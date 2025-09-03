John Abraham Starts Preparing for Force 3 Reveals Challenge for Villain Role जॉन अब्राहम ने शुरू की 'फोर्स-3' की तैयारी, विलेन की कास्टिंग को लेकर यह है चुनौती, Bollywood Hindi News - Hindustan
जॉन अब्राहम ने शुरू की 'फोर्स-3' की तैयारी, विलेन की कास्टिंग को लेकर यह है चुनौती

जॉन अब्राहम की फिल्म फोर्स के दोनों ही पार्ट सुपरहिट रहे हैं। लेकिन काफी वक्त से फिल्म का तीसरा पार्ट नहीं आया था, लेकिन अब जल्द ही दर्शकों का इंतजार खत्म होने वाला है।

Puneet Parashar लाइव हिन्दुस्तानWed, 3 Sep 2025 08:43 AM
बॉलीवुड एक्टर जॉन अब्राहम की एक्शन और इमोशन्स से लबरेज फिल्म 'फोर्स' और 'फोर्स-2' सुपरहिट रही थीं। दोनों ही फिल्मों को काफी क्रेजी रिस्पॉन्स मिला था और इनमें जॉन अब्राहम काफी दमदार अंदाज में नजर आए थे। फिल्म का दूसरा पार्ट साल 2016 में आया था और इसके बाद इस मूवी का सीक्वल दर्शकों को देखने नहीं मिला। लेकिन अब जल्द ही फैंस की यह शिकायत दूर हो सकती है। जॉन अब्राहम 'फोर्स-3' में एसीपी यशवर्धन सिंह के अवतार में वापसी की तैयारी कर रहे हैं।

एसीपी यशवर्धन के रोल में लौटेंगे जॉन

ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर आई वेब सीरीज 'खाकी - द बिहार चैप्टर' का निर्देशन कर चुके भव धूलिया के साथ मिलकर जॉन अब्राहम फोर्स-3 पर काम शुरू कर चुके हैं। पिंकविला की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस प्रोजेक्ट को दोनों की तरफ से हरी झंडी मिल चुकी है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि फिल्म के अगले पार्ट में दर्शक मूवी से क्या उम्मीद कर सकते हैं। जानकारी के मुताबिक, "जॉन अब्राहम फोर्स फ्रैंचाइजी फिर से शुरू कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें एसीपी यशवर्धन सिंह के किरदार पर पूरा भरोसा है।"

कब तक शुरू होगी फोर्स-3 की शूटिंग

जॉन ने एक ऐसी फिल्म सोची है जो फोर्स फ्रैंचाइजी के देसीपन के हिसाब से बिलकुल फिट बैठती है और निर्देशन की जिम्मेदारी उन्होंने भाव धूलिया को सौंपी है। फिल्म से जुड़े सूत्र ने इस बारे में कहा कि फोर्स 3 की शूटिंग 2025 के आखिर तक शुरू होने की उम्मीद है। पिछले सभी पार्ट की तरह जॉन फिल्म में लीड रोल में होंगे और मेकर्स को निगेटिव रोल के लिए किसी मजबूत एक्टर की तलाश है। आइडिया 2 लोगों के बीच एक दमदार टक्कर वाली फिल्म बनाना है जैसे फोर्स 1 में जॉन और विद्युत जामवाल के बीच देखने को मिला।

विद्युत जैसा कोई चेहरा लाने की कोशिश

बता दें कि साल 2011 में आई जॉन अब्राहम की फोर्स में विद्युत जामवाल निगेटिव रोल प्ले करते नजर आए थे। जबरदस्त एक्शन से भरी इस मूवी में इमोशन्स भी थे जिन्होंने इसे बॉक्स ऑफिस पर कामयाबी दिलाई। वर्क फ्रंट की बात करें तो जॉन पिछली बार फिल्म 'तेहरान' में नजर आए थे। यह फिल्म हाल ही में ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है। यह फिल्म मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर राकेश मारिया की बायोपिक थी।

