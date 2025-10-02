Jolly LLB 3 Box Office Collection Day 13 Akshay Kumar Arshad Warsi Starrer Movie Wednesday Collection Jolly LLB 3 Box Office Day 13: 100 करोड़ क्लब में शामिल हुई अक्षय कुमार की 'जॉली एलएलबी 3', नवरात्रि में की जमकर कमाई, Bollywood Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडJolly LLB 3 Box Office Collection Day 13 Akshay Kumar Arshad Warsi Starrer Movie Wednesday Collection

Jolly LLB 3 Box Office Day 13: 100 करोड़ क्लब में शामिल हुई अक्षय कुमार की 'जॉली एलएलबी 3', नवरात्रि में की जमकर कमाई

'जॉली एलएलबी 3' 19 सितंबर को थिएटर्स में रिलीज हुई है। फिल्म को रिलीज हुए आज 13 दिन हो गए हैं। इसी बीच अब 'जॉली एलएलबी 3' के बुधवार के शुरुआती कलेक्शन सामने आ चुके हैं, जो काफी शानदार है।

Priti Kushwaha लाइव हिन्दुस्तानThu, 2 Oct 2025 08:51 AM
share Share
Follow Us on
Jolly LLB 3 Box Office Day 13: 100 करोड़ क्लब में शामिल हुई अक्षय कुमार की 'जॉली एलएलबी 3', नवरात्रि में की जमकर कमाई

Jolly LLB 3 Box Office Collection Day 13: डायरेक्टर सुभाष कपूर की कोर्टरूम ड्रामा फिल्म 'जॉली एलएलबी 3' को दर्शकों का खूब प्यार मिला। इस फिल्म में बॉलीवुड के दो शानदार एक्टर अक्षय कुमार और अरशद वारसी ने अपनी कॉमेडी और एक्टिंग से दर्शकों का खूब दिल जीता। 'जॉली एलएलबी 3' 19 सितंबर को थिएटर्स में रिलीज हुई है। फिल्म को रिलीज हुए आज 13 दिन हो गए हैं। इसी बीच अब 'जॉली एलएलबी 3' के बुधवार के शुरुआती कलेक्शन सामने आ चुके हैं। चलिए देखते हैं वीकेंड पर 'जॉली एलएलबी 3' का क्या हाल रहा।

सौ करोड़ पार हुई 'जॉली एलएलबी 3'

'जॉली एलएलबी 3' को क्रिटिक्स के भी शानदार रिव्यू मिले हैं। 'जॉली एलएलबी 3' में अक्षय कुमार और अरशद कुमार की जोड़ी ने कमाल कर दिया है। वहीं, सौरभ शुक्ला ने भी प्यारे जज त्रिपाठी के रूप में शानदार वापसी की है। कोर्टरूम ड्रामा में सौरभ एक बार फिर से छा गए हैं। 80 करोड़ रुपये के बजट में बनी 'जॉली एलएलबी 3' ने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर 12.50 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था। वहीं, अब इसके 13वें दिन के शुरुआती आंकड़े सामने आ चुके हैं। Sacnilk की अर्ली रिपोर्ट के अनुसार, 'जॉली एलएलबी 3' ने बुधवार को खबर लिखने तक 3.85 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया है। उम्मीद है कि फाइनल रिपोर्ट आने तक इसका कलेक्शन और भी बेहतर होगा। इस तरह इंडियन बॉक्स ऑफिस पर फिल्म का अभी तक का टोटल कलेक्शन 3.85 करोड़ रुपये हो गया है।

डे वाइज देखें 'जॉली एलएलबी 3' का कलेक्शन

डे 1- 12.5 करोड़ रुपये

डे 2- 20 करोड़ रुपये

डे 3- 21 करोड़ रुपये

डे 4- 5.5 करोड़ रुपये

डे 5- 6.5 करोड़ रुपये

डे 6- 4.5 करोड़ रुपये

डे 7- 4 करोड़ रुपये

डे 8- 3.75 करोड़ रुपये

डे 9- 6.5 करोड़ रुपये

डे 10- 6.25 करोड़ रुपये

डे 11- 2.75 करोड़ रुपये

डे 12- 3.75 करोड़ रुपये

डे 13- 3.85 करोड़ रुपये (अर्ली रिपोर्ट)

टोटल कलेक्शन- 100.85 करोड़ रुपये (अर्ली रिपोर्ट)

Jolly LLB 3 Akshay Kumar Arshad Warsi

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।