में भी रही सुस्त

अक्षय कुमार की 'जॉली एलएलबी 3' को क्रिटिक्स के भी शानदार रिव्यू मिले हैं। मूवी में सौरभ शुक्ला भी अपनी एक्टिंग के चलते छा गए हैं। सौरभ शुक्ला ने भी प्यारे जज त्रिपाठी के रूप में शानदार वापसी की है। लेकिन अब 'जॉली एलएलबी 3' के सामने एक नहीं बल्कि दो बड़ी फिल्में 'कांतारा' और 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' टक्कर देने के लिए खड़े हैं। 80 करोड़ रुपये के बजट में बनी 'जॉली एलएलबी 3' ने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर 12.50 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था। वहीं, अब इसके 16वें दिन के शुरुआती आंकड़े सामने आ चुके हैं। Sacnilk की अर्ली रिपोर्ट के अनुसार, 'जॉली एलएलबी 3' ने शनिवार को खबर लिखने तक 1.75 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया है। उम्मीद है कि फाइनल रिपोर्ट आने तक इसका कलेक्शन और भी बेहतर होगा। इस तरह इंडियन बॉक्स ऑफिस पर फिल्म का अभी तक का टोटल कलेक्शन 105.9 करोड़ रुपये हो गया है।

डे वाइज देखें 'जॉली एलएलबी 3' का कलेक्शन

डे 1- 12.5 करोड़ रुपये

डे 2- 20 करोड़ रुपये

डे 3- 21 करोड़ रुपये

डे 4- 5.5 करोड़ रुपये

डे 5- 6.5 करोड़ रुपये

डे 6- 4.5 करोड़ रुपये

डे 7- 4 करोड़ रुपये

डे 8- 3.75 करोड़ रुपये

डे 9- 6.5 करोड़ रुपये

डे 10- 6.25 करोड़ रुपये

डे 11- 2.75 करोड़ रुपये

डे 12- 3.75 करोड़ रुपये

डे 13- 4 करोड़ रुपये

डे 14- 2 करोड़ रुपये

डे 15- 1.15 करोड़ रुपये

डे 16- 1.75 करोड़ रुपये (अर्ली रिपोर्ट)

टोटल कलेक्शन- 105.9 करोड़ रुपये (अर्ली रिपोर्ट)

Jolly LLB 3 Arshad Warsi Akshay Kumar अन्य..

