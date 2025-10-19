जियो हॉटस्टार की टॉप 10 फिल्में, लिस्ट में इस नेशनल अवॉर्ड विनिंग मूवी का भी नाम

संक्षेप: जियो हॉटस्टार पर आज यानी 19 अक्टूबर को ट्रेंड कर रहीं 10 फिल्मों के नाम हम आपको बता रहे हैं। इस लिस्ट में नेशनल अवॉर्ड विनिंग फिल्म का नाम भी शामिल है। इस फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 8.7 है।

अगर आप अच्छी फिल्मों के शौकीन हैं और दिवाली की छुट्टियों पर कुछ अच्छा देखना चाहते हैं तो हम आपको आज यानी 19 अक्टूबर को जियो हॉटस्टार पर ट्रेंड कर रहीं 10 फिल्मों के नाम बता रहे हैं। इस लिस्ट में दो नेशनल अवॉर्ड्स जीतने वाली फिल्म का नाम भी शामिल है। ये फिल्म साल 2023 में रिलीज हुई थी। इस लिस्ट में एक्शन से लेकर कॉमेडी फिल्म का नाम शामिल है।

फाइनल डेस्टिनेशन 6: लिस्ट में पहले नंबर पर अमेरिकी हॉरर मिस्ट्री फिल्म फाइनल डेस्टिनेशन 6 है। ये फिल्म इसी साल रिलीज हुई थी। भारत में भी ये फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 6.7 है।

हाउ टू ट्रेन योर ड्रैगन: लिस्ट में दूसरे नंबर पर अमेरिकी फंतासी एडवेंचर फिल्म हाउ टू ट्रेन योर ड्रैगन है। ये फिल्म इसी साल रिलीज हुई थी। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 7.8 है।

रॉबिनहुड: लिस्ट में तीसरे नंबर पर तेलुगु भाषा एक्शन ड्रामा फिल्म रॉबिनहुड है। यह फिल्म हिंदी भाषा में जियो हॉटस्टार पर मौजूद है। इस फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 4.5 है। फिल्म को वेंकी कुदुमुला ने डायरेक्ट किया है।

स्ट्राइकिंग रेस्क्यू: लिस्ट में चौथे नंबर पर साल 2024 में आई मार्शल आर्ट एक्शन ड्रामा फिल्म स्ट्राइकिंग रेस्क्यू है। ये फिल्म हाल ही में जियो हॉटस्टार पर आई है। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 5.6 है।

मर्डरबाद: लिस्ट में 5वें नंबर पर हिंदी रोमांटिक-थ्रिलर फिल्म मर्डरबाद है। फिल्म को अर्नब चटर्जी ने डायरेक्ट किया है। फिल्म इसी साल जुलाई में रिलीज हुई थी। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 4.4 है।

सालार और पक्का कमर्शियल: लिस्ट में छठे नंबर पर प्रभास की फिल्म सालार है। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 6.6 है। वहीं, लिस्ट में 7वें नंबर पर तेलुगु कोर्टरूम एक्शन कॉमेडी फिल्म पक्का कमर्शियल है। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 4.2 है।

5डी और जॉली एलएलबी 2: लिस्ट में 8वें नंबर पर कन्नड़ भाषा की सस्पेंस थ्रिलर फिल्म 5डी है। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 7.6 है। वहीं, लिस्ट में 9वें नंबर पर साल 2017 में आई अक्षय कुमार की फिल्म जॉली एलएलबी 2 है। यह फिल्म एक कोर्टरूम ड्रामा फिल्म है। हाल ही फिल्म का तीसरा पार्ट रिलीज हुआ है। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 7.2 है।