'जिस्म' के 23 साल हुए पूरे, पूजा भट्ट ने शेयर की जॉन अब्राहम की शर्टलेस तस्वीर, देखते ही देखते हुई वायरल

संक्षेप:

साल 2003 में रिलीज हुई जॉन की फिल्म 'जिस्म' बॉलीवुड की सबसे खास इरोटिक थ्रिलर फिल्मों में से एक है, जिसे इसकी माहौल बनाने वाली कहानी, इच्छाओं को बोल्ड तरीके से दिखाने और लीड एक्टर्स के बीच जबरदस्त केमिस्ट्री के लिए याद किया जाता है।

Jan 17, 2026 01:18 pm ISTPriti Kushwaha लाइव हिन्दुस्तान
बॉलीवुड एक्टर जॉन अब्राहम न सिर्फ अपनी एक्टिंग बल्कि अपनी फिटनेस के लिए भी जाने जाते हैं। जॉन ने अपने करियर में कई सुपरहिट फिल्म दी हैं। साल 2003 में रिलीज हुई जॉन की फिल्म 'जिस्म' बॉलीवुड की सबसे खास इरोटिक थ्रिलर फिल्मों में से एक है, जिसे इसकी माहौल बनाने वाली कहानी, इच्छाओं को बोल्ड तरीके से दिखाने और लीड एक्टर्स के बीच जबरदस्त केमिस्ट्री के लिए याद किया जाता है। इस फिल्म को अमित सक्सेना द्वारा डायरेक्ट किया था। इस मूवी के साथ जॉन ने फिल्मों में अपना डेब्यू किया था। ऐसे में आज 'जिस्म' को रिलीज हुए 23 साल पूरे हो चुके हैं। इस खास मौके पर पूजा ने जॉन की तस्वीरें शेयर करते हुए एक खास नोट लिखा है।

पूजा ने शेयर की जॉन की शर्टलेस तस्वीर

पूजा भट्ट ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर जॉन अब्राहम की दो तस्वीरें शेयर की हैं। जॉन पहली तस्वीर में शर्टलेस और दूसरी में बीच किनारे बैठे हुए काफी गंभीर नजर आ रहे हैं। इन तस्वीरों को शेयर करते हुए पूजा भट्ट ने कैप्शन में लिखा, 'जिस्म (2003)। एक ऐसी फिल्म जिसने समय बदल दिया। एक ऐसा हीरो, जिसने उस दौर को दिखाया। एक गाना और एल्बम जो समय के साथ बना हुआ है। 17 जनवरी, 2003 को रिलीज हुई। 23 साल पहले। आभार।' पूजा का ये पोस्ट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस पोस्ट पर यूजर्स और स्टार्स के कमेंट्स आ रहे हैं।

आज भी हिट हैं 'जिस्म' के गाने

फिल्म की कहानी की बात करें तो ये एक कबीर लाल (जॉन अब्राहम) के इर्द-गिर्द घूमती है। जो एक ऐसा वकील होता है, जिसे शराब की लत होती है। मूवी में जॉन के साथ बिपाशा बसु लीड रोल में हैं। जिस्म का म्यूजिक और गानों भी काफी हिट रहें, जिसे आज भी काफी पसंद किया जाता है। इसके गानों को एम.एम. कीरावनी ने कंपोज किया था, जिसने फिल्म के इमोशनल और सेंसुअल अंडरटोन को बनाने में अहम भूमिका निभाई। "जादू है नशा है" और "आवारापन बंजारापन" जैसे गाने चार्टबस्टर बन गए और आज भी सदाबहार पसंदीदा हैं।

