जॉन अब्राहम ने बढ़ते टैरिफ पर जताई चिंता, कहा- इसका असर हम सब पर पड़ेगा, बोले- भारत को…

जॉन अब्राहम ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा बढ़ाए गए टैरिफ पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि इसका असर हर उस व्यक्ति पर पड़ेगा जो सोचता है कि उसका इससे कोई लेना देना नहीं है।

बॉलीवुड एक्टर जॉन अब्राहम ने अमेरिका की नई व्यापार नीति पर अपनी चिंता जाहिर की है। उन्होंने समझाया कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा लगाए गए 25% अतिरिक्त टैरिफ का सीधा असर भारत की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा खासकर फार्मा, टेक्सटाइल्स और आर्ट एंड कल्चर जैसे सेक्टर्स पर।

जॉन अब्राहम ने इंडिया टूडे को दिए इंटरव्यू में कहा कि उन्हें सीमा पार से जुड़े विवादों के बारे में ज्यादा पता नहीं है, लेकिन इतना जरूर पता है कि यह टैरिफ आर्ट सेक्टर को भी प्रभावित करेगा क्योंकि हमारी पूरी अर्थव्यवस्था इस बात पर टिकी है कि GDP कैसा प्रदर्शन करती है। उन्होंने बताया कि क्रॉस-बॉर्डर वाला हिस्सा तो अभी बहुत छोटा है, असली चिंता तो इन टैरिफ को लेकर होनी चाहिए।

जॉन ने जोर देकर कहा कि इसका असर बहुत बड़ा होगा सिर्फ बड़े सेक्टर ही नहीं, बल्कि उन लोगों पर भी पड़ेगा जो सोचते हैं कि यह उन्हें प्रभावित नहीं करेगा। उन्होंने खास तौर पर फार्मा और टेक्सटाइल जैसे सेक्टर्स का जिक्र किया और कहा, “असल चिंता इन सेक्टर्स को लेकर है क्योंकि असर बहुत ज्यादा होने वाला है, लेकिन आखिर में इसका असर हर उस इंसान पर पड़ेगा जो सोचता है कि उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा।”

जॉन अब्राहम ने आगे कहा, “अगर ये टैरिफ नहीं लगता तो हमारे पास एक अच्छा मौका था क्योंकि चीन के बाद सबकी नजर भारत पर थी। लेकिन अब टैरिफ के कारण ये मामला मुश्किल हो गया है। अगले दो हफ्तों में होने वाली बातचीत के नतीजे के बारे में मुझे पता नहीं इसलिए हमें इंतजार करना चाहिए और उसके बाद आगे बढ़ना चाहिए।”

जॉन के मुताबिक, भारत को फिलहाल इंतजार करना चाहिए और बातचीत के बाद ही कोई बड़ा कदम उठाना चाहिए। उन्होंने कहा, “अभी भारत को कोई जल्दबाजी वाला कदम नहीं उठाना चाहिए। मैं विशेषज्ञ नहीं हूं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हमें अभी कोई जवाबी टैरिफ लगाना चाहिए। हमें बस इंतजार करना चाहिए और नजर रखनी चाहिए। जहां तक रूसी तेल का सवाल है, मेरा मानना है कि हमें रूस के साथ खड़ा रहना चाहिए।”

