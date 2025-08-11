John Abraham Reveals He Doesnot Feel Like Outsider In Industry जॉन अब्राहम ने खुद को 'आउटसाइडर' होने पर किया रिएक्ट, कहा- 'मैं नेपोटिज्म वाली बहस में...', Bollywood Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडJohn Abraham Reveals He Doesnot Feel Like Outsider In Industry

जॉन अब्राहम ने खुद को 'आउटसाइडर' होने पर किया रिएक्ट, कहा- 'मैं नेपोटिज्म वाली बहस में...'

जॉन ने अपने करियर की शुरुआत मॉडलिंग से की थी। इसके बाद उन्होंने अपने फिल्म जिस्म (2003) से अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की। जॉन ने अपने अब तक के फिल्मी सफर में कई हिट फिल्में दी हैं।

Priti Kushwaha लाइव हिन्दुस्तानMon, 11 Aug 2025 08:05 AM
share Share
Follow Us on
जॉन अब्राहम ने खुद को 'आउटसाइडर' होने पर किया रिएक्ट, कहा- 'मैं नेपोटिज्म वाली बहस में...'

बॉलीवुड एक्टर जॉन अब्राहम इंडस्ट्री के जाने-माने स्टार हैं। वो अपनी एक्टिंग के साथ अपनी फिटनेस के लिए भी जाने जाते हैं। जॉन ने अपने करियर की शुरुआत मॉडलिंग से की थी। इसके बाद उन्होंने अपने फिल्म जिस्म (2003) से अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की। जॉन ने अपने अब तक के फिल्मी सफर में कई हिट फिल्में दी हैं। उन्होंने इंडस्ट्री में एक एक्शन हीरो के तौर पर अपनी पहचान बनाई है। इसी बीच अब जॉन ने अपने हालिया इंटरव्यू में खुद के आउटसाइडर होने को लेकर रिएक्ट किया।

'मैं खुद को एक्सीडेंटल मॉडल कहता हूं'

जॉन अब्राहम ने हाल ही में इंडिया टुडे को अपना इंटरव्यू दिया। इस दौरान उन्होंने आउटसाइडर और नेपोटिज्म जैसे मुद्दों पर अपनी राय रखी। उन्होंने कहा, 'मैं खुद को एक्सीडेंटल मॉडल कहता हूं क्योंकि मैं मीडिया प्लानर के तौर पर काम कर रहा था, तभी एक मॉडल नहीं आई और मुझे जींस पहनने को कहा गया। मैंने इसके बारे में सोचा भी नहीं, मेरे दिमाग में भी नहीं आया। बाद में, मेरी चार फिल्में फ्लॉप रहीं, फिर भी मैंने ज्यादा नहीं सोचा। फिर 'धूम' बनी।'

जॉन अब्राहम ने कहा, मैं आउटसाइडर नहीं हूं

नेपोटिज्म पर चल रही बहस के बारे में बात करते हुए, जॉन ने कहा, 'सच कहूं तो, मुझे कभी भी आउट साइडर जैसा महसूस नहीं हुआ, और मैंने कभी ऐसा होने का दावा भी नहीं किया। मैं इस भाई-भतीजावाद बनाम आउट साइडर की बहस में यकीन नहीं करता, सच कहूं तो यह बहुत ज्यादा हो चुका है। संयोग से, करण (जौहर) मेरे सबसे करीबी दोस्तों में से एक हैं। वह एक अच्छे इंसान हैं। हम साथ काम नहीं करते, लेकिन हमारी बनती बहुत अच्छी है।'

मैं इस इंडस्ट्री का हिस्सा हूं

उन्होंने आगे कहा, 'मैंने खुद को कभी बाहरी नहीं माना। मैं इस इंडस्ट्री का हिस्सा हूं, इस इंडस्ट्री का एक बहुत ही गौरवान्वित हिस्सा। हालांकि, मैं अलग-अलग तरह की फिल्में करना चाहता हूं। निराश करने वाली बात यह है कि मुझे अपनी मनचाही फिल्में बनाने के लिए स्टूडियो से और ज़्यादा सहयोग की जरूरत है। बस यही बात मुझे बुरी लगती है।' वर्कफ्रंट की बात करें तो, जॉन की नई फिल्म 'तेहरान' 14 अगस्त को सीधे ओटीटी प्लेटफॉर्म पर ZEE5 पर रिलीज होगी।

John Abraham

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।