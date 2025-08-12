John Abraham Says Chhaava The Kashmir Files Try To Influence People Politically Says I Will Never Do This जॉन अब्राहम बोले-छावा और कश्मीर फाइल्स ने लोगों को पॉलिटिकली प्रभावित की कोशिश की, लेकिन मैं…, Bollywood Hindi News - Hindustan
जॉन अब्राहम बोले-छावा और कश्मीर फाइल्स ने लोगों को पॉलिटिकली प्रभावित की कोशिश की, लेकिन मैं…

जॉन अब्राहम कॉन्ट्रोवर्सी से दूर रहते हैं। लेकिन अब उन्होंने छावा और द कश्मीर फाइल्स फिल्मों को लेकर एक स्टेटमेंट दिया है जो काफी चर्चा में है। जॉन का कहना है कि वह ऐसी फिल्में नहीं बना सकते हैं।

Sushmeeta Semwal लाइव हिन्दुस्तानTue, 12 Aug 2025 02:04 PM
जॉन अब्राहम नई फिल्म लेकर आ रहे हैं तेहरान जो 2012 में इजरायली राजनयिकों पर हुए हमलों से प्रेरित है। हाल ही में जॉन ने छावा और द कश्मीर फाइल्स फिल्म को लेकर बात की थी जो बॉक्स ऑफिस पर चली, लेकिन फिर भी कन्ट्रोवर्सी में रही। जॉन ने अब एक इंटरव्यू में बताया कि वह इस विचारधारा में शामिल होने से क्यों कतराते हैं।

क्या बोले जॉन

वह बोले, 'हमें सेंसरशिप चाहिए, लेकिन जिस तरह से इसकी निगरानी की गई है... वह थोड़ा सवालिया है। वे हमारे साथ अच्छे रहे हैं, लेकिन मैं हमेशा अपनी फिल्मों को लेकर जिम्मेदार भी रहा हूं। मैं ना तो राइट और ना ही लेफ्ट विंग हूं। मैं राजनीति से दूर रहता हूं।'

कैसी फिल्में बनाना जॉन को पसंद

जॉन ने आगे कहा, 'मेरे लिए चिंता की बात यह है कि राइट विंग फिल्मों की बड़ी ऑडियंस है और तब आप खुद से बतौर फिल्ममेकर पूछते हो कि आप किस लाइन पर चल रहे हो। क्या मैं कमर्शियल लाइन पर जाऊंगा या मैं जो कहना चाहता हूं, उस पर कायम रहूंगा और मैंने दूसरे ऑप्शन को चुना है।'

जब उनसे पूछा गया कि क्या वह छावा और द कश्मीर फाइल्स जैसी फिल्में बनाने के इच्छुक हैं, तो जॉन ने कहा, 'मैंने छावा नहीं देखी है, लेकिन मुझे पता है कि लोगों ने इसे पसंद किया है और द कश्मीर फाइल्स को भी। लेकिन जब फिल्में अति-राजनीतिक माहौल में लोगों को प्रभावित करने के इरादे से बनाई जाती हैं और ऐसी फिल्मों को दर्शक मिल जाते हैं, तो यह मेरे लिए डरावना होता है। आपके सवाल का जवाब देते हुए मैं कहूंगा नहीं। मैं कभी भी इस तरह की फिल्में नहीं बनाऊंगा।

तेहरान के ओटीटी पर रिलीज होने से दुखी जॉन

तेहरान की बात करें तो फिल्म जी5 में स्ट्रीम होगी 14 अगस्त को। फिल्म को अरुण गोपालन डायरेक्ट कर रहे हैं। फिल्म में जॉन, एसीपी राजीव कुमार का किरदार निभा रहे हैं। जॉन का कहना था कि वह फिल्म के थिएटर पर रिलीज नहीं होने से काफी दुखी हैं।

