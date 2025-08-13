Jolly LLB 3 Akshay Kumar and Arshad Warsi Shooting Video Motion Poster कैसे बनाया गया Jolly LLB 3 का मोशन पोस्टर? अक्षय कुमार ने पोस्ट किया शूटिंग वीडियो, Bollywood Hindi News - Hindustan
कैसे बनाया गया Jolly LLB 3 का मोशन पोस्टर? अक्षय कुमार ने पोस्ट किया शूटिंग वीडियो

अक्षय कुमार और अरशद वारसी की अपकमिंग फिल्म जॉली एलएलबी 3 का मोशन पोस्टर हाल ही में रिलीज किया गया था, लेकिन अब देख लीजिए कि आखिर इसे शूट किस तरह किया गया।

Wed, 13 Aug 2025 04:11 PM
बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार और अरशद वारसी की फिल्म 'जॉली एलएलबी 3' सिनेमाघरों में 19 सितंबर को रिलीज होने जा रही है। मेकर्स ने हाल ही में फिल्म का पहला मोशन पोस्टर और टीजर वीडियो जारी किया था। मोशन पोस्टर में अक्षय और अरशद एक साथ कोर्टरूम में दाखिल होने की कोशिश करते नजर आए थे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह मोशन पोस्टर तैयार किस तरह किया गया? आज बुधवार को अक्षय कुमार ने इस मोशन पोस्टर को शूट किए जाने का BTS वीडियो पोस्ट किया है।

मोशन पोस्टर का BTS वीडियो

अक्षय कुमार ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें अरशद वारसी और अक्षय कुमार एक वुडेन फ्रेम से बाहर आने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं। वीडियो में दोनों ही एक्टर्स पहले फ्रेम से बाहर आने की मशक्कत करते दिख रहे हैं और इस दौरान उनका फोटोशूट जारी है। अक्षय कुमार और अरशद वारसी, दोनों के हाथ में एक-एक फाइल है और अक्षय कुमार कहते हैं- हम क्लाइंट को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। वीडियो पर पब्लिक का रिएक्शन मजेदार है।

कमेंट बॉक्स में क्या बोली पब्लिक

अक्षय कुमार ने यह BTS वीडियो पोस्ट करते हुए कैप्शन में लिखा, "मुझे इस पागलपन का शूटिंग वीडियो पोस्ट करने का मन किया जिसे हम फिल्ममेकिंग कहते हैं।" बहुत से लोगों ने इस वीडियो का बैकग्राउंड म्यूजिक नोटिस किया तो किसी ने लिखा, "इस फिल्म को तो बड़े पर्दे पर देखना बनता है।" एक फॉलोअर ने लिखा, "एक नहीं संभल रहा था, अब दो-दो जॉली आ गए।" जगदीश्वर मिश्रा उर्फ जॉली की इस बार टक्कर दूसरे जॉली से होगी तो कहानी में क्या ट्विस्ट आएगा यह देखना दिलचस्प होगा।

Jolly LLB 3

