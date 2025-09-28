Jolly LLB 3 Box Office Day 10: 'जॉली एलएलबी 3' ने दस दिनों में ही दिखाया अपना कमाल, रविवार को छापे जमकर नोट

'जॉली एलएलबी 3' 19 सितंबर को थिएटर्स में रिलीज हुई है। फिल्म को रिलीज हुए आज 10 दिन हो गए हैं। इसी बीच अब 'जॉली एलएलबी 3' के रविवार के शुरुआती कलेक्शन सामने आ चुके हैं। चलिए देखते हैं वीकेंड पर 'जॉली एलएलबी 3' का क्या हाल रहा।

Jolly LLB 3 Box Office Collection Day 10: डायरेक्टर सुभाष कपूर की फिल्म कोर्टरूम ड्रामा 'जॉली एलएलबी 3' को दर्शक काफी पसंद कर रहे हैं। फिल्म में बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार और अरशद वारसी की एक्टिंग को भी काफी पसंद किया जा रहा है। दोनों अपनी कॉमेडी से दर्शकों को हंसाने में कामयाब हुए हैं। 'जॉली एलएलबी 3' 19 सितंबर को थिएटर्स में रिलीज हुई है। फिल्म को रिलीज हुए आज 10 दिन हो गए हैं। इसी बीच अब 'जॉली एलएलबी 3' के रविवार के शुरुआती कलेक्शन सामने आ चुके हैं। चलिए देखते हैं वीकेंड पर 'जॉली एलएलबी 3' का क्या हाल रहा।

रविवार को 'जॉली एलएलबी 3' ने छापे जमकर नोट 'जॉली एलएलबी 3' को क्रिटिक्स के भी शानदार रिव्यू मिले हैं। 'जॉली एलएलबी 3' में अक्षय कुमार और अरशद कुमार की जोड़ी ने कमाल कर दिया है। वहीं, सौरभ शुक्ला ने भी प्यारे जज त्रिपाठी के रूप में शानदार वापसी की है। कोर्टरूम ड्रामा में सौरभ एक बार फिर से छा गए हैं। 80 करोड़ रुपये के बजट में बनी 'जॉली एलएलबी 3' ने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर 12.50 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था। वहीं, अब इसके दसवें दिन के शुरुआती आंकड़े सामने आ चुके हैं। Sacnilk की अर्ली रिपोर्ट के अनुसार, 'जॉली एलएलबी 3' ने रविवार को खबर लिखने तक 5.57 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया है। उम्मीद है कि फाइनल रिपोर्ट आने तक इसका कलेक्शन और भी बेहतर होगा। इस तरह इंडियन बॉक्स ऑफिस पर फिल्म का अभी तक का टोटल कलेक्शन 89.82 करोड़ रुपये हो गया है।

डे वाइज देखें 'जॉली एलएलबी 3' का कलेक्शन डे 1- 12.5 करोड़ रुपये

डे 2- 20 करोड़ रुपये

डे 3- 21 करोड़ रुपये

डे 4- 5.5 करोड़ रुपये

डे 5- 6.5 करोड़ रुपये

डे 6- 4.5 करोड़ रुपये

डे 7- 4 करोड़ रुपये

डे 8- 3.75 करोड़ रुपये

डे 9- 6.5 करोड़ रुपये

डे 10- 5.57 करोड़ रुपेय (अर्ली रिपोर्ट)