Jolly LLB 3 Box Office Day 15: वीकेंड से पहले 'जॉली एलएलबी 3' का हुआ बुरा हाल, 'कांतारा' ने बिगाड़ दिया खेल

 'जॉली एलएलबी 3' के सामने एक नहीं बल्कि दो बड़ी फिल्में 'कांतारा' और 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' टक्कर देने के लिए खड़ी हैं। 80 करोड़ रुपये के बजट में बनी 'जॉली एलएलबी 3' ने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर 12.50 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था। वहीं, अब इसके 15वें दिन के शुरुआती आंकड़े सामने आ चुके हैं।

Priti Kushwaha लाइव हिन्दुस्तानSat, 4 Oct 2025 08:44 AM
Jolly LLB 3 Box Office Collection Day 15: बॉलीवुड के जाने माने डायरेक्टर सुभाष कपूर की कोर्टरूम ड्रामा फिल्म 'जॉली एलएलबी 3' 19 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में अक्षय कुमार और अरशद वारसी लीड रोल में हैं। 'जॉली एलएलबी 3' में दोनों एक्टर ने अपनी कॉमेडी और एक्टिंग से दर्शकों का दिल जीता।'जॉली एलएलबी 3' को रिलीज हुए आज 15 दिन हो गए हैं। इसी बीच अब 'जॉली एलएलबी 3' के शुक्रवार के शुरुआती कलेक्शन सामने आ चुके हैं। चलिए देखते हैं वीकेंड पर 'जॉली एलएलबी 3' का क्या हाल रहा।

ये दो फिल्में दे रहीं टक्कर

'जॉली एलएलबी 3' को क्रिटिक्स के भी शानदार रिव्यू मिले हैं। 'जॉली एलएलबी 3' में अक्षय कुमार और अरशद कुमार की जोड़ी के अलावा सौरभ शुक्ला भी कोर्टरूम ड्रामा में अपनी एक्टिंग के चलते छा गए हैं। सौरभ शुक्ला ने भी प्यारे जज त्रिपाठी के रूप में शानदार वापसी की है। लेकिन अब 'जॉली एलएलबी 3' के सामने एक नहीं बल्कि दो बड़ी फिल्में 'कांतारा' और 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' टक्कर देने के लिए खड़ी हैं।

शुक्रवार को किया इतना कलेक्शन

80 करोड़ रुपये के बजट में बनी 'जॉली एलएलबी 3' ने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर 12.50 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था। वहीं, अब इसके 15वें दिन के शुरुआती आंकड़े सामने आ चुके हैं। Sacnilk की अर्ली रिपोर्ट के अनुसार, 'जॉली एलएलबी 3' ने शुक्रवार को खबर लिखने तक 1.15 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया है। उम्मीद है कि फाइनल रिपोर्ट आने तक इसका कलेक्शन और भी बेहतर होगा। इस तरह इंडियन बॉक्स ऑफिस पर फिल्म का अभी तक का टोटल कलेक्शन 104.15 करोड़ रुपये हो गया है।

डे वाइज देखें 'जॉली एलएलबी 3' का कलेक्शन

डे 1- 12.5 करोड़ रुपये

डे 2- 20 करोड़ रुपये

डे 3- 21 करोड़ रुपये

डे 4- 5.5 करोड़ रुपये

डे 5- 6.5 करोड़ रुपये

डे 6- 4.5 करोड़ रुपये

डे 7- 4 करोड़ रुपये

डे 8- 3.75 करोड़ रुपये

डे 9- 6.5 करोड़ रुपये

डे 10- 6.25 करोड़ रुपये

डे 11- 2.75 करोड़ रुपये

डे 12- 3.75 करोड़ रुपये

डे 13- 4 करोड़ रुपये

डे 14- 2 करोड़ रुपये

डे 15- 1.15 करोड़ रुपये (अर्ली रिपोर्ट)

टोटल कलेक्शन- 104.15 करोड़ रुपये (अर्ली रिपोर्ट)

