बड़ा स्टार बन रहा है….ये बोल कर शाहरुख को चिढ़ाया करते थे सलमान, डांस में कमजोर होने का उड़ाते थे मजाक

जॉनी लीवर ने हाल में बताया कि शाहरुख खान फाइट और डांस में कमजोर थे। जबकि सलमान सीन एक ही टेक में कर लिया करते थे। बाद में दबंग खान, किंग शाहरुख खान को चिढ़ाया करते थे।

Usha Shrivas लाइव हिन्दुस्तानSun, 21 Sep 2025 05:24 PM
बॉलीवुड एक्टर कॉमेडियन जॉनी लीवर सालों से फिल्मों में एक्टिव हैं। कई सुपरस्टार के साथ काम कर चुके हैं। जॉनी को उनकी जबरदस्त कॉमिक टाइमिंग और एक्टिंग के लिए पसंद किया जाता है। उन्होंने शाहरुख और सलमान खान के साथ कई फिल्मों में काम किया है। अब हाल में एक्टर ने बताया दोनों खान के साथ काम करने के अपने अनुभव के बारे में बात की। जॉनी लीवर ने फिल्म करन अर्जुन से जुड़ा एक किस्सा शेयर करते हुए बताया कि शूटिंग के दौरान सलमान, शाहरुख को चिढ़ाया करते थे।

शाहरुख खान जैसा नहीं देखा

रणवीर इलाहाबादिया के साथ पॉडकास्ट में जॉनी लीवर ने कहा, “शाहरुख खान जो है न, उस आदमी जैसा मेहनती मैंने कभी नहीं देखा।" उन्होंने आगे कहा कि शाहरुख फाइट और डांस सीन में कमजोर थे। लेकिन फिर घंटों प्रैक्टिस करते थे। जॉनी लीवर ने बताया कि सलमान खान एक ही टेक में सीन कर लेते थे। लेकिन शाहरुख खान रिटेक लेते थे। उसी वजह से सीन दोबारा शूट करना पड़ता था।

सलमान खान चिढ़ाया करते थे

जॉनी लीवर ने बताया कि शाहरुख खान कोई कमरा या लॉबी में डांस प्रैक्टिस करते थे जिसका सलमान खान मजाक उड़ाते थे। सलमान, मजाक में शाहरुख खान से कहते थे, "बड़ा स्टार बन रहा है…डांस करके बता।" एक्टर ने शाहरुख खान की तारीफ में कहा कि वो अपनी मेहनत से सुपरस्टार बने हैं।

दोस्त हैं दोनों

बता दें, सलमान और शाहरुख खान ने फिल्म करन अर्जुन में बतौर लीड काम किया है। इसके अलावा दोनों ‘हम तुम्हारे हैं सनम’, ‘कुछ कुछ होता है’ जैसी फिल्मों में भो दोनों स्क्रीन शेयर करते नजर आए थे। दोनों के बीच रिश्ते बिगड़े थे। लेकिन अब दोनों अच्छे दोस्त हैं और कई मौकों पर साथ नजर आते हैं।

Salman Khan Shahrukh Khan Shah Rukh Khan अन्य..

