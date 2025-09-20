jolly LLB 3 akshay kumar arshad warisi film second day collection Jolly LLB 3: अक्षय कुमार-अरशद वारसी की फिल्म ने आज शनिवार को कमाए सिर्फ इतने करोड़, Bollywood Hindi News - Hindustan
Jolly LLB 3: अक्षय कुमार-अरशद वारसी की फिल्म ने आज शनिवार को कमाए सिर्फ इतने करोड़

Jolly LLB 3: बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार और अरशद वारसी की फिल्म ‘जॉली LLB 3’ के दूसरे दिन का कलेक्शन सामने आया है। फिल्म ने शनिवार को सिर्फ इतने करोड़ कमाए हैं।

Usha Shrivas लाइव हिन्दुस्तानSat, 20 Sep 2025 09:24 PM
बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार और अरशद वारसी अपनी फिल्म ‘जॉली LLB 3’ को लेकर खबरों में बने हुए हैं। बीते दिन फिल्म थिएटर में रिलीज हुई है जिसे ऑडियंस से अच्छा रिस्पोंस मिल रहा है। कमाई की बात करें तो जॉली LLB 3 ने शुरुआत तो अच्छी की है। अब उम्मीद है कि इस हफ्ते फिल्म कमाई में भी अपनी बढ़त बनाए रखे। अक्षय और अरशद लीड रोल में हैं। एक सामजिक मुद्दा है और एक्टर्स की शानदार परफॉरमेंस ऑडियंस को थिएटर तक ला पाने में कामयाब हो रही है।

बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

फिल्म की कमाई की बात करें तो 12.75 करोड़ के साथ शुरुआत करने के बाद फिल्म ने अपने पहले शनिवार को अब तक 7.53 करोड़ की कमाई की है। ये आंकड़ा 8 करोड़ तक पहुंच सकता है। कुल कलेक्शन 20.28 करोड़ का हुआ है। उम्मीद जताई जा रही है कि कमाई का ये आंकड़ा रविवार को दोगुना हो सकता है। हालांकि, फिल्म ने दूसरे दिन ओपनिंग डे से कम कमाई की है।

फिल्म की कहानी

फिल्म की कहानी की बात करें तो एक सामाजिक मुद्दे पर बात करती है। गरीब किसानों के मुद्दे को उठाया गया है। कोर्ट में अरशद वारसी और अक्षय कुमार के किरदारों के बीच जबरदस्त बहस देखने को मिलती है। फिल्म में हुमा कुरैशी, अमृता राव और सौरभ शुक्ला जैसे एक्टर्स ने अहम भूमिका निभाई है।

आने वाली फिल्में

वर्क फ्रंट की बात करें तो अक्षय कुमार की पिछली कुछ फिल्में बॉक्स ऑफिस पर खास कमाल नहीं दिखा पाई हैं। ऐसे में जॉली LLB 3 से उम्मीदें हैं। इसके अलावा एक्टर के पास भूत बंगला, हैवान, वेलकम 3 जैसी फिल्में हैं।

