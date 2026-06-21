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जून में रिलीज हुई साउथ की ये क्राइम थ्रिलर फिल्म देखी? सोशल मीडिया पर हर कोई कर रहा है इसकी तारीफ

Vartika Tolani लाइव हिन्दुस्तान
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Jiohotstar Thriller Movie: सिनेमाघरों में बहुत कम कमाई करने के बाद जून में ओटीटी पर ये साउथ क्राइम थ्रिलर फिल्म रिलीज हुई है। सोशल मीडिया पर इस फिल्म की खूब तारीफ हो रही है।

जून में रिलीज हुई साउथ की ये क्राइम थ्रिलर फिल्म देखी? सोशल मीडिया पर हर कोई कर रहा है इसकी तारीफ

जियोहॉटस्टार पर इसी महीने एक क्राइम-थ्रिलर फिल्म रिलीज हुई है। बॉक्स ऑफिस पर तो इस फिल्म ने सिर्फ 3.76 करोड़ रुपये की कमाई की थी, लेकिन ओटीटी पर जिस किसी ने भी साउथ की ये फिल्म देखी है वो सोशल मीडिया पर इसकी तारीफ करते नहीं थक रहा है। इस फिल्म को 'दृश्यम' के डायरेक्टर जीतू जोसेफ ने प्रोड्यूस किया है। वहीं डायरेक्ट मार्टिन जोसेफ ने किया है।

फिल्म की कहानी

शेन निगम ने इस फिल्म में विजय राधाकृष्णन का रोल प्ले किया है। विजय अभी अभी सब-इंस्पेक्टर बना है और इडुक्की के एक पुलिस स्टेशन का चार्ज संभालता है। एक दिन एक स्थानीय बागान में एक कटा हुआ हाथ मिलता है। जैसे-जैसे विजय इस मामले की तह तक जाता है, कहानी में नए नए मोड़ आते हैं और रोंगटे खड़े कर देते हैं।

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थिएटर्स में क्यों नहीं चली ये फिल्म?

थिएटर्स में रिलीज के दौरान इस फिल्म को लेकर मिक्स रिव्यूज थे। ऐसा इसलिए क्योंकि इसकी कहानी थोड़ी स्लो हैं। खासकर इस फिल्म का पहला पार्ट। वहीं जब ये फिल्म ओटीटी पर आई और लोगों ने इसके शांति से देखा तो वे दंग रह गए। उन्होंने फिल्म के आखिरी 20-25 मिनट में आने वाले क्लाइमेक्स की सोशल मीडिया पर जमकर तारीफ करनी शुरू कर दी।

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इस फिल्म को क्यों मिल रहा है अटेंशन?

मलयालम सिनेमा में जब भी थ्रिलर फिल्मों की बात आती है, तो 'दृश्यम' फेम जीतू जोसेफ की फिल्मों का नाम टॉप पर आता है। भले ही उन्होंने इसका सिर्फ प्रेजेंटेशन किया हो, लेकिन उनके नाम का ठप्पा होने की वजह से थ्रिलर जॉनर के शौकीन इस फिल्म को मिस नहीं करना चाहते। इसके अलावा, शेन निगम ने एक सीधे-सादे, नए-नवेले पुलिस अफसर के किरदार को बहुत अच्छे से निभाया है।

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हिंदी में भी है ये फिल्म?

जी हां, ये फिल्म जियोहॉटस्टार पर पांच भाषाओं- हिंदी, तमिल, तेलुगू, मलयालम और कन्नड़ में है। इस फिल्म का नाम 'दृढ़म' है। इसकी आईएमडीबी रेटिंग 7 है।

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Vartika Tolani

लेखक के बारे में

Vartika Tolani

वर्तिका तोलानी डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें एंटरटेनमेंट और न्यूज रिपोर्टिंग में 6 साल से ज्यादा समय का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (HT Media Group) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (Digital) के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। वर्तिका न केवल बॉलीवुड और ओटीटी की दुनिया पर पैनी नजर रखती हैं, बल्कि डेटा और रिसर्च के साथ अपनी बात कहती हैं।



करियर का सफर

वर्तिका के प्रोफेशनल सफर की शुरुआत दैनिक भास्कर (इंदौर) से हुई, जहां उन्होंने सिटी रिपोर्टर के रूप में शहर की हलचलों और सेलिब्रिटी इंटरव्यूज से अपनी पहचान बनाई । इसके बाद उन्होंने दैनिक भास्कर (भोपाल) में सब-एडिटर रहते हुए CBSE और UGC जैसी बड़ी संस्थाओं के प्रमुखों का इंटरव्यू किया ।
अमर उजाला (नोएडा) में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने नोएडा की एंटरटेनमेंट टीम को लीड किया और बतौर एंकर व प्रोड्यूसर वीडियो कंटेंट के जरिए अपनी प्रतिभा दिखाई ।
आज लाइव हिन्दुस्तान में वह फिल्मों और वेब सीरीज के ईमानदार रिव्यूज और एक्सक्लूसिव सेलिब्रिटी इंटरव्यूज के जरिए पाठकों तक बेहतरीन जानकारी पहुंचा रही हैं ।



पढ़ाई-लिखाई (Education)

वर्तिका ने मीडिया की बारीकियों को किताबी और प्रैक्टिकल, दोनों स्तरों पर समझा है:
B.Sc (इलेक्ट्रॉनिक मीडिया): डी.ए.वी.वी. (इंद्राैर) के एजुकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेंटर से 2016-19 में ग्रेजुएशन पूरी की ।
PG डिप्लोमा (मास कम्युनिकेशन): इग्नू (IGNOU) से 2019-21 में पत्रकारिता की डिग्री ली ।



खासियत और हुनर (Expertise)

एंटरटेनमेंट जर्नलिज्म: बॉलीवुड, साउथ, ओटीटी और टीवी स्टार्स के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू और गहराई से रिसर्च करना ।
मूवी रिव्यूज: फिल्मों और वेब सीरीज का बारीकी से विश्लेषण और सटीक रिव्यू ।
फिल्म रिकमेंडेशन: वह पहले खुद फिल्में और सीरीज देखती हैं और उसके बाद ही पाठकों को उन्हें देखने की सलाह देती हैं।
लाइव कवरेज: ब्रेकिंग न्यूज और लाइव ब्लॉग्स के जरिए सबसे तेज और भरोसेमंद खबरें पहुंचाना ।



विजन

वर्तिका मानती हैं कि आज के दौर में पत्रकार का काम सिर्फ खबर देना नहीं, बल्कि सही और सच्ची जानकारी देना है। वह अपनी राइटिंग और प्लानिंग के जरिए कंटेंट को एक अलग और बेहतर नजरिए से पेश करने की कोशिश करती रहती हैं।

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