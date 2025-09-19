Jolly LLB 3 Box Office Collection Day 1 Akshay Kumar Arshad Warsi Starrer Movie Opening Collection Jolly LLB 3 Box Office Day 1: 'जॉली एलएलबी 3' ने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर मचाई तबाही, कर डाली धांसू ओपनिंग, Bollywood Hindi News - Hindustan
'जॉली एलएलबी 3' में दोनों हिट 'जॉली' यानी अक्षय कुमार और अरशद कुमार की जोड़ी के अलावा, सौरभ शुक्ला भी एक बार फिर से प्यारे जज त्रिपाठी के रूप में वापसी की है। कोर्टरूम ड्रामा में सौरभ एक बार फिर से छा गए हैं।

Priti Kushwaha लाइव हिन्दुस्तानFri, 19 Sep 2025 10:55 PM
Jolly LLB 3 Box Office Day 1: 'जॉली एलएलबी 3' ने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर मचाई तबाही, कर डाली धांसू ओपनिंग

Jolly LLB 3 Box Office Collection Day 1: बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार और अरशद वारसी स्टारर मोस्ट अवेटेड कोर्टरूम ड्रामा 'जॉली एलएलबी 3' के रिलीज का दर्शकों को लंबे वक्त से इंतजार था। इस फिल्म के पहले दोनों पार्ट को दर्शकों ने खूब प्यार दिया। ऐसे में 'जॉली एलएलबी 3' ने आज यानी 19 सितंबर को थिएटर्स में दस्तक दी है। इस फिल्म को क्रिटिक्स और दर्शकों के शानदार रिव्यू मिले हैं। इसी बीच अब 'जॉली एलएलबी 3' के ओपनिंग डे के शुरुआती कलेक्शन सामने आ चुके हैं। चलिए देखते हैं कैसा रहा जॉली एलएलबी 3 का ओपनिंग कलेक्शन।

पहले दोनों पार्ट ने की थी जमकर कमाई

'जॉली एलएलबी 3' में दोनों हिट 'जॉली' यानी अक्षय कुमार और अरशद कुमार की जोड़ी के अलावा, सौरभ शुक्ला भी एक बार फिर से प्यारे जज त्रिपाठी के रूप में वापसी की है। कोर्टरूम ड्रामा में सौरभ एक बार फिर से छा गए हैं। अरशद वारसी और बोमन ईरानी स्टारर पहली फिल्म ने दुनिया भर में 46 करोड़ रुपये कमाए थे। जबकि अक्षय कुमार और अन्नू कपूर की दूसरी फिल्म ने दुनिया भर में 190 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई की थी। वहीं, इसके तीसने पार्ट यानी 'जॉली एलएलबी 3' ने भी शानदार शुरुआत की है।

ओपनिंग डे पर गाड़े झंडे

80 करोड़ रुपये के बजट में बनी 'जॉली एलएलबी 3' ने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर तूफान मचा दिया है। Sacnilk की अर्ली रिपोर्ट के अनुसार, खबर लिखने तक 'जॉली एलएलबी 3' ने शुक्रवार यानी ओपनिंग डे पर 12.50 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया है। उम्मीद है कि फाइनल रिपोर्ट आने तक इसका कलेक्शन और भी बेहतर होगा। ये भी उम्मीद है कि वीकेंड यानी शनिवार और रविवार को 'जॉली एलएलबी 3' की कमाई में और भी शानदार उछाल आएगा।

Jolly LLB 3 Arshad Warsi Akshay Kumar

