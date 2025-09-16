Jolly LLB 3 1st Day Advance Booking Akshay Kumar and Arshad Warsi Movie Collection Jolly LLB 3 Advance Booking: सिर्फ 13 घंटे में 109% बढ़ी कमाई, रिलीज से पहले कमाए इतने करोड़, Bollywood Hindi News - Hindustan
Jolly LLB 3 Advance Booking: सिर्फ 13 घंटे में 109% बढ़ी कमाई, रिलीज से पहले कमाए इतने करोड़

Jolly LLB 3 Advance Booking: अक्षय कुमार और अरशद वारसी की फिल्म जॉली एलएलबी 3 बॉक्स ऑफिस पर पहले दिन कितनी कमाई करेगी, यह इस बात पर भी निर्भर करेगा कि इसका एडवांस कलेक्शन कितना रहता है।

Puneet Parashar लाइव हिन्दुस्तानTue, 16 Sep 2025 06:20 AM
Jolly LLB 3 Advance Booking: अक्षय कुमार और अरशद वारसी की फिल्म 'जॉली एलएलबी 3' सिनेमाघरों में 19 सितंबर 2025 को रिलीज होने जा रही है। सुभाष कपूर के निर्देशन में बनी इस फिल्म के लिए एडवांस बुकिंग ऑलरेडी शुरू की जा चुकी है और जैसे-जैसे रिलीज डेट नजदीक आ रही है, फिल्म एडवांस बुकिंग के मामले में दमदार प्रदर्शन करती नजर आ रही है। सिर्फ 13 घंटे में फिल्म की कमाई में 109% का उछाल आ चुका है और आगे यह आंकड़े इससे भी काफी ऊपर जाने की उम्मीद है।

मुश्किल होगी 'जॉली एलएलबी 3' की राह

कोईमोई की एक रिपोर्ट के मुताबिक अक्षय कुमार की यह अपकमिंग फिल्म 'हाउसफुल-5' से अलग एक फ्रंट लोडेड फिल्म नहीं है और इसकी कमाई पूरी तरह से माउथ पब्लिसिटी पर निर्भर करेगी। बावजूद इसके कि फिल्म के पिछले 2 पार्ट हिट रहे हैं और तीसरे पार्ट में अक्षय कुमार के साथ अरशद वारसी और सौरभ शुक्ला हैं, इस बात की संभावना कम है कि यह रिलीज वाले दिन डबल डिजिट में कमाई कर पाएगी। लेकिन क्या वाकई ऐसा होगा? एडवांस बुकिंग के आंकड़े तो कुछ और ही कहानी कह रहे हैं।

एडवांस में बिक चुके अभी तक इतने टिकट

अभी तक की कमाई की बात करें तो सैकनिल्क ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया कि 'जॉली एलएलबी 3' के रिलीज वाले दिन देशभर में 3471 शोज चलाए जाएंगे और खबर लिखे जाने तक इस फिल्म के 15 हजार 725 टिकट एडवांस में बिक चुके हैं। ब्लॉक सीट के साथ देखें तो फिल्म की अभी तक की कुल कमाई 1 करोड़ 95 लाख रुपये हो चुकी है, लेकिन यह आंकड़ा तेजी से ऊपर जा सकता है। जानकारी के मुताबिक अगले 24 घंटे में फिल्म 10 हजार से ज्यादा टिकटें और बेक सकती है। यह एक सुपरहिट फ्रेंचाइजी है जिसके कमाल करने की संभावना काफी ज्यादा है।

13 घंटे में 109% बढ़ गई एडवांस बुकिंग

कोईमोई के मुताबिक 14 सितंबर को जॉली एलएलबी 3 की रात 9.30 बजे तक एडवांस बुकिंग से कमाई 13.52 लाख रुपये थी, लेकिन सिर्फ अगले 13 घंटों में यह आंकड़ा 109% बढ़ गया। फिल्म की एडवांस बुकिंग के आंकड़ों के लिहाज से यह काफी शानदार नंबर है। खबर है कि मेकर्स वक्त के साथ और ज्यादा शोज जोड़ सकते हैं। जल्द ही यह आंकड़ा और ऊपर जाता दिखाई पड़ सकता है।

