Jolly LLB 3 Box Office Day 14: 'कांतारा' रिलीज के बाद क्या रहा 'जॉली एलएलबी 3' का हाल, जानें गुरुवार की कमाई

Jolly LLB 3 Box Office Collection Day 14: डायरेक्टर सुभाष कपूर की कोर्टरूम ड्रामा फिल्म 'जॉली एलएलबी 3' ने 19 सितंबर को सिनेमाघरों में दस्तक दी थी। इस फिल्म में बॉलीवुड के दो शानदार एक्टर अक्षय कुमार और अरशद वारसी ने अपनी कॉमेडी और एक्टिंग से दर्शकों का खूब दिल जीता।'जॉली एलएलबी 3' को रिलीज हुए आज 14 दिन हो गए हैं। वहीं, अब अक्षय की फिल्म के सामने 'कांतारा' खड़ी है। ऐसे में फिल्म के कलेक्शन पर भारी असर पड़ सकता है। इसी बीच अब 'जॉली एलएलबी 3' के गुरुवार के शुरुआती कलेक्शन सामने आ चुके हैं। चलिए देखते हैं वीकेंड पर 'जॉली एलएलबी 3' का क्या हाल रहा।

'कांतारा' रिलीज के बाद क्या रहा हाल 'जॉली एलएलबी 3' को क्रिटिक्स के भी शानदार रिव्यू मिले हैं। 'जॉली एलएलबी 3' में अक्षय कुमार और अरशद कुमार की जोड़ी के अलावा सौरभ शुक्ला भी कोर्टरूम ड्रामा में अपनी एक्टिंग के चलते छा गए हैं। सौरभ शुक्ला ने भी प्यारे जज त्रिपाठी के रूप में शानदार वापसी की है। 80 करोड़ रुपये के बजट में बनी 'जॉली एलएलबी 3' ने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर 12.50 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था। वहीं, अब इसके 14वें दिन के शुरुआती आंकड़े सामने आ चुके हैं। Sacnilk की अर्ली रिपोर्ट के अनुसार, 'जॉली एलएलबी 3' ने गुरुवार को खबर लिखने तक 2.10 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया है। उम्मीद है कि फाइनल रिपोर्ट आने तक इसका कलेक्शन और भी बेहतर होगा। इस तरह इंडियन बॉक्स ऑफिस पर फिल्म का अभी तक का टोटल कलेक्शन 103.10 करोड़ रुपये हो गया है।

डे वाइज देखें 'जॉली एलएलबी 3' का कलेक्शन डे 1- 12.5 करोड़ रुपये

डे 2- 20 करोड़ रुपये

डे 3- 21 करोड़ रुपये

डे 4- 5.5 करोड़ रुपये

डे 5- 6.5 करोड़ रुपये

डे 6- 4.5 करोड़ रुपये

डे 7- 4 करोड़ रुपये

डे 8- 3.75 करोड़ रुपये

डे 9- 6.5 करोड़ रुपये

डे 10- 6.25 करोड़ रुपये

डे 11- 2.75 करोड़ रुपये

डे 12- 3.75 करोड़ रुपये

डे 13- 4 करोड़ रुपये

डे 14- 2.10 करोड़ रुपये (अर्ली रिपोर्ट)