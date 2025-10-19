Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडJio Hotstar Top 10 Trending Movies Today 19 October Final Destination Tops the list National award winning 12th fail
जियो हॉटस्टार की टॉप 10 फिल्में, लिस्ट में इस नेशनल अवॉर्ड विनिंग मूवी का भी नाम

जियो हॉटस्टार की टॉप 10 फिल्में, लिस्ट में इस नेशनल अवॉर्ड विनिंग मूवी का भी नाम

संक्षेप: जियो हॉटस्टार पर आज यानी 19 अक्टूबर को ट्रेंड कर रहीं 10 फिल्मों के नाम हम आपको बता रहे हैं। इस लिस्ट में नेशनल अवॉर्ड विनिंग फिल्म का नाम भी शामिल है। इस फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 8.7 है। 

Sun, 19 Oct 2025 03:08 PMHarshita Pandey लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

अगर आप अच्छी फिल्मों के शौकीन हैं और दिवाली की छुट्टियों पर कुछ अच्छा देखना चाहते हैं तो हम आपको आज यानी 19 अक्टूबर को जियो हॉटस्टार पर ट्रेंड कर रहीं 10 फिल्मों के नाम बता रहे हैं। इस लिस्ट में दो नेशनल अवॉर्ड्स जीतने वाली फिल्म का नाम भी शामिल है। ये फिल्म साल 2023 में रिलीज हुई थी। इस लिस्ट में एक्शन से लेकर कॉमेडी फिल्म का नाम शामिल है।

फाइनल डेस्टिनेशन 6: लिस्ट में पहले नंबर पर अमेरिकी हॉरर मिस्ट्री फिल्म फाइनल डेस्टिनेशन 6 है। ये फिल्म इसी साल रिलीज हुई थी। भारत में भी ये फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 6.7 है।

हाउ टू ट्रेन योर ड्रैगन: लिस्ट में दूसरे नंबर पर अमेरिकी फंतासी एडवेंचर फिल्म हाउ टू ट्रेन योर ड्रैगन है। ये फिल्म इसी साल रिलीज हुई थी। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 7.8 है।

रॉबिनहुड: लिस्ट में तीसरे नंबर पर तेलुगु भाषा एक्शन ड्रामा फिल्म रॉबिनहुड है। यह फिल्म हिंदी भाषा में जियो हॉटस्टार पर मौजूद है। इस फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 4.5 है। फिल्म को वेंकी कुदुमुला ने डायरेक्ट किया है।

स्ट्राइकिंग रेस्क्यू: लिस्ट में चौथे नंबर पर साल 2024 में आई मार्शल आर्ट एक्शन ड्रामा फिल्म स्ट्राइकिंग रेस्क्यू है। ये फिल्म हाल ही में जियो हॉटस्टार पर आई है। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 5.6 है।

मर्डरबाद: लिस्ट में 5वें नंबर पर हिंदी रोमांटिक-थ्रिलर फिल्म मर्डरबाद है। फिल्म को अर्नब चटर्जी ने डायरेक्ट किया है। फिल्म इसी साल जुलाई में रिलीज हुई थी। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 4.4 है।

सालार और पक्का कमर्शियल: लिस्ट में छठे नंबर पर प्रभास की फिल्म सालार है। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 6.6 है। वहीं, लिस्ट में 7वें नंबर पर तेलुगु कोर्टरूम एक्शन कॉमेडी फिल्म पक्का कमर्शियल है। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 4.2 है।

5डी और जॉली एलएलबी 2: लिस्ट में 8वें नंबर पर कन्नड़ भाषा की सस्पेंस थ्रिलर फिल्म 5डी है। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 7.6 है। वहीं, लिस्ट में 9वें नंबर पर साल 2017 में आई अक्षय कुमार की फिल्म जॉली एलएलबी 2 है। यह फिल्म एक कोर्टरूम ड्रामा फिल्म है। हाल ही फिल्म का तीसरा पार्ट रिलीज हुआ है। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 7.2 है।

12वीं फेल: लिस्ट में 10वें नंबर पर दो नेशनल अवॉर्ड्स जीतने वाली फिल्म 12वीं फेल है। यह फिल्म साल 2023 में रिलीज हुई थी। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 8.7 है।

Harshita Pandey

लेखक के बारे में

Harshita Pandey
हर्षिता पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं। उन्हें पत्रकारिता में 5 साल से ज्यादा का अनुभव है। इससे पहले वह आज तक में काम कर चुकी हैं। एंटरटेनमेंट के अलावा मेंटल हेल्थ की खबरों में रुचि रखती हैं। काम से इतर वह अपना अधिकांश वक्त फिल्में देखने में बिताती हैं। और पढ़ें
Hotstar

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।