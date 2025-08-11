जॉन अब्राहम ने खुद को 'आउटसाइडर' होने पर किया रिएक्ट, कहा- 'मैं नेपोटिज्म वाली बहस में...'

जॉन ने अपने करियर की शुरुआत मॉडलिंग से की थी। इसके बाद उन्होंने अपने फिल्म जिस्म (2003) से अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की। जॉन ने अपने अब तक के फिल्मी सफर में कई हिट फिल्में दी हैं।

बॉलीवुड एक्टर जॉन अब्राहम इंडस्ट्री के जाने-माने स्टार हैं। वो अपनी एक्टिंग के साथ अपनी फिटनेस के लिए भी जाने जाते हैं। जॉन ने अपने करियर की शुरुआत मॉडलिंग से की थी। इसके बाद उन्होंने अपने फिल्म जिस्म (2003) से अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की। जॉन ने अपने अब तक के फिल्मी सफर में कई हिट फिल्में दी हैं। उन्होंने इंडस्ट्री में एक एक्शन हीरो के तौर पर अपनी पहचान बनाई है। इसी बीच अब जॉन ने अपने हालिया इंटरव्यू में खुद के आउटसाइडर होने को लेकर रिएक्ट किया।

'मैं खुद को एक्सीडेंटल मॉडल कहता हूं' जॉन अब्राहम ने हाल ही में इंडिया टुडे को अपना इंटरव्यू दिया। इस दौरान उन्होंने आउटसाइडर और नेपोटिज्म जैसे मुद्दों पर अपनी राय रखी। उन्होंने कहा, 'मैं खुद को एक्सीडेंटल मॉडल कहता हूं क्योंकि मैं मीडिया प्लानर के तौर पर काम कर रहा था, तभी एक मॉडल नहीं आई और मुझे जींस पहनने को कहा गया। मैंने इसके बारे में सोचा भी नहीं, मेरे दिमाग में भी नहीं आया। बाद में, मेरी चार फिल्में फ्लॉप रहीं, फिर भी मैंने ज्यादा नहीं सोचा। फिर 'धूम' बनी।'

जॉन अब्राहम ने कहा, मैं आउटसाइडर नहीं हूं नेपोटिज्म पर चल रही बहस के बारे में बात करते हुए, जॉन ने कहा, 'सच कहूं तो, मुझे कभी भी आउट साइडर जैसा महसूस नहीं हुआ, और मैंने कभी ऐसा होने का दावा भी नहीं किया। मैं इस भाई-भतीजावाद बनाम आउट साइडर की बहस में यकीन नहीं करता, सच कहूं तो यह बहुत ज्यादा हो चुका है। संयोग से, करण (जौहर) मेरे सबसे करीबी दोस्तों में से एक हैं। वह एक अच्छे इंसान हैं। हम साथ काम नहीं करते, लेकिन हमारी बनती बहुत अच्छी है।'